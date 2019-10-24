Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?

Тимчасовий повірений у справах США в Україні, Вільям Тейлор, своїм виступом у Конгресі, певно, з тих, хто там давав свідчення до нього, завдав Дональду Трампу найбільшої шкоди. Частина республіканців у відповідь на його заяви поспішила підкреслити свою солідарність із президентом, але частка тих, хто виявився обуреним його діями, помітно збільшилася.

Факт, що від Дональда Трампа почали відвертатися все більше й більше республіканців, підтвердив, зрештою, сам президент США: в одному зі своїх славетних повідомлень на Twitter він раптом написав, що "республіканці, які продали свого президента, є несправжніми республіканцями, вони більш небезпечні для Америки, ніж демократи". Його реакція виникла не на порожньому місці: свідчення Тейлора, який під присягою заявив та навів докази того, що Трамп поставив військову допомогу Україні в пряму залежність від початку українського слідства проти його політичного супротивника Джо Байдена, збентежили багатьох провідних членів Республіканської партії та змусили їх замислитися вже над власною долею – чи є сенс підтримувати відвертого порушника законів, який на найвищій в Америці посаді спокійно видає власні шкурні інтереси за державні та розплачується за іноземну підтримку власних намірів грошима американських платників податків?

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Що сказав Тейлор?



Вільям Тейлор / Фото LIGA.net

Нагадаємо, що Вільям Тейлор, який наразі виконує обов'язки посла США в Україні, був запрошений дати свідчення перед трьома комітетами Палати представників у справі "Україногейту". Держдепартамент США зробив спробу заборонити йому з'явитися в Конгресі, але Тейлор все ж таки виконав свій цивільний обов'язок: прийшов та надав свідчення. Його слова, сказані під присягою, підтвердили основне звинувачення, яке було висунуте проти Дональда Трампа. А саме – що той заблокував надання Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, висунувши умову: гроші будуть надані Україні, щойно нова українська влада оголосить про початок нового слідства проти найімовірнішого кандидата на президентських виборах 2020 року від Демократичної партії, Джо Байдена. Окрім того, український президент Володимир Зеленський мав оголосити про початок ще одного слідства – в справі нібито "втручання" України у вибори президента США 2016 року на боці демократів.

Тут, до речі, варто було б зазначити, що дії української влади в цьому випадку мало не призвели до катастрофи. Генпрокурор України Руслан Рябошапка, якого Зеленський в телефонній розмові з Трампом назвав "на 100 відсотків своєю людиною" (що само собою вже є порушенням українських законів), заявив, що його відомство збирається "переглянути справи проти Burisma (тобто, зробити саме те, чого вимагав від Зеленського Трамп). Цим українська влада продемонструвала, що вона готова піддатися на шантаж – отже, зробила себе в очах розслідувачів з Конгресу США так само винною, як і Трамп.

Тобто, свідчення Тейлора підтвердили те, в чому демократи звинувачують Трампа. А саме, що той:

1) шантажував Зеленського;

2) використав у якості "важеля впливу" надану не їм, а Конгресом військову допомогу Україні – причому використав у власних, а не державних інтересах: аби отримати компромат на політичного супротивника.

Саме це й спричинило серйозні зміни у відношенні до цього скандалу з боку республіканців. Багато з республіканських конгресменів заявляли раніше, що, якщо їм нададуть докази, що Трамп шантажував Україну – це означатиме, що в них з'явиться привід сумніватися у своєму президентові. Тепер цей привід з'явився, так би мовити, офіційно.

Більш не невинний, більш не ідеальний?

Схожі процеси можна простежити тепер і в верхній палаті американського парламенту, в Сенаті США. Там більшість тримають республіканці, тож, теоретично, імпічмент Трампа не має жодного шансу бути здійсненим: республіканці-сенатори не здадуть республіканця-президента. Але й в Сенаті нині стає все більше членів Республіканської партії, які вже навіть не вагатися почали, а відкрито виступили проти Трампа. Один із беззаперечних лідерів республіканської більшості Сенату, Ліндсі Грем, який досі захищав президента особливо активно, на питання, чи готовий він проголосувати за імпічмент, відповів – мовляв, якщо йому нададуть докази шантажу України і цим доведуть, що Трамп скоїв злочин, то він готовий до імпічменту.

Якщо ви зможете мені це продемонструвати – це буде для мене дуже бентежною справою, – підкреслив сенатор від Південної Кароліни.

Тепер, після заяви Тейлора, для Грема прийшов час бентежитись.

Ліндсі Грем / Фото з відкритих джерел

Водночас і Мітчелл МакКоннелл, офіційний лідер республіканської більшості Сенату, у вівторок спростував власну попередню заяву, що, на його думку, розмова Трампа з Зеленським була "ідеальною" та "невинною". За словами МакКоннелла, так її оцінив зовсім не він, а сам Дональд Трамп – а він, Мітчелл МакКоннел, не може за собою такого пригадати. Це розцінюється деякими спостерігачами, як обережна спроба дистанціюватися від Трампа. Щоправда, в Конгресі наразі діє й група активних прихильників президента, чий лідер, Марк Медоуз, під час зустрічі з Трампом завірив того в безумовній підтримці. На його думку, свідчення Тейлора – не більше, ніж "переспів чуток".

