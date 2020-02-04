Выборы президента США: как голосуют и выбирают американцы

Процесс избрания президента Соединенных Штатов Америки довольно сложный и даже не все американцы могут принять решение. А финальное слово вообще по специальной "избирательной коллегией". Обо всех стадиях – в материале 24 канала.

Шаг первый: решение баллотироваться

Это пока стандартное решение для всех стран: кандидат должен объявить, что он баллотируется. Неважно куда: в Сенат, Конгресс, или на мэра города. В нашем случае имеем виртуального кандидата на главную должность страны. Ей/ему нужно подтвердить это желание в Федеральной избирательной комиссии не позднее чем за 15 суток после оглашения. Что для этого нужно?

Есть несколько жестких условий:

нужно быть старше 35 лет

быть гражданином США с рождения

проживать в США 14 последних лет.

Причем объявить можно в любой момент, даже если до реальных выборов еще несколько лет минимум. Так сделал Тед Круз, республиканец из Техаса, в 2015 году. Или как медиа-магнат Майкл Блумберг, который включился, когда предвыборная гонка уже началась (но таким кандидатам обычно очень сложно пробиваться вверх).

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Далее всю организацию на себя берут две большие партии: Республиканцы и Демократы. Независимых кандидатов обычно мало. Можем вспомнить сериал "Designated Survivior", где президентом был переизбран Томас Киркман. Единственным, кто в реальной жизни был выбран не от одной партии, стал… первый президент США Джордж Вашингтон. Джон Тайлер в 1841 году был исключен из партии Вигов, оставался независимым всю каденцию.

Шаг второй: фандрайзинг на кампанию и одобрение от лидеров



Выборы в США – это очень дорого. Выборы президента – еще дороже/ Фото Getty Images

Поэтому, деньги собираются везде, где это законно (и не очень). На специальных мероприятиях, где можно поговорить с кандидатом и внести деньги в фонд, среди магнатов и лоббистов. Даже среди иностранных правительств (так, Дональд, это об Израиле и Саудовской Аравии; так, Борис, это о России).

Если же мы говорим о стандартном пути, то это КПА (комитет партийной активности). Обычно, избиратели понимают, кого поддержать долларом после результатов в первых штатах (об этом ниже). Внести в КПА можно не более 5000 долларов США от одного человека, к тому же нельзя делать взносы иностранцам и корпорациям. Только...все изменилось в 2012 году. Тогда Верховный Суд США открыл дорогу корпорациям. Но в формате "Супер-КПА", которые действуют отдельно от штаба кандидата. Эти временные организации могут как собирать деньги так и атаковать медийно конкурентов. На прошлых выборах, “Супер-КПА” потратили более 600 миллионов долларов.

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Но недостаточно иметь много денег. Надо получить одобрение кандидатуры от старших по партии, влиятельных пасторов религиозных общин, ведущих в медиа, звезд шоу-бизнеса. Чем больше таких связей, тем лучше, тем потенциально у нашего виртуального претендента на Белый Дом больше денег. Если вас "саппортит" религиозный деятель или губернатор и делает это открыто, шансы подняться в номинации довольно высоки. Для них это тоже может обернуться новой должностью: Никки Хейли с губернатора штата стала на некоторое время послом США в ООН в правительстве Трампа, хоть и поддерживала Марко Рубио.

Шаг третий: праймериз и кокусы



С последнего месяца зимы начинается предвыборный марафон/ Фото Getty Images

После регистрации и запуска кампании, начинается путешествие по США от штата к штату. В 2020 году оно продлится с февраля по июнь (сами выборы в ноябре). Проводятся праймериз (партийные конференции) и кокусы (съезды активистов). На праймериз голосуют либо официально зарегистрированные партийные члены (закрытые), либо все желающие (открытые). Каждая партия устанавливает свои правила, поэтому в некоторых штатах может существовать смешанная система. Праймериз существуют с 1842 года!

Выглядит это как маленькие предыдущие выборы. По результатам, самые слабые обычно добровольно выбывают из соревнования. Поэтому после каждых праймериз, количество кандидатов уменьшается.

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Кокусы же считаются неофициальным мероприятием. Слово пришло из языка индейцев, означает "много людей и шума". Они тоже могут быть закрытыми или открытыми. Людей, которые пришли на кокусы, распределяют на группы за каждого кандидата и просто считают число поднятых рук в каждой. Демократы имеют отдельную церемонию: если у одной из групп набирается менее 15% поддержки, ее распускают. Другие две группы с более популярными политиками, начинают агитировать за присоединение к ним.

Если получается, что две группы равны по показателям, то подбрасывают монету. И так на каждом участке штата! На это даже делают ставки. Республиканцы такого церемониала не имеют. Первые всегда проходят кокусы в Айове, первые праймериз в Нью-Гемпшире. Очень популярен также формат теледебатов между кандидатами. Проявляются первые фавориты гонки. Впрочем, это еще не официальное выдвижение, а лишь отборочный раунд.

