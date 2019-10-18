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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Голос Америки: Білий дім пояснив, чому затримали військову допомогу Україні

      Голос Америки 220 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Білий дім захищає рішення Трампа затримати військову допомогу Україні цього літа. Американські політики мотивують це тим, що в країні високий рівень корупції, а також небажанням розслідувати непідтверджені факти щодо виборів 2016 року.

      Також у випуску:

      На якому етапі нині розслідування щодо імпічменту?

      Делегація українських високопосадовців у Вашингтоні веде переговори з МВФ.

      Інтерв'ю з головою НБУ та міністром економіки України.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Дональд Трамп
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