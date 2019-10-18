Голос Америки: Білий дім пояснив, чому затримали військову допомогу Україні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Білий дім захищає рішення Трампа затримати військову допомогу Україні цього літа. Американські політики мотивують це тим, що в країні високий рівень корупції, а також небажанням розслідувати непідтверджені факти щодо виборів 2016 року.
Також у випуску:
На якому етапі нині розслідування щодо імпічменту?
Делегація українських високопосадовців у Вашингтоні веде переговори з МВФ.
Інтерв'ю з головою НБУ та міністром економіки України.
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