США – Старі Шкапи Америки, або У бій ідуть одні старики

У світі до влади скрізь приходять молоді та й взагалі, поняття "зміна поколінь" давно вже стало одним із ключових правил для будь-якої демократично вибудованої партії.

Колись, наприкінці існування СРСР, ходив такий анекдот: помер черговий Генеральний секретар ЦК КПРС. Зібралося Політбюро, аби вирішити, кому віддати цю посаду. Раптом лунає телефонний дзвоник і радісний голос питає: "Алло! Вам новий Генсек потрібен?". Його питають: "Товаришу, ви що, дурень?". А той у відповідь: "Так-так, я й дурень, я й хворий, і старий теж!"

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Недарма все ж таки на Заході називали політичний устрій Радянського Союзу "геронтократією". Молодих облич у верхівці годі було й шукати – хіба що останній Генсек, Михайло Горбачов, був на момент свого "коронування" більш-менш нестарою людиною. Але на ньому, як відомо, закінчилася й радянська геронтократія, й радянські часи, як такі. Нині – інша епоха, в світі до влади скрізь приходять молоді та й взагалі, поняття "зміна поколінь" давно вже стало одним із ключових правил для будь-якої демократично вибудованої партії.

Ансамбль "Пенсяри"

Й лише один виняток із цього правила існує у світі: це, як не дивно – світоч демократії, єдина у світі супердержава, США. Політична еліта Америки перебуває у віці, в якому інші люди вже давно відпочивають на пенсії. Саме Сполучені Штати стали в XXI столітті справжнісінькою геронтократією.

З одного боку – це "стара гвардія", яка оточує нинішнього президента Дональда Трампа, якому, до речі, й самому виповнилося вже нівроку 73 рочки. Колективне фото нинішньої адміністрації США й справді разюче нагадує радянські подібні світлини Політбюро: найстаріший член чинного американського уряду, міністр торгівлі Вілбур Росс, сягнув 81-річного віку. Найвпливовіші сенатори-республіканці – це 86-річний Чак Гресслі та 77-річний Мітчелл Макконнелл.

Але й опозиція від керівної верхівки аж ніяк не відстала. Найважливіше, що треба знати про трьох ведучих кандидатів на президентські перегони від Демократичної партії – це не їх імена (Байден, Воррен та Сандерс). Найважливіше – це цифра: 224. Саме такого сукупного віку сягнули ці троє разом. Якщо зараз до них, як обіцяв, приєднається ще й ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг, то середній вік цієї групи ще більш зросте, бо Блумбергові вже виповнилося 77 років. Поважна мадам спікер Палати представників Конгресу, демократка Ненсі Пелосі – 79-річна мати п'ятьох дітей та безлічі онуків. Чак Шумер, лідер демократичної меншості Сенату серед усіх оцих стариганів – справжніх молодичок: йому ледве виповнилося 69.



Спікер Палати представників Конгресу, демократка Ненсі Пелосі / Фото з відкритих джерел

Звичайно ж, як в республіканців, так і в демократів є й молоді люди: наприклад, компанія "сучасних нових політиків", яка оточує 30-річну кандидатку в президенти Олександрію Окасіо-Кортес. Але вони ще ніколи й ніде не прорвалися до влади, їм досі не вдалося пробитися у велику політику крізь щільні лави "старших товаришів". Про зміну поколінь американські "важковаговики", здається, нічого не чули й це дуже дивно. Поруч, в північних сусідів, канадців – все навпаки: там при владі – 47-річний прем'єр-міністр Джастін Трюдо, а консервативну опозицію очолює 40-річний Ендрю Шеер. Або в сусідів з півдня, мексиканців: президентові Андресу Мануелю Лопесу Обрадору, щоправда, вже добрячих-таки 65 років, але Сенат очолює файна молодичка Моніка Фернандес Бальбоа, 53 рочків від роду, а Палату представників – ще менша за віком, 44-річна дівчинка Лаура Рохас Ернандес, а лідерові найбільшої опозиційної партії, Марко Антоніо Кортесу Мендосі – тому взагалі виповнилося дитячих 42 роки.



Олександрія Окасіо-Кортес / Фото Рinterest

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Де таке бачено, де таке чувано?

Іншими словами, США, які так довго виконували роль авангарду світової історії, які здійснили найзахоплюючий, найвеличніший політичний експеримент світу – "уряд громадян, з громадян та для громадян" – у XXI році перетворились на справжнісіньку геронтократію. Америка керується людьми, яким слід було б сидіти в кріслах-гойдалках, грати з онуками або, як Трамп, поліпшувати свій гандикап на майданчиках для гольфу.

Чи винна в тому так звана "виборча система більшості", яка регулює все, як в дуелі – два кандидати виходять один проти одного? Чи почуватимуться молоді американські політики краще, якщо обиратимуться, як в інших країнах, за допомоги партійних списків? Можливо. Але, якщо подивитися, скажімо, на Велику Британію (там перемагає, так само, як і в США, той кандидат, який першим перетне "фінішну стрічку"), то ніякої геронтократії там побачити неможливо. Прем'єр-міністра Бориса Джонсона дехто називає "клоуном", але старим точно не назвеш: йому 55 років. Йо Свінсон, керівниця ліберальних демократів – 39-річна молода жінка. Нікола Старджон із партії шотландських націоналістів – 49 років. Одна-єдина стара людина на верхівці британської політики – це 70-річний Джеремі Корбін, нинішній лідер лейбористів. Він втілює для багатьох "ліву ностальгію", включаючи в це поняття антисемітизм та мрії про соціалізм радянського штибу.



