Морги и похоронная индустрия США: как ухудшается ситуация с коронавирусом

Соединенные Штаты первые в мире по количеству заражений и в Белом Доме ожидают очень много смертей. Что происходит в США сейчас, разбирался сайт 24 канала.

Обеспокоенный Трамп и полевые госпитали



Трамп и растущее количество смертей от вируса / photo: коллаж

В общем, в Америке в настоящее время выявлено больше 188 тысяч заражений. Страна рискует стать первой, где эта отметка пересечет границу в 200 тысяч выявленных больных. Умерли 4 059 человек, причем больше 1 500 из них – только в штате Нью-Йорк. Выздоровели, правда, больше – 7 251 человек.

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Впрочем, почти все соглашаются, что это только начало эпидемии на территории США. Новые серьезные вспышки фиксируются в Детройте, Новом Орлеане и Сиэтле. Некоторые города могут пройти через эпидемию, хуже начальной в Ухане или в Италии.

По этому поводу президент Дональд Трамп провел необычную для себя пресс-конференцию, где признал, что впереди – "очень, очень болезненные дни". По последним оценкам, от 100 тысяч до 240 тысяч американцев могут умереть от вируса. Даже если идеально выполнять все меры по социальному дистанцированию, отметил президент. Они были продлены до мая.

Это выступление было полно обычно отсутствующей у Трампа тревоги. Недавно, спикер Палаты Представителей Конгресса Нэнси Пелози отметила, что "жизни могли быть спасены, если бы Трамп не проводил недели, отказываясь признать сложность ситуации и принял более агрессивные меры".

"Я хочу, чтобы каждый американец был готов к сложным дням впереди. Мы должны пройти через очень непростые две недели", – сказал Трамп на брифинге, который продолжался рекордные 2 часа. Там также были его главные офицеры по борьбе с болезнью – доктора Антони Фаучи и Дебора Биркс.

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Они управляют целевой группой по борьбе с коронавирусом, тогда как общее руководство осуществляет вице-президент Майк Пенс. Фаучи добавил, что благодаря мерам сдерживания, цифры могут быть ниже. За игнорирование социального дистанцирования теперь предусмотрены штрафы от 250 до 500 долларов США от полиции. В органе правопорядка более 900 случаев и 5 умерших офицеров.

Госпитальный корабль в порту Нью-Йорк / photo: Syracuse.com

Между тем, в Центральном Парке Нью-Йорка развернули полевые госпитали, а в его порту пришвартовался госпитальный корабль флота США "Комфорт". В Централ Парке госпиталь может принять до 68 больных, но этого скорее всего, не хватит уже очень скоро.

Поэтому места для больных обустраивают где получится. Из-за недостатка аппаратов ИВЛ (штат получил от правительства 2500 машин, но этого мало) врачей готовят к принятию трудных решений кто выживет, а кто – нет. Также их просят прибыть в Нью-Йорк с менее пострадавших регионов (туда едут 500 врачей, 2000 младшего медицинского персонала и 250 карет скорой). Не хватает защитного снаряжения, поэтому врачи вынуждены использовать его несколько раз, даже одноразовые маски. Тем самым, рискуя заразиться самостоятельно или передать вирус пациентам.

Штат и город – главная локация вспышки коронавируса в Америке: 75 тысяч случаев, 1714 смертей. Вторая – соседний штат Нью-Джерси, третья – Калифорния. Более ранние меры по сдерживанию позволили Калифорнии и Вашингтону избежать трагедии Нью-Йорка. Количество госпитализированных удваивается каждые шесть дней и это хоть какие-то хорошие новости (ранее каждые два-три дня).

"Комфорт" может принять на борт еще тысячу заболевших. Там будут те, кто будет нуждаться в медицинской помощи, но не больны коронавирусом. В дополнение, корпус армейских инженеров трансформировали Центр Джевитс на Манхэттене в еще один госпиталь на тысячу человек.

Внутри временной больницы в Нью-Йорке / photo: Washington Times

В каждом крупном районе города губернатор Куомо распорядился сделать то же самое. В Бруклине это должен быть круизный терминал, в Квинсе – ипподром "Акведук", Колледж на Стейтен-Айленд, в Бронксе – выставочный центр. Куомо определил две приоритетные задачи на ближайшее время: развернуть инфраструктуру для помощи больным и остановить распространение вируса в общине. К сожалению, морги постепенно заполняются, а где-то – уже полные. Но об этой проблеме поговорим ниже.

Губернатор против губернатора: как получить необходимое в пандемию

Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк / photo: Variety

Не секрет, что на всех запасов даже у Америки не хватает и больше отправляется туда, где есть настоятельная потребность. Все остальные губернаторы вынуждены соревноваться между собой за право получить необходимое медицинское оборудование.

Даже для эпицентра вспышки – Нью-Йорка – сложно получить аппараты ИВЛ, признался губернатор Куомо.

Вы знаете, это выглядит так: компания звонит и говорит, что Калифорния только что обошла вас. Это как на eBay, но с 50 штатами, – поделился он на ежедневном брифинге.

Ларри Хоган из Мэриленда сказал, что его штат "летит вслепую", потому что не хватает тестов. Относительно фразы Трампа, что защитного снаряжения достаточно, Хоган ответил просто: "Это неправда". На то же пожаловался и Майк Де Вайн из Огайо и добавил, что без тестов невозможно спрогнозировать вспышку в штате. "Это не только Огайо, это по всей стране. Настоящий вызов".