Шаг четвертый: "супервторник"

Если наш кандидат "доживает" до марта, то впереди новое испытание – "супервторник", когда праймериз и кокусы проходят в 13-ти штатах США. Тут уже оказывается, кто серьезно готов бороться за партийную номинацию.

В 2020 году это состоится 3-го марта. Голосования пройдут в Алабаме, на территории Американское Самоа, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мене, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии. Также отдельно будут голосовать Демократы, которые не живут в США. Обычно, кто выигрывает от партии "Cупервторник", идет дальше на номинацию. Так произошло в 2016 году с Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.

Здесь самое время поговорить о том, что в США штаты исторически имеют устойчивые политические предпочтения. Они традиционно голосуют за Демократов или Республиканцев. "Красные" штаты республиканцев обычно на юге, в центре и западе страны, "Синие" демократические – на востоке и севере. Исключение – западная демократическая Калифорния. Поэтому кандидат может не тратить средства там, где они точно выигрывают/проигрывают. Обычно это известно заранее.

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Много "красных" Штатов входит в так называемый "Библейский пояс". Его еще называют "rural America", потому что большинство людей там живет в деревнях. Здесь скорее увидишь "Walmart" чем "Старбакс", сельское хозяйство или нефтедобычи чем индустрию или научные лаборатории.

"Синие" штаты более организованные, образованные и урбанизированные, в основном это крупные города, включая Нью-Йорк и Вашингтон. Они более культурные и более этнически разнообразны, чем "Красные". Там все почти наоборот: американцы более консервативны, более религиозные, менее образованные, в основном расово гомогенные (темнокожие на юге, белые на западе и в центре). В штатах республиканцев больше людей владеет оружием (44% против 27% штатов демпартии), меньше поддерживают право на аборт и легализацию наркотиков.

И есть отдельная история: swing states или "сиреневые". Это штаты, где зарегистрированных республиканцев примерно столько же столько и демократов и все зависит от самих кандидатов. Насколько они смогут убедить электорат. Такие штаты могут от выборов до выборов переходить из рук в руки. Самый главный "сиреневый" штат – Флорида.

Шаг пятый: партийный съезд

И вот наступает момент истины – в июле, штаты направляют своих делегатов на общенациональные партийные съезды. Именно на них выбирают тех, кто будет бороться непосредственно на выборах за кресло в Белом Доме. Чем больше штат, тем больше там делегатов. Но и с меньших штатов тоже прибывает достаточно людей.

Чтобы официально утвердить себя в качестве кандидата, надо набрать большинство голосов. Технически это выглядит так: "более 50% +1 голос". В 2020 году, чтобы выиграть номинацию, нужно получить 1990 голосов от 3979 делегатов. На съезде победитель номинации обычно презентует свою кандидатуру на вице-президента. С этого момента, они агитируют вдвоем.

Шаг шестой: Коллегия избирателей



Так выглядят результаты выборов, доставленные в Конгресс США/ Фото Getty Images

Вся соль выборов в США в том, что ставя крестик напротив имени кандидата в бюллетене, американцы на самом деле голосуют за выборщиков, которые затем избирают президента США. У каждого штата это число ограничено количеством представителей в Конгрессе США. Там заседает 535 человек (Сенат – 100, Палата представителей – 435). Это стало возможно в качестве компромисса между отцами-основателями. Часть из них хотела, чтобы Конгресс прямо избирал президента, другая – чтобы это делал народ. Еще трех избирает Федеральный округ Колумбия (где находится столица США), потому что он в Конгрессе не представлен.

То есть в целом Коллегия – 538 американцев. Их тоже обычно определяют на собрании партии, о которых говорилось выше. Претендуют на эти должности известны в штате люди, активисты, журналисты. Конечно, они имеют отношения (обычно хорошие) с кем-то из кандидатов в президенты.

Чтобы окончательно победить, надо набрать не менее 270 голосов членов Коллегии. Если этого не происходит, право избирать президента переходит к Палате представителей Конгресса США. Сенат, соответственно, избирает вице-президента. Это произошло дважды: в 1801 году Томас Джефферсон, а в 1824 – Куинси Адамс так стали лидерами Америки.

Во всех штатах США кроме двух (Мэн и Небраска) кандидат-победитель забирает себе автоматически голоса всех избирателей своего штата. Проигравший не получает ничего. В Небраске все еще сложнее: если кандидат получил простое большинство в штате, он получает поддержку двух избирателей в Коллегии. Проигравший получает один голос. Так произошло во время выборов в 2008 между Маккейном и Обамой (причем, Барак Обама проиграл штат). Подобная система существует и в штате Мэн, но там пока что никогда голоса не разделялись.



Кадр из сериала "Designated Survivor": Кифер Сазерленд в роли президента Тома Киркмана/ Фото Getty Images

Но и это еще не все. Хотя результаты голосования Коллегии известны почти сразу, но формальный процесс заставляет избирателей в декабре голосовать еще раз в своих штатах, отдельно за президента и его "правую руку". Официально, выборы президента завершаются в январе, когда их результаты объявляет Конгресс на совместном заседании. Президент начинает каденцию с 20-го января следующего после выборов года. До этого работает временная "переходная администрация".