Історичні цифри: порівняння втрат США на війні та через коронавірус

В Сполучених Штатах вже більше 50 тисяч загиблих від коронавірусу. Число скоро перевищить кількість бойових втрат на фронтах Першої Світової. Прогнози свідчать про те, що загиблих може бути значно більше.

Наразі, в США складається погана ситуація з протистоянням COVID-19. Цифра заражень перевищила мільйон, а загиблих більше, ніж тих, хто загинув у війнах, де боролася країна. При цьому, більше 100 тисяч людей одужало. Деталі про ситуацію з коронавірусом у США – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Цифри з аналізу цільової групи з боротьби з COVID-19, яка була зібрана у Білому Домі, лякають: померти можуть від 160 до 240 тисяч людей. Вже зараз загиблих від вірусу більше, ніж у Корейській, В'єтнамській та Першій Світовій війнах (не разом). Це якщо рахувати лише бойові втрати – killed in action. Якщо додати всі інші (небойові, смерті цивільних, випадкові, дружній вогонь і т.д.), то статистика значно збільшиться, але не на користь захворювання.

Кладовище жертв Громадянської війни в США / Фото History

Найкривавішим конфліктом, у якому американці втратили більше тисячі солдат, залишається Громадянська війна між північними штатами та південною Конфедерацією. Якщо скласти взагалі всі втрати, вийде приблизна цифра у 650 тисяч людей! Далі йде Друга Світова – приблизно 405 тисяч американських жертв загалом.

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На своєму максимумі епідемія коронавірусу може забрати більше американців, ніж солдат у Громадянську війну з обох сторін (214 тисяч людей, втрати Конфедерації точно невідомі). Це очікувані дані, бо скільки дійсно загине від пандемії, ніхто не знає. До серпня очікується, що цифра жертв пандемії в США може сягнути 80 тисяч.

Втрати солдат США у війнах та від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп теж згадав кампанію у В'єтнамі, сказавши, що бачить "світло в кінці тонелю". Ця фраза була популярна в ті часи. І додав, що вдалося досягнути значних успіхів у боротьбі з вірусом "на місцях". Втім, він казав і багато далеких від реальності речей під час своїх виступів, як-то заклик лікуватися відбілювачем. З іншого боку, провідні видання пишуть, що він ізольований у Білому Домі, фактично один, постійно дивиться телевізор. Це може пояснити його дивну поведінку.

Боротьба з "невидимим ворогом" в США входить у свою найбільш небезпечну фазу.