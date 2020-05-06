Провальное государство и проклятое десятилетие: как пандемия разоблачила проблемы США

Президент Трамп находил виноватых, врал, выдавал желаемое за действительное. Сенаторы и бизнесмены действовали быстро, но только, чтобы нажиться на беде, пишет The Atlantic.

Коронавирус в США показал несовершенство американской системы. Более миллиона больных, 70 тысяч погибших – больше чем Америка потеряла в некоторых войнах, включая Первую Мировую! На этом фоне, штатный автор Джордж Пэкер написал для издания The Atlantic статью "Мы живем в провальном государстве". 24 канал ниже приводит основные тезисы из этого текста, а затем – что уже можно исправить, не дожидаясь конца пандемии.

Америка и Миллениум

Протест с надписью: "Чему вас научил Ирак"? / Фото Common Dream

Президент Трамп в привычной для себя манере объявил пандемию войной, а себя-президентом военного времени. Если это действительно так, то это первый конфликт на американской земле за 150 лет. Вторжение и оккупация открывают то, что ранее осталось бы незамеченным или считалось бы приемлемым в мирное время.

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Пэкер отмечает, что вместо героев Второй Мировой возникает совершенно другая личность – маршал Петен, подписавший в 1940 году капитуляцию Франции перед ее оккупацией нацистами. Они создали в стране марионеточный режим Виши. Как и Трамп, Петен сотрудничал с агрессором (точнее, с вирусом – 24). Америка в 2020 году столкнулась с риском коллапса, который идет дальше одного неудачного лидера. Несмотря на отдельные случаи смелости, падение США – национальное.

Поэтому доверяют ли американцы своим лидерам и друг другу, чтобы собраться для коллективного ответа перед смертельной угрозой? Для XXI века это уже третий серьезный кризис. Позади остались 11 сентября и финансовый крах.

Атака самолетов с террористами произошла, когда многие американцы еще жили ментально в прошлом веке. Воспоминания о рецессии, Холодной Войне и всемирном конфликте были свежими.

Пожарные поднимают флаг США над руинами Нью-Йорка / Фото UrbanMatter

Американцы из глубинки еще не считали Нью-Йорк наполненным иммигрантами и либералами которым "так и надо". Но большим американским городом, который принял удар за всю страну. Пожарные из Индианы проехали 497 км, чтобы помочь на руинах. Рефлекс был понятен: горевать и восстанавливаться вместе. Но дальше была война в Ираке, которая принесла коллективную травму и стерла национальное единство. Злость на политический класс так никогда и не исчезла. После этого финансовый кризис 2008 года, который усилил противоречия.

Хотя "наверху" он даже рассматривался как успех. Конгресс провел двусторонний спасительный закон, который спас финсистему. Администрация Буша-младшего передавала дела администрации Барака Обамы. Федрезерв и Минфин работали в поте лица, чтобы не допустить второй Великой Депрессии (к которой США очень близки сейчас – 24). Топ-банкиров сделали виновными, но не трогали, большинство из них сохранили свое состояние и очень быстро вернулись на Уолл-стрит.

Протест: "Нет работы, но должен платить больше" / Фото The Atlantic

Последствия кризиса 2008 годаВпрочем, "снизу" были те, кого кризис затронул больше всего. Те, кто потеряли работу, оказались на дне без домов, машин, сбережений. Многие из них уже никогда не поднялись. Молодые люди, которые стали взрослыми во время Великой Рецессии, уж точно будут беднее своих родителей. В обществе возросло неравенство и пропасть между классами.

Она пролегла между республиканцами и демократами, между городской и сельской Америкой, местными и иммигрантами, обычными людьми и их лидерами.

Социальные связи стали слабее. Важные реформы Обамы – энергетика, медицинское страхование – имели только паллиативный эффект, неспособные вылечить систему. Восстановление обогатило корпорации, из которых исчезли профи, а рабочий класс остался далеко позади. Авторитет власти серьезно упал, а поляризация общества привела, в конце концов, к власти Дональда Трампа.

Эпоха Трампа: популисты у власти

Приход Трампа к власти изменил Америку, но навсегда ли? / Фото The Independent

Трамп в Белом Доме – отчаянный шаг со стороны республиканцев, отрицание их сути.

Но новый президент и партия очень скоро подружились, несмотря на разногласия в некоторых вопросах. Важно, что цель у них была одна: забрать государственные активы в соглашение частным интересам. Политики из окружения Трампа и партийные доноры хотят, чтобы правительство делало как можно меньше. Они счастливо живут в этом режиме, который едва знает как это вообще – управлять страной. Именно они сделали Трампа своим фронтменом.

