Світова криза 2020: що таке сланцева нафта і чому вона важлива

У світі розгортається нова енергетична війна і в ній Сполучені Штати дуже покладаються на свою шельфову або сланцеву нафту. Що це таке, чому вона так важлива, розбирався сайт 24 каналу.

Що таке сланцева нафта і як її видобувають

Робота на нафтовій установці/ photo: Oil and Gas People

Як і звичайна нафта, "сланцева" – викопне паливо, зазвичай – високоякісне. Воно формується з біологічних решток за деяких геологічних умов за сотні мільйонів років. Вона є в так званих сланцях –це сплави кількох мінералів, які залягають нижче пластів, з яких видобувають звичайну нафту.

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Для того, щоб отримати сланцеву нафту, є фактично один ефективний спосіб і це...знищення гірської породи – так званий фрекінг.

Спочатку в свердловину подають воду, пісок та хімікати під високим тиском. Води потрібно ...приблизно 800 грузових машин! Внаслідок цього в породі стається гідроудар, який розриває пласт. Пісок тримає тріщини відкритими, щоб нафта вийшла. Далі її викачують на поверхню.

Не треба плутати сланцеву нафту з так званими "горючими сланцями" , бо останнє – порода-попередник нафти, у яку вона з часом перетворюється. Керогенової нафти у світі майже не добувають. Сланцеву ж нафту теж видобувають далеко не всі країни. З однієї тонни породи можна добути від 0,5 до 1,25 барреля – це доволі мало.

До того ж, порода має містити 90 літрів нафти на тонну сланця, а це далеко не всюди так (а нижчий вміст це економічно нерентабельно). Такому критерію наразі відповідає лише ⅓ родовищ, більшість з яких зачиняються вже після одного року роботи через виснаження надр. Щоб підтримувати індустрію, треба відкривати все більше і більше свердловин.

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Головний плюс – шельфовим виробникам легше переживати кризу, коли ціни низькі. Це більш гнучкий нафтовий бізнес у порівнянні зі звичайним "чорним золотом".

Вони можуть чекати їх повернення до комфортних 50-60 доларів за барель, просто збільшуючи, а потім зменшуючи виробництво. Не всі, звичайно, але більшість. Можна тримати свердловини у "сплячому стані", повертаючись до них, коли потрібно і продовжуючи буріння.

Акція протесту проти фрекінгу в США/ photo: Oil Change International

Головним мінусом можна вважати те, що технологія гідророзриву пласту – екологічно шкідлива та небезпечна. Берні Сандерс на дебатах Демпартії навіть виступав за повну заборону фрекінгу та експорту американської нафти за межі Сполучених Штатів. В країні часто відчужують землю під видобуток корисних копалин, відбуваються акції протесту та протистояння між народом та владою, коли трубопровід має пройти по "священній землі" для індіанців.

Фрекінг забруднює грунтові води нафтою і метаном, призводить до сейсмічних поштовхів, просідання грунту. Питна вода може бути заражена, бо її добувають теж з-під землі. В Оклахомі, де йде активний фрекінг, сталося більше землетрусів ніж в Каліфорнії. Струси землі можуть відбуватися навіть далеко від місць видобутку.

Бум "сланців" прийшовся на 2000-ті, це отримало назву "сланцевої революції". Головним штатом по "сланцям" стала Дакота (Північна та Південна), там вже працюють тисячі свердловин, найбільше родовище – Баккен. Сланцева нафта дозволила Америці стати менш залежною від звичайної нафти – імпорт знизився з 9,8 млн барелів у 2013 до 8,6 млн у 2019.

Орієнтовані запаси сланцевої нафти в надрах – 300 млрд барелів, з них 24 млрд в США. Вистачить приблизно на 300 років. Також багато запасів в Китаї та Бразилії, 7% - в Росії.

Сланцева нафта у великій геополітиці: хто виграє нафтову війну

Через епідемію коронавірусу, зупинку підприємств та перельотів, попит на нафту падає, за деякими даними, до 8 млн барелів на день. Ціна добре коли піднімається вище 30 доларів США. І в цей час дві держави почали між собою нафтову війну, яка може "вмити світ у нафті", як-то кажуть.

Багато хто думає, що останній зрив домовленостей в ОПЕК+ між Саудівською Аравією та Росією – це атака Володимира Путіна на сланцеву та шельфову індустрію США. Бо саме вона, на його думку, відібрала у РФ два роки тому звання найбільшого нафтовиробника світу. Америка дійсно нарастила видобуток останнім часом, на 45% до майже 13 млн барелів на добу, причому сланцевої нафти з Баккену – на 50%!

Чого чекати Ціна на російську нафту рекордно обвалилася: скільки грошей втратить Росія

Росія давно була занепокоєна зростанням сланцевого видобутку в Сполучених Штатах. В Москві вважали, що всі скорочення видобутку всередині ОПЕК+ - це здача частин ринку американським компаніям і взагалі – "мазохізм". "У нас є власні ринки, але ми прибираємо дешеву російську та арабську нафту, щоб розчистити шлях дорогій американській сланцевій". Так жалівся державним ЗМІ РФ представник "Роснефти".

Але тепер проти РФ відкрили другий фронт світові "нафтові королі" – Саудівська Аравія. Королівство рекордно знизило ціну на свою нафту і віддало наказ державному гіганту Saudi Aramco "качати" на більш ніж максимум – до 12,3 млн барелів на день!

Як влучно сказав CNN Business Майкл Тран, директор з глобальної енергетичної стратегії в RBC Capital Markets: "Між Росією та Саудівською Аравією триває серйозне протистояння. А всі інші потрапили під перехресний вогонь". Одночасно відбувається шок для споживачів (вірус) і для продавців (проблеми в ОПЕК+).

А що у Саудів набагато нижча собівартість нафти, то не дивно, що аналітики сумніваються в шансах Москви на виграш. Хоча РФ має бодай одну перевагу – її бюджет лише на 37% залежний від нафтових прибутків, тоді як саудівський – на 65%. Саудам потрібна ціна у 80 доларів США за баррель щоб збалансувати бюджет. Росія може це зробити і за ціни у 42 долара. Тим часом, Росіія змушена витрачати свої резерви з Фонду національного добробуту, щоб компенсувати низькі ціни. Якщо вони збережуться у рамках 30-35 доларів за барель, РФ може втратити до кількох трильйонів рублів в бюджеті. Деякі інвестиційні проекти вже згорнуті.

Втім, повернемось до сланцевої нафти. Нажаль, не все так райдужно і для неї. За цінового діапазону в 20-30 доларів, багато компаній вже змушені зупиняти видобуток. У фірм дуже багато боргів, вони змушені економити, закривати складні ділянки буріння. Їх рівень беззбитковості набагато вищий ніж нинішні ціни. Хоча ще 5 років тому він дорівнював 68 доларам США за барель. Тепер же, через зниження вартості виробництва, лише 46 доларів і це дуже небезпечно.

Вище було сказано, що один з головних мінусів "сланцю" – швидке виснаження. На піку, свердловин пробурили набагато більше ніж треба і тепер вони не виправдовують вкладених грошей. А ще треба віддавати борги банкам. У той самий час порода виснажується, зростають ціни на видобування і падає прибуток.

Колись у 2014-16 роках, криза вже призвела до банкрутств тисяч компаній та звільненням сотень тисяч людей. Нафта – головний невдаха на фондових ринках у останнє десятиліття.

Сланцева галузь може знову уповільнити свій розвиток, бо інвестори чекають, коли компанії почнуть повертати кошти. Нестабільність нафтового ринку змусила ставити більше свердловин, щоб отримати більше прибутку і все повернулося на стартову точку. Подальший розвиток нафтового протистояння покаже, скільки тепер зможе протриматись сланцева нафта і чи зможе вона реально стати заміною звичайній.