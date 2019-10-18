Голос Америки: Белый дом объяснил, почему задержали военную помощь Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Белый дом защищает решение Трампа задержать военную помощь Украине этим летом. Американские политики мотивируют это тем, что в стране высокий уровень коррупции, а также нежеланием расследовать неподтвержденные факты относительно выборов 2016 года.
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