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Как не очень умный мальчик, который бросает спички на сухое поле, пишет Пэкер, Трамп начал поджигать все, что еще осталось от гражданской жизни. Он никогда даже не претендовал на бытие президентом всей страны. Вместо этого, он толкал граждан на противостояние относительно расы, религии, пола, гражданства, образования и – каждый день – относительно его партии. Главный принцип управления? Ложь.

Трамп получил федеральное правительство, где годами шло праворадикальное наступление, где партийная поляризация была еще глубже и стабильно недофинансирована.

Он начал с уничтожения там экспертизы: многие позиции до сих пор остаются незаполненными, а профи давно покинули кабинет. Пришли "лоялисты и комиссары", у которых одна цель: служить собственным интересам. Его фискальное сокращение отправило еще больше денег богатым и корпорациям. Спонсоры продолжают собирать деньги на его переизбрание. Если ложь была средством рийти к власти, то коррупция – ее концом.

Джаред Кушнер, муж дочери президента Трампа, стал более влиятельным / Фото Middle East Monitor

И даже не сам Трамп главная причина проблем, а его зять Джаред Кушнер. За свою молодую жизнь, пишет Пэкер, его называли и меритократом и популистом. Он родился с началом эры Рейгана в 1981 году, он был американским "принцем" из семьи торговцев недвижимостью. Его отец сделал взнос Гарварду в 2,5 млн долларов США за принятие сына, несмотря на его плохую учебу. Университет Нью-Йорка получил еще 3 млн долларов за тоже самое.

Рост Джареда КушнераВпрочем, сын все равно провалился как владелец небоскребов и издатель газет, но его всегда спасали. Кто был его наставником? Одиозный медиа-магнат Руперт Мердок. Когда отец его жены Иванки стал президентом, то Джаред начал быстро продвигаться вверх. Пока он занимался себе планом ближневосточного урегулирования, то все было хорошо. Когда стал старшим советником Трампа относительно пандемии, результатом стала массовая смерть американцев.

Коронавирус и Америка: что было когда он пришел

Вирус не дал быстро открыть Америку / Фото The Hindu

Когда коронавирус добрался до США, пишет Пэкер, он нашел страну с несколькими проблемами и безжалостно использовал их. Здесь была и коррумпированная элита, "склеротическая" и сложная бюрократия, бессердечная экономика и публика, которая была разделена и активно отвлекалась от сложных ситуаций. Все это не исправлялось годами, люди научились жить с такими симптомами. Но именно пандемия поставила все это под свет софитов. Американцы неожиданно узнали, что они – в зоне большого риска.

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Кризис требовал в быстрого, рационального и коллективного ответа. Но, подчеркивает, Пэкер, США ответили (по крайней мере, сначала – 24) как Пакистан или Беларусь. С ними хотя бы все понятно – неработающие правительства, коррумпированные чиновники и лидеры, которые не хотят или не могут остановить массовое страдание. Американская администрация потеряла два бесценных месяца на подготовку.

Президент Трамп находил виноватых, врал, выдавал желаемое за действительное. От его окружения – конспирологические теории. Сенаторы и бизнесмены действовали быстро, но только, чтобы нажиться на беде.

Когда государственный врач пытался предупредить граждан, Белый Дом забрал микрофон и обратил все в политику. Каждое утро в марте, американцы просыпались жителями провального государства без плана или инструкций, что делать дальше. Школы, семьи и офисы должны решать самостоятельно, работать или закрываться.

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Когда выяснилось, что масок и вентиляторов легких мало, губернаторы были вынуждены соревноваться друг с другом перед Белым Домом. Там сначала молчали, а потом попросили частный бизнес помочь решить проблему... Но первый же гигант, к которому обратился Джаред Кушнер – General Motors – отказался это делать. Кто оказался крайним? Да, губернаторы.

Обычные люди приносили в госпитали собственные швейные машины, чтобы шить защиту / Фото Post Independent

Как ни странно, это в США (а не наоборот, как обычно – 24) шла гуманитарная помощь, даже из России. Фактически страна выпрашивала ее посреди хаоса. Страной распространялось циничное истощение без общей идентичности или будущего.

В больших городах глобальный класс офисных работников зависел от обслуживающего персонала, который обычно оставался невидимым. В глубинке устаревшие сообщества объединились в протесте против современного мира. В соцсетях находили и уничтожали общих врагов. В экономике до вируса была почти полная занятость, но также и пропасть между капиталистами и обычными рабочими.

Коронавирус должен был объединить американцев против общей угрозы, так как он атакует синие и красные штаты без разбора. Это делает равными всех из-за страха смерти, потому что все – люди. Но с самого начала, неравенство, которое долго толерантно, сделало борьбу невозможной из-за разного уровня доступа к медицинской помощи. Звезды, окружение Трампа, баскетболисты НБА находили тесты, когда их вообще невозможно было достать.

