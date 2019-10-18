00:50
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, 17 октября
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Голос Америки: Белый дом объяснил, почему задержали военную помощь Украине

      Голос Америки 4 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Белый дом защищает решение Трампа задержать военную помощь Украине этим летом. Американские политики мотивируют это тем, что в стране высокий уровень коррупции, а также нежеланием расследовать неподтвержденные факты относительно выборов 2016 года.

      Также в выпуске:

      На каком этапе сейчас расследование относительно импичмента?

      Делегация украинских чиновников в Вашингтоне ведет переговоры с МВФ.

      Интервью с главой НБУ и министром экономики Украины.

      blog_ava
      Гвоздик – Бетербиев: прогноз букмекеров на чемпионский бой
      17 октября
      1349
      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 октября: НАБУ задержало Гладковского, новые звания в украинской армии
      17 октября , 23:23 Главные новости 17 октября: НАБУ задержало Гладковского, новые звания в украинской армии
      Олесь Друкач 139
      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      17 октября , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      Павло Казарін 235
      О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко
      17 октября , 21:00 О зарплате пограничников, коррупции и "стене" на границе с РФ: эксклюзивное интервью Дейнеко
      Марія Бондар 369
      Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      17 октября , 20:30 Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      Ірина Поліщук 1021
      50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам
      17 октября , 20:00 50 дней в Раде: "слуги народа" начинают морально готовиться к перевыборам
      Антон Голобородько 500
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук