Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусом

Сполучені Штати перші у світі за кількістю заражень і в Білому Домі очікують дуже багато смертей. Що відбувається в США зараз, розбирався сайт 24 каналу.

Занепокоєний Трамп і польові госпіталі

Трамп та зростаюча кількість смертей від вірусу/ photo: колаж

Загалом, в Америці наразі виявлено більше 188 тисяч заражень. Країна ризикує стати першою, де ця відмітка перетне межу в 200 тисяч виявлених хворих. Померло 4059 людей, причому більше 1500 з них – лише в штаті Нью-Йорк. Одужало, щоправда, більше – 7251 людина.

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Втім, майже всі погоджуються, що це лише початок епідемії на теренах США. Нові серйозні спалахи фіксуються у Детройті, Новому Орлеані та Сіетлі. Деякі міста можуть пройти через епідемію, гіршу за початкову в Ухані або в Італії.

З цього приводу, президент Дональд Трамп провів незвичну для себе прес-конференцію, де визнав, що попереду – "дуже, дуже болючі дні". По остінним оцінкам, від 100 тисяч до 240 тисяч американців можуть померти від вірусу. Навіть, якщо ідеально виконувати всі заходи з соціального дистанціювання, зазначив президент. Вони були продовжені до травня.

Цей виступ був повний зазвичай відсутньої у Трампа тривоги. Нещодавно, спікер Палати Представників Конгресу Ненсі Пелозі зазначила, що "життя могли бути врятовані, якби Трамп не проводив тижні, відмовлячись визнати складність ситуації і прийняв більш агресивні заходи".

"Я хочу, щоб кожен американець був готовий до складних днів попереду. Ми маємо пройти через дуже непрості два тижні", – відповів Трамп на брифінгу, який тривав рекордні дві години. Там також були його головні офіцери по боротьбі з хворобою – доктори Антоні Фаучі та Дебора Біркс.

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Вони керують цільовою групою по боротьбі з коронавірусом, тоді як загальне керівництво здійснює віце-президент Майк Пенс. Фаучі додав, що завдяки заходам стримування, цифри можуть бути нижчими. За ігнорування соціального дистанціювання тепер передбачені штрафи від 250 до 500 доларів США від поліції. У органі правопорядку більше 900 випадків і 5 померлих офіцерів.

Госпітальний корабель в порту міста Нью-Йорк/ photo: Syracuse.com

Тим часом, в Центральному Парку Нью-Йорку розгорнули польові госпіталі, а в його порту пришвартувався госпітальний корабель флоту США "Комфорт". В Централ Парку госпіталь може прийняти до 68 хворих, але цього скоріш за все, не вистачить вже дуже скоро.

Тому місця для хворих облаштовують де вийде. Через нестачу апаратів ШВЛ (штат отримав від уряду 2500 машин, але цього мало) лікарів готують до прийняття важких рішень хто виживе, а хто – ні. Також їх просять прибути в Нью-Йорк з менш постраждалих регіоні (туди їдуть 500 лікарів, 2000 молодшого медичного персоналу і 250 карет швидкої). Не вистачає захисного спорядження, тож лікарі змушені використовувати його кілька разів, навіть одноразові маски. Тим самим, ризикуючи заразитись самостійно або передати вірус пацієнтам.

Штат та місто – головна локація спалаху коронавірусу в Америці: 75 тисяч випадків, 1714 смертей. Друга – сусідній штат Нью-Джерсі, третя – Каліфорнія. Більш ранні заходи по стримуванню дозволили Каліфорнії та Вашингтону уникнути трагедії Нью-Йорку. Кількість госпіталізованих подвоюється кожні шість днів і це хоч якісь добрі новини (раніше кожні два-три дні).

"Комфорт" може прийняти на борт ще тисячу занедужавших. Там будуть ті, хто потребуватиме медичної допомоги, але не хворі на коронавірус. На додаток, корпус армійських інженерів трансформували Центр Джевітс на Мангеттені у ще один госпіталь на тисячу людей.

Всередині тимчасової лікарні в Нью-Йорку/ photo: Washington Times

У кожному великому районі міста губернатор Куомо розпорядився зробити те саме. В Брукліні це має бути круїзний термінал, в Квінсі – іподром "Акведук", Коледж на Стейтен-Айленд, в Бронксі – виставковий центр. Куомо визначив два пріоритетних завдання на найближчий час: розгорнути інфраструктуру для допомоги хворим та зупинити поширення вірусу в громаді. Нажаль, морги поступово заповнюються, а десь – вже повні. Але про цю проблему поговоримо нижче.

Губернатор проти губернатора: як отримати потрібне в пандемію

Ендрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк/ photo: Variety

Не секрет, що на всіх запасів навіть в Америки не вистачає і більше відправляється туди, де є негайна потреба. Всі інші губернатори вимушені змагатися між собою за право отримати необхідне медичне обладнання.

Навіть для епіцентру спалаху – Нью-Йорку – складно отримати апарати ШВЛ, зізнався губернатор Куомо.

Ви знаєте, це виглядає так: компанія телефонує і каже, що Каліфорнія щойно обійшла вас. Це як на eBay, але з 50 штатами, – поділився він на щоденному брифінгу.

Ларрі Хоган з Меріленду сказав, що його штат "летить всліпу", бо не вистачає тестів. Щодо фрази Трампа, що захисного спорядження вдосталь, Хоган відповів просто: "Це неправда". На це саме пожалівся і Майк Де Вайн з Огайо і додав, що без тестів неможливо спрогнозувати спалах у штаті. "Це не лише Огайо, це по всій країні. Справжній виклик".

