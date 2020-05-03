Хуже, чем во времена Великой Депрессии: прогнозы для экономики США

Американцам может понадобиться 4 – 5 лет на восстановление экономики до масштабов перед коронавирусом. Рабочие, задействованные в малом бизнесе, пострадают больше всего.

Экономика США – прогнозы



Делайте свою работу: митинг из-за безработицы в США / Фото AS English

Экономисты и аналитики, опрошенные NYT в начале апреля, тогда говорили, что страна еще не может позволить себе открывать экономику. Но у всех один вопрос: когда будет можно? Простой ответ: тогда, когда люди будут уверены, что они будут заниматься бизнесом без угрозы для себя или окружающих.

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"Наша возможность открыть экономику напрямую зависит от нашей способности понимать распространение вируса и связанные с этим риски, – объяснила изданию Бетси Стивенсон из Университета Мичигана, которая была экономическим советником в администрации Барака Обамы. – И скорее всего, нам придется это делать, когда вирус еще будет угрозой".

Сейчас свыше 30 млн американцев (или почти 20% от 156 млн трудоспособных) уже потеряли работу. Как напоминает Bloomberg Quint, до рекорда Великой Депрессии – 25% безработных – остались недели.

Президент США Дональд Трамп сначала хотел открыть страну к Пасхе, но это было нереально. Затем новым дедлайном стал конец апреля. Впрочем и эта дата выглядит маловероятной, поскольку пик эпидемии в Америке еще не наступил (при этом заразились уже свыше 1 млн американцев!). Трамп подчеркивал, что "эта страна не была создана для закрытия". Некоторые губернаторы устанавливают свои, более жесткие ограничения. Например, в Вирджинии отменили остальную часть школьного учебного года и выдали ордер оставаться дома аж до 10-го июня. А вот во Флориде собираются открываться уже 30-го апреля.

Большинство экспертов согласны, что нужно больше тестов на коронавирус, без этого нельзя будет установить хотя бы примерный срок открытия экономики. Бюджетный офис Конгресса уже отметил: они ожидают, что как минимум четверть ограничений продолжатся до конца года.

До 2021 году сохранятся 9% безработицы. "После карантина экономика будет в больших проблемах, потому что, как только снимут официальные ограничения, начнутся неофициальные", – предостерег Карл Смит из Налогового Фонда. Как пишет Quartz, таких проблем у США не было со времени Великой Депрессии в 1930-х годах ХХ века. А падение экономики на 11% может быть наибольшим с 1946 года, говорит рабочий документ Национального бюро экономических исследований, который видели в NYT.

И поддержки Конгресса на трилионы долларов уже оказалось недостаточно – первый транш в 349 млрд долларов закончился за неделю. Это заставило Конгресс рассматривать новый проект CARE2. Но это все – только временные меры, структурно они ничего не изменят, так как доходы домохозяйств среднего класса тормозятся с 1980-х годов. Нужен новый долговременный финансовый стимул, а не просто вливание средств. Здесь правительство США должно вспомнить предыдущие успешные случаи сотрудничества государственного и частного капитала.

На фоне таких новостей, логично возникает вопрос: а собственно какое время понадобится, чтобы экономика взлетела "как ракета", по словам Дональда Трампа?

Сколько времени потребуется на восстановление



"Бесстрашная девочка" перед зданием фондовой биржи – один из символов США /Фото Marketplace.org

Большой кризис Как сообщает CNBC, американцам может понадобиться 4 – 5 лет на восстановление экономики до масштабов перед коронавирусом. Рабочие, задействованные в малом бизнесе, пострадают больше всего. "Много людей, которые работают на маленькие предприятия, столкнутся с чем-то похожим на 2008 год", – сказал в комментарии для СМИ Сударшан Сампатх из компании Payscale, которая и проводила анализ. Эксперт признал, что "в экономике никогда не было чего-то подобного".

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Средний бизнес сможет подняться немножко быстрее – через 2 – 3 года. А вот крупным компаниям беспокоиться, считает Сампатх, не о чем (но это далеко не факт: кризис на нефтяном рынке США рисует другую картинку). А вот неравенство в обществе может существенно возрасти. Кто сейчас больше всего ищет новую работу? По данным CareerBuilder, это бармены, спортивные тренеры и обслуживающий персонал. Зарплата меньше всего росла в секторах энергетики, коммунальных услуг и в сфере продаж.



У почты и служб доставки пока что золотые времена / Фото PYMNTS

А вот транспортная отрасль вышла в лидеры по росту зарплаты благодаря огромному спросу на доставку товаров на дом людям, которые вынуждены работать со своих жилищ. Вознаграждения в транспорте выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Особенно ярко это видно в Сан-Франциско и Сиэтле, которые одними из первых начали социальное дистанцирование. Но и расходы на перевозку и склады возрастут из-за увеличения спроса.

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До вакцины спорт и отдых – под вопросом Что касается туризма, то американцы также не будут много ездить на пляжи и в путешествия. Удар будет сильнее, как ожидается, чем после кризиса 2008 года и теракта 11 сентября 2001 года. Джон Ласт, исследователь спорта и отдыха, резюмирует для NYT: "Мы действительно видим, что люди не осмеливаются вернуться к привычной жизни". Университет Сетон-Холл показал в исследовании, что 7 из 10 американцев будут испытывать дискомфорт на спортивных соревнованиях, пока не изобретут вакцину. И только треть пойдет в кино, сядет на коммерческий рейс или в тематический парк, когда это будет разрешено.

Пока не будет больших сдвигов в плане борьбы с вирусом, ожидать быстрого экономического восстановления не стоит. В этом уверены бизнесмены, с которыми говорило New York Times. Потому что так работает психология человека, которая в первую очередь заботится о собственной безопасности.

Нельзя просто включить свет и заставить всех вернуться на работу. Как бы этого не хотелось бизнесу. Сначала будет желтый сигнал и только потом – зеленый,

– уверена Сюзанна Кларк, президент Торговой Палаты США.



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