Джеремі Корбін / Фото Getty Images

Чи, може, винні в тому славетні американські закони про фінансування виборів, які дозволяють непідконтрольну виборчу підтримку через приватні фірми та профспілки? Можливо. Але чому американські "грошові мішки" наших часів, які взагалі-то самі є молодими людьми (Сергій Брін – 46 років, Джефф Безос – 55 років, Тім Кук – 59, Марк Цукерберг – 35, Джек Дорсі – 42 й т.д.) мають обов'язково бути прихильниками старих дідуганів у політиці та ще й фінансувати їх власними грошима?

Можливо, причина ховається в тому, що в Сполучених Штатах нема єдиного загальнонаціонального медійного каналу, за допомоги якого молоді політики можуть прославитися одразу на всю націю – нічого на кшталт BBC, ніякого суспільного телебачення, як у тій же Німеччині? Теж можливо. Але геронтократія існує в США не лише на федеральному, загальнонаціональному рівні: можна подивитися на обличчя всіх 50 американських губернаторів, там нема жодної молодої людини.

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Молодим начхати

Схоже, що найважливіша причина цього феномену полягає в іншому: молоді американці... не йдуть голосувати. Сухі цифри підтверджують це: в 1971 році закон знизив віковий ценз для американських виборців до 18 років; наступного року участь молодих людей у виборах склала 50 відсотків. Все, що відбувалося потім – це шлях додолу: на президентських виборах кількість молоді, яка проголосувала, зазвичай коливається в районі 40%, під час парламентських виборів – в районі 20%.

Найстійкіші та найактивніші виборці в США – люди старшого віку: від 50 років та вище. Відтак політики, вибудовуючи свої програми, звертають першочергову увагу саме на них та на їх інтереси – від обамівської програми медичного страхування Medicare (державної медичної каси, яка розрахована на пацієнтів від 65 років та поглинає фантастичні грошові суми) й аж до законодавства про приватну зброю (більшість власників зброї в США – люди похилого віку, а от більшість жертв стрілянин – молоді люди). В старих політиках з Вашингтону американські виборці вбачають своє власне віддзеркалля. За допомоги демократичних виборів вони створили ідеальний портрет самих себе.

На питання ж, чому молоді американці не поспішають до виборчих ділянок, є дві відповіді. Перш за все – американська виборча система надзвичайно ускладнює їм цей шлях. Вони мусять зареєструватися для виборів – це доволі складна процедура для тих, хто часто переїжджає з місця на місце, як це роблять молоді люди. Окрім того, вибори в Америці, з підстав, які губляться в тумані бурхливої американської історії, завжди відбуваються у вівторок, тобто – в робочий день. Це означає: хто є молодим та не є постійним працівником якоїсь фірми або службовцем якоїсь установи – має заради виборів полишити своє робоче місце, яке через такий прогул може бути втрачене.

Друга причина: багато молодих американців просто втратили віру в систему. Вони вважають Америку невиліковно корумпованою. 20 відсотків молодих американців до того ж пояснили опитувачам під час соціологічних досліджень, що вважають себе... надто неосвіченими, аби йти голосувати. За їх словами, вони надто мало розуміються на політиці й тому не хочуть іти на вибори. До речі сказати: можливо, це й не є таким вже поганим показником – багатьом українським виборцям, певно, слід було б замислитися, чи досить вони освічені та відповідальні, аби проголосувати?

Частково винною є й американська система освіти: держава інвестує великі гроші в наукові дисципліни – такі, як фізика та математика або ж інженерні напрямки – а от на політичну освіту грошей вже не залишається.

Тим не менш, скажімо, тінейджери зі школи Stoneman Douglas High School у штаті Флорида, в якій від рук вар'ята зі зброєю загинули 17 школярів, відчувши потребу в політичній активності, чудово зорганізувалися й взялися за політику самотуж. Вони високопрофесійно – за допомоги Twitter та Facebook – організували масові демонстрації по всій своїй великій країні. Демонстрації, які вимагали жорсткіших законів про зброю. Вони прославилися на всю Америку – так, що трампівські попихачі з телеканалу Fox News не наважувалися більше називати їх "шмаркачами" та "лівими пуголовками"...

І ця спонтанна, але вельми ефективна самоорганізація американської молоді одразу відбилася на найближчих за часом виборах: під час так званих "довиборів" у Конгрес, які відбулися у 2018 році, коли виборча активність сягнула рекордного показника, участь молодих виборців підскочила одразу вдвічі: з 20% до 40%. Нагадаємо, що перемогу тоді здобули демократи, але суть не в тому. Суть: молоді люди цілком непогано можуть зорганізуватися самі, як припече.

Щось подібне очікується й на президентських виборах наступного року: хто б на них не переміг, але, скоріш за все, участь виборців буде рекордною для американських умов. Що ж, може вийти й так, що проблема "американської геронтократії" вирішиться й простим, природним шляхом. Зрештою, ні Дональд Трамп, ані інші політики – не безсмертні...

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