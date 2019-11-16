США – Старые Клячи Америки, или В бой идут одни старики

В мире к власти везде приходят молодые да и вообще, понятие "смена поколений" давно уже стало одним из ключевых правил для любой демократически выстроенной партии.

Когда-то, в конце существования СССР, ходил такой анекдот: умер очередной Генеральный секретарь ЦК КПСС. Собралось Политбюро, чтобы решить, кому отдать эту должность. Вдруг раздается телефонный звонок и радостный голос спрашивает: "Алло! Вам новый генсек нужен?". Его спрашивают: "Товарищ, вы что, дурак?". А тот в ответ: "Да-да, я и дурак, я и болен, и старик тоже!"

Читайте также: В США разыгрывают карту Украины, или Сдадут ли республиканцы Трампа?

Недаром все же на Западе называли политическое устройство Советского Союза "геронтократией". Молодых лиц в верхушке не найти, разве что последний генсек, Михаил Горбачев, был на момент своего "коронования" более-менее нестарым человеком. Но на нем, как известно, закончилась и советская геронтократия, и советские времена как таковые. Сейчас – другая эпоха, в мире к власти везде приходят молодые да и вообще, понятие "смена поколений" давно уже стало одним из ключевых правил для любой демократически выстроенной партии.

Ансамбль "Пенсяры"

И только одно исключение из этого правила существует в мире: это, как ни странно – светоч демократии, единственная в мире супердержава, США. Политическая элита Америки находится в возрасте, в котором другие люди уже давно отдыхают на пенсии. Именно Соединенные Штаты стали в XXI веке самой настоящей геронтократией.

С одной стороны – это "старая гвардия", которая окружает нынешнего президента Дональда Трампа, которому, кстати, и самому исполнилось уже аж 73 годика. Коллективное фото нынешней администрации США и в самом деле поразительно напоминает советские фотографии Политбюро: старейший член действующего американского правительства, министр торговли Вилбур Росс, достиг 81-летнего возраста. Самые влиятельные сенаторы-республиканцы – это 86-летний Чак Грэссли и 77-летний Митчелл Макконнелл.

Но и оппозиция от руководящей верхушки не отстает. Самое важное, что надо знать о трех ведущих кандидатах на президентской гонке от Демократической партии – это не их имена (Байден, Уоррен и Сандерс). Самое важное – это цифра: 224. Именно такого совокупного возраста достигли эти трое вместе. Если сейчас к ним, как обещал, присоединится еще и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, то средний возраст этой группы вырастет еще больше, потому что Блумбергу уже исполнилось 77 лет. Почтенная мадам спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси – 79-летняя мать пятерых детей и множества внуков. Чак Шумер, лидер демократического меньшинства Сената среди всех этих стариков – настоящий юноша: ему едва исполнилось 69.



Спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси / Фото из открытых источников

Конечно же, как среди республиканцев, так и демократов есть и молодые люди: например, компания "современных новых политиков", которая окружает 30-летнюю кандидата в президенты Александрию Окасио-Кортес. Но они еще никогда и нигде не прорвались к власти, до сих пор им не удалось пробиться в большую политику сквозь плотные ряды "старших товарищей". О смене поколений американские "тяжеловесы", кажется, ничего не слышали и это очень странно. Рядом, у северных соседей, канадцев – все наоборот: там у власти – 47-летний премьер-министр Джастин Трюдо, а консервативную оппозицию возглавляет 40-летний Эндрю Шеер. Или у соседей с юга, мексиканцев: президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, правда, уже добрых 65 лет, но Сенат возглавляет красивая женщина Моника Фернандес Бальбоа, 53 лет от роду, а Палату представителей – еще более молодая, 44-летняя девушка Лаура Рохас Эрнандес, а лидеру крупнейшей оппозиционной партии, Марко Антонио Кортесу Мендосе – вообще исполнилось детских 42 года.



Александрия Окасио-Кортес / Фото Рinterest

Официально: Белый дом объяснил, почему задержали военную помощь Украине

Где это видано, где это слыхано?

Другими словами, США, которые так долго выполняли роль авангарда в мировой истории, совершили лучший, величайший политический эксперимент мира – "правительство граждан, из граждан и для граждан" – в XXI году превратились в настоящую геронтократию. Америкой руководят люди, которым следовало бы сидеть в креслах-качалках, играть с внуками или, как Трамп, улучшать свой гандикап на площадках для гольфа.

Виновата ли в том так называемая "избирательная система большинства", которая регулирует все, как на дуэли – два кандидата выходят друг против друга? Будут ли чувствовать себя молодые американские политики лучше, если будут избираться, как в других странах, при помощи партийных списков? Возможно. Но, если посмотреть, скажем, на Великобританию (там побеждает так же, как и в США, тот кандидат, который первым пересечет "финишную ленточку"), то никакой геронтократии там увидеть невозможно. Премьер-министра Бориса Джонсона кое-кто называет "клоуном", но старым его точно не назовешь: ему 55 лет. Йо Свинсон, руководитель либеральных демократов – 39-летняя молодая женщина. Никола Старджон из партии шотландских националистов – 49 лет. Один-единственный старик в верхушке британской политики – это 70-летний Джереми Корбин, нынешний лидер лейбористов. Он воплощает для многих "левую ностальгию", включая в это понятие антисемитизм и мечты о социализме советского толка.



