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      Мировой кризис 2020: что такое сланцевая нефть и почему она важна

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      В мире разворачивается новая энергетическая война и в ней Соединенные Штаты очень полагаются на свою шельфовую или сланцевую нефть. Что это такое, почему она так важна, разбирался сайт 24 канала.

      Что такое сланцевая нефть и как ее добывают


      Работа на нефтяной установке/ photo: Oil and Gas People

      Как и обычная нефть, "сланцевая" – ископаемое топливо, обычно – высококачественное. Оно формируется из биологических остатков при некоторых геологических условиях за сотни миллионов лет. Она есть в так называемых сланцах – это сплавы нескольких минералов, залегающих ниже пластов, из которых добывают обычную нефть.

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      Для того, чтобы получить сланцевую нефть, есть фактически один эффективный способ и это… уничтожение горной породы – так называемый фрекинг.

      Сначала в скважину подают воду, песок и химикаты под высоким давлением. Воды нужно… примерно 800 грузовых машин! В результате этого в породе происходит гидроудар, который разрывает пласт. Песок держит трещины открытыми, чтобы нефть вышла. Далее ее выкачивают на поверхность.

      Не надо путать сланцевую нефть с так называемыми "горючими сланцами" , ведь последние – порода-предшественник нефти, в которую они со временем превращаются. Керогеновую нефть в мире почти не добывают. Сланцевую же нефть тоже добывают далеко не все страны. Из одной тонны породы можно добыть от 0,5 до 1,25 барреля – это довольно мало.

      К тому же порода должна содержать 90 литров нефти на тонну сланца, а это далеко не везде так (а содержимое ниже – это экономически нерентабельно). Такому критерию сейчас соответствует лишь ⅓ месторождений, большинство из которых закрываются уже после одного года работы из-за истощения недр. Чтобы поддерживать индустрию, надо открывать все больше и больше скважин.

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      Главный плюс – шельфовым производителям легче переживать кризис, когда цены низкие. Это более гибкий нефтяной бизнес по сравнению с обычным "черным золотом".

      Они могут ждать возвращения цен до комфортных 50–60 долларов за баррель, просто увеличивая, а затем уменьшая производство. Не все, конечно, но большинство. Можно держать скважины в "спящем состоянии", возвращаясь к ним, когда нужно, и продолжая бурение.


      Акция протеста против фрекинга в США/ photo: Oil Change International

      Главным минусом можно считать то, что технология гидроразрыва пласта – экологически вредна и опасна. Берни Сандерс на дебатах Демпартии даже выступал за полный запрет фрекинга и экспорта американской нефти за пределы Соединенных Штатов. В стране часто отчуждают землю под добычу полезных ископаемых, проходят акции протеста и противостояние между народом и властью, когда трубопровод должен пройти по "священной земле" для индейцев.

      Фрекинг загрязняет грунтовые воды нефтью и метаном, приводит к сейсмическим толчкам, проседанию грунта. Питьевая вода может быть заражена, потому что ее тоже добывают из-под земли. В Оклахоме, где идет активный фрекинг, произошло больше землетрясений, чем в Калифорнии. Сотрясения земли могут происходить даже далеко от мест добычи.

      Бум "сланцев" пришелся на 2000-е, это получило название "сланцевой революции". Главным штатом по "сланцам" стала Дакота (Северная и Южная), там уже работают тысячи скважин, крупнейшее месторождение – Баккен. Сланцевая нефть позволила Америке стать менее зависимой от обычной нефти – импорт снизился с 9,8 миллионов баррелей в 2013 году до 8,6 миллионов в 2019.

      Ориентировочные запасы сланцевой нефти в недрах – 300 миллиардов баррелей, из них 24 миллиарда в США. Хватит примерно на 300 лет. Также много запасов в Китае и Бразилии, 7% – в России.

      Сланцевая нефть в большой геополитике: кто выиграет нефтяную войну

      Из-за эпидемии коронавируса, остановки предприятий и перелетов, спрос на нефть падает, по некоторым данным, до 8 миллионов баррелей в день. Цена хорошо когда поднимается выше 30 долларов США. И в это время две державы начали между собой нефтяную войну, которая может "умыть мир в нефти", как говорят.