Нед Ламонт из Коннектикута переживает из-за быстрого окончания запасов. "Мы сами по себе", признал он. Некоторые губернаторы-республиканцы даже критикуют и спорят с администрацией, что, как правило, редко происходит в унифицированной Трампом партии.

Другие наоборот, считают, что поддержка и похвала Трампа поможет получить больше. Сам лидер США сказал, что "Нью-Йорк должен перестать жаловаться. У него есть достаточно вентиляторов. Людям никогда не бывает достаточно". Куомо отрезал: "FEMA (местное МЧС) и HHS (Минздрав США) должны научиться работать как надо. И они должны сделать это быстро". Среди больных – брат губернатора, ведущий CNN.

Гретхем Уитмер и Ларри Хоган / photo: Detroit Free Press

Иногда, демократ и республиканец могут объединиться в борьбе, как это сделали вышеупомянутый Хоган (респ.) и Гретхен Уитмер из Мичигана (демократ). Они написали совместную колонку для Washington Post с просьбой к федеральному правительству прислать больше тестовых наборов, масок, вентиляторов легких и увеличить бюджеты штатов. "Коронавирус не разбирает, где красные или синие штаты и мы не должны этого делать", написали они.

Среди пунктов, которые по мнению губернаторов, должны быть сделаны уже, следующие:

1) усилить систему здравоохранения. Несмотря на то, что штаты делают все возможное, необходима и важна поддержка федерального правительства.

Например, активно задействовав Акт Оборонной Промышленности (Defense Production Act), который может перепрофилировать производства на аппараты ИВЛ и другие необходимые вещи. Пока нет органа, который целенаправленно отслеживает, где достаточно запасов, а где – их недостаток. Это может взять на себя FEMA. Недостаток централизованной координации и вызывает соперничество между штатами и рост цен, что является непродуктивным сейчас.

2) Наполнить бюджеты и позволить гибко распределять помощь

Из-за экономических проблем, связанных с эпидемией и отсрочки уплаты налогов, казны штатов скоро станут пустыми. Федеральное правительство должно помочь их наполнить для финансирования полиции и медицинской помощи. Одновременно, надо позволить более гибкие расходы имеющихся средств без обязательных докладов. Также финансовая помощь и страховка необходима потерявшим работу (а таких в Америке уже 3,3 млн).

Нью-Йорк и его жертвы: как хоронят умерших в США

Временный морг в Нью-Йорке / photo: TIME

Погибших в Большом Яблоке уже больше 1000 человек. На улицах устанавливают рефрижераторы как временные морги, ибо настоящие близки к полной загрузке, передают Politico и CNN.

Похоронная индустрия в городеВ общем моргов в НЙ – 950, их обычная загрузка – 425 умерших в день, а сейчас – 475 за два дня. А потому, что штат "домов умерших" уменьшился из-за вируса, упала и скорость захоронений. Прощание с участием ближайших родственников разрешено (много где оно запрещено, а тела отправляют на кремацию), если они будут держать дистанцию. А иногда делают интернет-церемонии через Skype или Facebook. Худший сценарий, говорят руководители отрасли, это когда гробы будут стоять друг на друге в церквях, как в Италии. "Никто не говорит, что мы хотим там быть", – уверяют в отрасли.

Правда, в самом городе уверяют, что ситуация не столь драматична и отсылают к событиям 11 сентября. "Мы можем расшириться довольно быстро, создавая мобильные станции, где можно будет складывать тела", – сообщила Аджа Уорти-Дэвис из городского офиса главного судебного медэксперта. Возле госпиталя Белвью был установлен главный временный морг, сообщило New York Post. Другие расположены в Квинсе, Бруклине и на Манхэттене.

За подобной невеселой помощью обратились также Гавайи и Северная Калифорния. Запросы обрабатывают DMOR (команды оперативного реагирования на смерти от катастроф), они могут возводить временные морги.

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В плане 2008 года относительно пандемии гриппа, который приводит издание, говорится: "Возможно, что кладбища и крематории не смогут обрабатывать остатки так же, как судебные медики из-за большого количества погибших из-за пандемии". Офис будет помогать, отправляя свой транспорт для захоронений, число которых значительно возрастет. Временные места для хранения умерших разворачиваются, когда число умерших превышает 200 человек в сутки, что делает невозможным быстрое и безопасное захоронение.

Город давно перешел эту отметку, и сейчас в городе действует третий из шести уровней опасности по шкале протокола пандемии. На нем уже допустимы братские могилы на десять тел. Но там есть и значительно хуже идеи. Например, осужденных из одиозной тюрьмы Райкерс могут заставить работать могильщиками на городском кладбище Харт.

Возведение временных моргов создает гнетущий психологический эффект, говорит издание Time. Процесс включал в себя парковку большого трейлера, возведение деревянной рампы, чтобы заносить тела внутрь.

В конце концов, была добавлена ​​стена из тонких белых панелей. 28-летняя Аликс Монтелеоне рассказывает: "Я не могу отойти от окна, не могу поверить в то, что я вижу". Через дорогу от ее жилья – больница Уикофф Хайтс. За один день наблюдения, Монтелеоне и ее партнер насчитали около десятка тел. В больнице понимают, что размещать прямо на улице – не лучше идея, но другого места просто не было.

Город, который обычно очень сложно остановить, замер в ожидании, когда пандемия пойдет на убыль. Но для этого надо пережить две сложные недели.