Голос Америки: Білий дім пояснив, чому затримали військову допомогу Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Білий дім захищає рішення Трампа затримати військову допомогу Україні цього літа. Американські політики мотивують це тим, що в країні високий рівень корупції, а також небажанням розслідувати непідтверджені факти щодо виборів 2016 року.

Також у випуску: На якому етапі нині розслідування щодо імпічменту? Делегація українських високопосадовців у Вашингтоні веде переговори з МВФ. Інтерв'ю з головою НБУ та міністром економіки України.