      Многие думают, что последний срыв договоренностей в ОПЕК+ между Саудовской Аравией и Россией – это атака Владимира Путина на сланцевую и шельфовую индустрию США.​ Ибо именно она, по его мнению, отобрала у РФ два года назад звание крупнейшего нефтепроизводителя мира. Америка действительно нарастила добычу в последнее время – на 45% до почти 13 миллионов баррелей в сутки, причем сланцевой нефти из  Баккена – на 50%!

      Чего ждать Цена на российскую нефть рекордно обвалилась: сколько денег потеряет Россия

      Россия давно была обеспокоена ростом сланцевой добычи в Соединенных Штатах. В Москве считали, что все сокращения добычи внутри ОПЕК+ – это сдача частей рынка американским компаниям и вообще – "мазохизм". "У нас есть свои рынки, но мы убираем дешевую российскую и арабскую нефть, чтобы расчистить путь дорогой американской сланцевой". Так жаловался государственным СМИ РФ представитель "Роснефти".

      Но теперь против РФ открыли второй фронт мировые "нефтяные короли" – Саудовская Аравия. Королевство рекордно снизило цену на свою нефть и отдало приказ государственному гиганту Saudi Aramco "качать" больше максимума – до 12,3 миллионов баррелей в день!

      Как метко сказал CNN Business Майкл Тран, директор по глобальной энергетической стратегии в RBC Capital Markets: "Между Россией и Саудовской Аравией продолжается серьезное противостояние. А все остальные попали под перекрестный огонь". Одновременно происходит шок для потребителей (вирус) и для продавцов (проблемы в ОПЕК+).

      А поскольку у саудитов гораздо ниже себестоимость нефти, то неудивительно, что аналитики сомневаются в шансах Москвы на выигрыш. Хотя РФ имеет хотя бы одно преимущество – ее бюджет лишь на 37% зависит от нефтяных доходов, тогда как бюджет Саудовской Аравии – на 65%. Саудитам нужна цена в 80 долларов США за баррель, чтобы сбалансировать бюджет. Россия может это сделать и за цену в 42 доллара. Между тем, Россия вынуждена тратить свои резервы из Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать низкие цены. Если они сохранятся в рамках 30–35 долларов за баррель, РФ может потерять до нескольких триллионов рублей в бюджете. Некоторые инвестиционные проекты уже свернуты.

      Впрочем, вернемся к сланцевой нефти. К сожалению, не все так радужно и для нее. При ценовом диапазоне в 20–30 долларов многие компании уже вынуждены останавливать добычу. У фирм очень много долгов, они вынуждены экономить, закрывать сложные участки бурения. Их уровень безубыточности намного выше нынешних цен. Хотя еще 5 лет назад он равнялся 68 долларам США за баррель. Теперь же, из-за снижения стоимости производства, лишь 46 долларов, и это очень опасно.

      Выше было сказано, что один из главных минусов "сланца" – быстрое истощение. На пике скважин пробурили гораздо больше чем надо и теперь они не оправдывают вложенных денег. А еще надо отдавать долги банкам. В то же время порода истощается, растут цены на добычу и падает прибыль.

      Когда-то в 2014–16 годах, кризис уже привел к банкротству тысяч компаний и увольнению сотен тысяч людей. Нефть – главный неудачник на фондовых рынках в последнее десятилетие.

      Сланцевая отрасль может снова замедлить свое развитие, потому что инвесторы ждут, когда компании начнут возвращать средства. Нестабильность нефтяного рынка заставила ставить больше скважин, чтобы получить больше прибыли, и все вернулось на стартовую точку. Дальнейшее развитие нефтяного противостояния покажет, сколько теперь сможет продержаться сланцевая нефть и сможет ли она реально стать заменой обычной.

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      Автор: Анатолий Максимов
      Теги: Новости политики Публикации Статьи Новости США Мировой кризис 2020 Обвал цен на нефть нефть Саудовская Аравия сланцевый газ
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