Нед Ламонт з Коннектикуту переживає через швидке закінчення запасів. "Ми самі по собі", визнав він. Деякі губернатори-республіканці навіть критикують та спорять з адміністрацією, що, зазвичай рідко стається в уніфікованій Трампом партії.

Інші навпаки, вважають, що підтримка та похвала Трампу допоможе їм отримати більше. Сам лідер США сказав, що "Нью-Йорк має перестати жалітись. У нього є достатньо вентиляторів. Людям ніколи не буває досить". Куомо відрізав: "FEMA (місцеве МНС) та HHS (Мінохорониздоров’я США) мають навчитися працювати як треба. І вони мають зробити це швидко". Серед хворих – брат губернатора, ведучий CNN.

Гретхем Уітмер та Ларрі Хоган/ photo: Detroit Free Press

Інколи, демократ та республіканець можуть об’єднатися у боротьбі, як це зробили вищезгаданий Хоган (респ.) та Гретхен Уітмер з Мічігану (демократ). Вони написали спільну колонку для Washington Post з проханням до федерального уряду прислати більше тестових наборів, масок, вентиляторів легень та збільшити бюджети штатів. "Коронавірус не розбирає, де червоні чи сині штати і ми не маємо цього робити", написали вони.

Серед пунктів, які на думку губернаторів, мають бути зроблені вже, такі:

1) посилити систему охорони здоров’я. Незважаючи на те, що штати роблять все можливе, потрібна й важлива підтримка федерального уряду.

Наприклад, активніше задіявши Акт Оборонної Промисловості (Defense Production Act), який може перепрофілювати виробництва на апарати ШВЛ та інші необхідні речі. Поки що немає органу, який цілеспрямовано відслідковує, де достатньо запасів, а де – їх нестача. Це може взяти на себе FEMA. Нестача централізованої координації і викликає суперництво між штатам та зростання цін, що є непродуктивним зараз.

2) Наповнити бюджети та дозволити гнучко розподіляти допомогу

Через економічні проблеми, пов’язані з епідемією та відстрочку сплати податків, скарбниці штатів скоро стануть пустими. Федеральний уряд має допомогти їх наповнити для фінансування поліції та медичної допомоги. Одночасно, треба дозволити більш гнучкі витрати наявних коштів без обов’язкових доповідей. Також фінансова допомога і страховка потрібна втратившим роботу ( а таких в Америці вже 3,3 млн).

Нью-Йорк та його жертви: як ховають померлих в США

Тимчасовий морг в Нью-Йорку/ photo: TIME

Загиблих в Великому Яблуці вже більше 1000 людей. На вулицях встановлюють рефрижератори як тимчасові морги, бо справжні близькі до повного завантаження, передають Politico та CNN.

Поховальна індустрія в місті Загалом моргів в НЙ – 950, їх звичайне завантаження – 425 померлих в день, а зараз – 475 за два дні. А через те, що штат "будинків померлих" зменшився через вірус, впала і швидкість поховань. Прощання за участі найближчих родичів дозволено (багато де воно заборонено, а тіла відправляють на кремацію), якщо вони будуть тримати дистанцію. А подекуди роблять інтернет-церемонії через Skype чи Facebook. Найгірший сценарій, кажуть очільники галузі, це коли гроби будуть стояти один на одному в церквах, як в Італії. "Ніхто не каже, що ми хочемо там бути", – запевняють в галузі.

Щоправда, в самому місті запевняють, що ситуація не настільки драматична та відсилають до подій 11 вересня. "Ми можемо розширитись доволі швидко, створюючи мобільні станції, де можна буде складати тіла", – повідомила Аджа Уорті-Девіс з міського офісу головного судового медексперта. Біля госпіталя Белвью був встановлений головний тимчасовий морг, повідомило New York Post. Інші розташовані у Квінсі, Брукліні та на Мангеттені.

За подібною невеселою допомогою звернулись також Гаваї та Північна Каліфорнія. Запити опрацьовують DMOR (команди оперативного реагування на смерті від катастроф) , вони можуть зводити тимчасові морги.

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В плані 2008 року щодо пандемії грипу, яке наводить видання, сказано: "Можливо, що кладовища та крематорії не зможуть опрацьовувати рештки так само як судові медики через велику кількість загиблих через пандемію". Офіс буде допомагати, надсилаючи свій транспорт для поховань, число яких значно зросте. Тимчасові місця для зберігання померлих розгортаються, коли число померлих перевищує 200 людей на добу, що унеможливлює швидке та безпечне поховання.

Місто давно перейшло цю відмітку, і зараз в місті діє третій з шести рівнів небезпеки по шкалі протоколу пандемії. На ньому вже допустимі братські могили на десять тіл. Але там є й значно гірші ідеї. Наприклад, засуджених з одіозної в’язниці Райкерс можуть змусити працювати гробарями на міському кладовищі Харт.

Зведення тимчасових моргів створює гнітючий психологічний ефект, каже видання Time. Процес включав в себе парковку великого трейлера, зведення дерев’яної рампи, щоб заносити тіла всередину.

В кінці кінців, були додана стіна з тонких білих панелей. 28-річна Аликс Монтелеоне розповідає: "Я не можу відійти від вікна, не можу повірити у те, що я бачу". Через дорогу від її житла – лікарня Уїкофф Гайтс. За один день спостереження, Монтелеоне та її партнер нарахували близько десятка тіл. В лікарні розуміють, що розміщувати прямо на вулиці - не краща ідея, але іншого місця просто не було.

Місто, яке зазвичай дуже складно зупинити, завмерло у очікуванні, коли пандемія піде на спад. Але для цього треба пережити два найскладніші тижні.