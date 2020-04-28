Исторические цифры: сравнение потерь США на войне и во время пандемии

В Соединенных Штатах уже более 50 тысяч погибших от коронавируса. Число скоро превысит количество боевых потерь на фронтах Первой Мировой. Прогнозы свидетельствуют о том, что погибших может быть значительно больше.

Сейчас в США складывается плохая ситуация с противостоянием COVID-19. Цифра заражений превысила миллион, а погибших больше, чем тех, кто погиб в войнах, в которых боролась страна. При этом, более 100 тысяч человек выздоровели. Детали о ситуации с коронавирусом в США – в материале сайта 24 канала.

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Цифры по анализу целевой группы по борьбе с COVID-19, которая была собрана в Белом Доме, пугают: умереть могут от 160 до 240 тысяч человек. Уже сейчас погибших от вируса больше, чем в Корейской, Вьетнамской и Первой Мировой войнах (не вместе). Это если считать только боевые потери – killed in action. Если добавить все остальные (небоевые, смерти гражданских, случайные, дружественный огонь и т.д.), то статистика значительно увеличится, но не в пользу заболевания.



Кладбище жертв Гражданской войны в США / Фото History

Самым кровавым конфликтом, в котором американцы потеряли более тысячи солдат, остается Гражданская война между северными штатами и южной Конфедерацией. Если сложить вообще все потери, получится приблизительная цифра в 650 тысяч человек! Далее идет Вторая Мировая – примерно 405 тысяч американских жертв в целом.

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На своем максимуме эпидемия коронавируса может забрать больше американцев, чем солдат в гражданскую войну с обеих сторон (214 тысяч человек, потери Конфедерации точно неизвестны). Это ожидаемые данные, потому что сколько действительно погибнет от пандемии, никто не знает. К августу ожидается, что цифра жертв пандемии в США может достичь 80 тысяч.



Потери солдат США в войнах и от коронавируса / Инфографика 24 канал

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тоже вспомнил кампанию во Вьетнаме, сказав, что видит "свет в конце тоннеля". Эта фраза была популярна в те времена. И добавил, что удалось достичь значительных успехов в борьбе с вирусом "на местах". Впрочем, он говорил и много далеких от реальности вещей во время своих выступлений, как то призыв лечиться отбеливателем. С другой стороны, ведущие издания пишут, что он изолирован в Белом Доме, фактически один, постоянно смотрит телевизор. Это может объяснить его странное поведение.

Борьба с "невидимым врагом" в США входит в свою самую опасную фазу.