Джереми Корбин / Фото Getty Images

Или, может, виноваты в том славные американские законы о финансировании выборов, которые позволяют неподконтрольную избирательную поддержку через частные фирмы и профсоюзы? Возможно. Но почему американские "денежные мешки" наших времен, которые вообще-то сами являются молодыми людьми (Сергей Брин – 46 лет, Джефф Безос – 55 лет, Тим Кук – 59, Марк Цукерберг – 35, Джек Дорси – 42 и т.д.) должны обязательно быть приверженцами стариков в политике да еще и финансировать их собственными деньгами?

Возможно, причина скрывается в том, что в Соединенных Штатах нет единого общенационального медийного канала, при помощи которого молодые политики могут прославиться сразу на всю нацию – ничего вроде BBC, никакого общественного телевидения, как в той же Германии? Тоже возможно. Но геронтократия существует в США не только на федеральном, общенациональном уровне: можно посмотреть на лица всех 50 американских губернаторов, там нет ни одного молодого человека.

Скандальный документ: Адвокат Трампа опубликовал возможное доказательство вмешательства Украины в выборы США

Молодым плевать

Похоже, что важнейшая причина этого феномена заключается в другом: молодые американцы... не идут голосовать. Сухие цифры подтверждают это: в 1971 году закон снизил возрастной ценз для избирателей до 18 лет; в следующем году участие молодых людей в выборах составило 50 процентов. Все, что происходило потом, – это путь вниз: на президентских выборах количество молодежи, которая проголосовала, обычно колеблется в районе 40%, во время парламентских выборов – в районе 20%.

Самые стойкие и самые активные избиратели в США – люди старшего возраста от 50 лет и выше. Поэтому политики, выстраивая свои программы, обращают первоочередное внимание именно на них и на их интересы – от обамовской программы медицинского страхования Medicare (государственной медицинской кассы, которая рассчитана на пациентов от 65 лет и поглощает фантастические денежные суммы) и вплоть до законодательства о частном оружии (большинство владельцев оружия в США – люди преклонного возраста, а вот большинство жертв стрельбы – молодые люди). В старых политиках из Вашингтона американские избиратели видят свое собственное отражение. При помощи демократических выборов они создали идеальный портрет самих себя.

На вопрос же, почему молодые американцы не спешат на избирательне участки, есть два ответа. Прежде всего: американская избирательная система чрезвычайно усложняет им этот путь. Они должны зарегистрироваться для выборов – это довольно сложная процедура для тех, кто часто переезжает с места на место, как это делают молодые люди. Кроме того, выборы в Америке, по причинам, которые теряются в тумане бурной американской истории, всегда проходят во вторник, то есть – в рабочий день. Это значит: кто является молодым и не является постоянным работником какой-то фирмы или служащим какого-то учреждения, должен ради выборов оставить свое рабочее место, которое из-за такого прогула может быть потеряно.

Вторая причина: многие молодые американцы просто потеряли веру в систему. Они считают Америку неизлечимо коррумпированной. 20 процентов молодых американцев к тому же объяснили во время социологических исследований, что считают себя... слишком невежественными, чтобы идти голосовать. По их словам, они слишком мало понимают в политике и поэтому не хотят идти на выборы. Кстати, возможно, это и не является таким уж плохим показателем – многим украинским избирателям, вероятно, следовало бы задуматься, достаточно ли они образованные и ответственные, чтобы проголосовать?

Частично виновата и американская система образования: государство инвестирует большие деньги в научные дисциплины – такие, как физика и математика или же инженерные направления – а вот на политическое образование денег уже не остается.

Тем не менее, скажем, тинейджеры из школы Stoneman Douglas High School в штате Флорида, в которой от рук сумасшедшего с оружием погибли 17 школьников, почувствовав потребность в политической активности, прекрасно организовались и взялись за политику самостоятельно. Они высокопрофессионально – при помощи Twitter и Facebook – организовали массовые демонстрации по всей своей большой стране. Демонстрации, которые требовали более жестких законов об оружии. Они прославились на всю Америку – так, что трамповские рупоры с телеканала Fox News не смели больше называть их "сопляками" и "левыми головастиками"...

И эта спонтанная, но весьма эффективная самоорганизация американской молодежи сразу отразилась на ближайших по времени выборах: во время так называемых "довыборов" в Конгресс, которые состоялись в 2018 году, когда избирательная активность достигла рекордного показателя, участие молодых избирателей подскочило сразу вдвое: с 20% до 40%. Напомним, что победу тогда одержали демократы, но суть не в том. Суть: молодые люди вполне неплохо могут организоваться сами, когда нужно.

Нечто подобное ожидается и на президентских выборах следующего года: кто бы на них не победил, но, скорее всего, участие избирателей будет рекордным для американских условий. Что ж, может получиться и так, что проблема "американской геронтократии" решится и простым, естественным путем. В конце концов, ни Дональд Трамп, ни другие политики – не бессмертны...

Знайте больше: Самая могущественная женщина США – госпожа "анти-Трамп"