Обычные люди с лихорадкой и кашлем были вынуждены ждать в длинных очередях, потенциально заражая других. Все, чтобы их отправили домой, потому что они еще не задыхаются. В интернете шутили, что единственный точный способ определить, есть ли у вас вирус – чихать в лицо богатым людям. Главные жертвы этой эпидемии – бедные люди, афро и латиноамериканцы. Яркий пример неравенства – временные морги возле государственных госпиталей.

США после пандемии: пять шагов к восстановлению

Как исправить Америку / Фото dougstauffer.com

Итак, сейчас в мире существуют только два вида работы: важная и неважная. Кто работает в первой категории? В основном, люди с низкой зарплатой и требованием постоянного физического присутствия. Они рискуют своим здоровьем в первую очередь. Работники складов, магазинов, муниципальные служащие, служб доставки, медицинские специалисты, помощники по дому, дальнобойщики, военные.

Опасность "важной работы"Врачи и медики – боевые герои этой пандемии, но снаряды подвозят кассиры в магазинах только с одним санитайзером или почтальйоны с латексными перчатками. Они – логистические войска. Мир постепенно узнает, что стоит за его заказами в смартфоне. Часто их собирают, упаковывают, перевозят больные люди – у них нет возможности взять больничный. Может, есть смысл смириться с более длительной доставкой, чтобы они оставались дома?

Восстановление от пандемии нуждается в лечении всей страны, определяет в конце материала Пэкер. Необходимо построить ее снова, или отчаяние и трудности, с которыми сейчас столкнулись США, никогда не исчезнут. При нынешнем лидерстве, ничего не изменится. Если 11 сентября и 2008 год убили веру в старую политическую элиту, то 2020 год – должен убить идею, что анти-политика является спасением нации.

Америка может остаться закрытой в самоизоляции, и граждане будут бояться друг друга. Тогда связи, которые и так были слабы, вообще исчезнут. Или они могут присоединиться к тем, кто что-то делает: держит трубку, чтобы люди могли попрощаться с родными. Опять едут сотни километров в тот же Нью-Йорк. Требуют преобразования своих фабрик на производство вентиляторов легких. Несмотря ни на что, идут на выборы, потому что их фактически заставили голосовать во время пандемии.

Протест: демократия это не олигархия / Фото Common Dreams

В демократии гражданство – это важная работа, а отсутствие солидарности ведет к смерти. Когда все выйдут и снимут маски не надо забывать, что такое – быть одному.

В статье для Bloomberg, Барри Ритольц приводит шаги, которые необходимо сделать, чтобы "пересоздать Америку уже сейчас". Ниже кратко приведем их суть.

1) Восстановление климата. Лето становится все более жарким, 9 из 10 самых теплых летних сезонов пришлись на времена после 2005 года. Ускорение борьбы с нарушением климата может предупредить дальнейшие массовые кризисы человечества (уже сейчас многим грозит голод). Самое действенное средство – выбрасывать в атмосферу меньше углекислого газа. Но для этого нужна...

2) Стойка и дешевая энергетика. Увеличение в ней роли солнца и ветра, улучшение аккумуляторов. Нужен, говорит Ритольц, новый Манхэттенский проект, только теперь не о бомбах, а о научно-климатических прорывах. Удешевление возобновляемой энергетики может уменьшить загрязнение воздуха и сделать предприятия более экологичными. Что надо для этого?

3) Новая инфраструктура. Чем ранее гордились в США? Лучшие дороги, транспортные сети и электричество. Но с тех пор они стали значительно хуже. Это снижает качество жизни, вредит экономике, выставляет Америку в невыгодном свете перед Азией. Можно создать ифраструктурную корпорацию для реконструкции и ремонта. Именно инфраструктура позволит предприятиям эффективно работать. Но мало проложить новый путь, нужно что он был...

Умные дороги – безопасный транспорт / Фото CNN

4) Умные дороги. Да, очень технологичный, поскольку когда-то автомобили будут без водителя. Большая пропускная способность, меньше аварий и погибших в ДТП. Но уже сейчас можно создать на хайвеях и в машинах радиоволновые устройства, которые обменивались бы информацией. Это дало бы старт безопасной навигации в любое время и при любой погоде. Государственно-частное партнерство может разработать новые стандарты безопасности на дороге. Продолжая тему безопасности, уже сейчас необходимо...

5) Цифровое здравоохранение. До сих пор поток медицинской информации не универсален, не оцифрован, не доступен всем сразу. Как, спрашивает Ритольц, это возможно в 2020 году? Почему этот критически важный сектор работает как в прошлом веке? Инициативы от самых богатых людей уже есть (Безос, Баффет и другие). Нужен только смелый и большой эксперимент.

Миру остается наблюдать, какой путь выберет Америка после выхода из пандемии. Но массив больных и погибших однозначно говорит, что это будет совсем другая страна, пережившая травматическое событие.