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Мітчелл Макконнелл / Фото AP

Офіційно Білий дім повідомив, що Трамп "не зробив нічого неправильного" й більшість республіканців у Конгресі повторюють це гучно та наполегливо, не гребуючи навіть порушенням парламентських правил: так, у середу група конгресменів-республіканців, які не є членами комітетів, ведучих справу "Україногейта", вдерлася до приміщення, де давала свідчення ще одна високопосадовиця з Пентагону, Лора Купер, яка є відповідальною за роботу з Україною, та намагалася зірвати засідання. Подібної поведінки Конгрес не знав з часів Ніксона та "Уотергейта"...



Лора Купер / Фото з Twitter

Тим не менш, запевнення кількох республіканських лідерів у підтримці Трампа не можуть приховати того факту, що між президентом та його партією пробігла чорна кішка. До великого збурення призвели наміри Трампа провести саміт "Великої Сімки" у Флориді, на території його власного гольф-клубу Doral Miami Golf Resort. Це рішення обурило багатьох республіканців. Тепер Трамп, як завжди, у Twitter назвав виступ Тейлора перед Конгресом "політичним лінчуванням". І це порівняння знову обурило республіканців – втім, вони не забули нагадати демократам і, зокрема, самому Джо Байдену, що ті використали саме такі ж недоречні порівняння ще в 1998 році, коли було розпочато процес імпічменту проти тодішнього президента Білла Клінтона. Що все одно ніяк не виправдовує Трампа...

Що вирішить Сенат?

З огляду на внутрішні сварки республіканців із Трампом, протягом останніх днів знову постало питання: чи є можливим, що більшість сенаторів справді проголосують за імпічмент? Для цього потрібні 47 голосів сенаторов-демократів та мінімум 20 голосів сенаторів-республіканців. Газета Washington Post нарахувала в Сенаті наразі 15 республіканців, які критично ставляться до Трампа. Дехто вважає, що республіканцям потрібен своєрідний лідер для "повстання" проти президента. Ходять чутки, що таким лідером може стати Мітт Ромні, сенатор від штату Юта. Останнім часом американська преса багато пише про нього, як про людину, яка прагне "звільнитися" (так схарактеризувати його часопис Atlantic) та взяти на себе історичну роль очільника "республіканського повстання". Враховуючи ж те, що сам Трамп вже встиг розповісти про Мітта Ромні чимало поганого – можна повірити, що він сприймає свого можливого "внутрішнього ворога" цілком серйозно.



Мітт Ромні / Фото AFP

Сам Мітт Ромні є відомим критиком Трампа. Кандидат в президенти зразка 2012 року неодноразово звинувачував чинного президента в расизмі, називав його "зрадником власної дружини" та заявляв, що спроба Трампа змусити Україну та Китай почати розслідування проти Байдена є "шокуючою". У відповідь Трамп заявив, що Ромні "ніколи не вмів перемагати" й обізвав його "бундючною сракою".

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Таким чином, наразі все залежить від Сенату США, який, власне, й вирішить – чи буде до Трампа застосовано імпічмент. Для того, щоб процедура імпічменту була імплементована, потрібно, щоб Конгрес проголосував за неї більшістю голосів та передав справу до Сенату. Це вважається майже довершеною справою, бо в Палаті представників демократи мають більшість, до того ж кілька конгресменів-республіканців також підтримують імпічмент.

Сенату потрібно буде зібрати 67 голосів. Сенаторів-демократів – 47 осіб, всі вони готові проголосувати за імпічмент, але цього замало. Потрібно, щоб за нього проголосували ще принаймні 20 сенаторів-республіканців. Наразі основними критиками Трампа з-поміж республіканських сенаторів є двоє: сенатор від штату Юта Мітт Ромні та сенатор від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем, причому в прямій опозиції до президента перебуває лише Ромні. Якщо він висловиться за підтримку імпічменту (а це дуже ймовірно), то його підтримають сенатори-республіканці від так званих "пурпурових" штатів – тобто, штатів, які голосують то за демократів, то за республіканців, вагаються у своїх пристрастях. Таких сенаторів збереться серед республіканців десь із десяток. Мітт Ромні + ще 10 республіканських голосів – це 11, тобто, для імпічменту не досить.

Тепер – щодо сенатора Грема. Він – давній, відданий друг покійного Джона Маккейна, сенатора від штата Аризона та головного в Республіканській партії супротивника Трампа. Після смерті Маккейна, Грем став одним із найвідданіших трампових союзників в Сенаті, але нині почав, нехай і обережно, але знову критикувати дії Трампа – в Сирії, щодо "Великої Сімки", щодо України та Китаю. Тобто, те, що він здатен проголосувати за імпічмент – не можна стверджувати, але не можна й відкидати. А Лінсі Грем є не просто собі сенатором, а ще й лідером групи представників так званих "червоних" штатів (тобто, штатів, які голосують традиційно за республіканців), яка складається ще з 20 членів. Отже, якщо за імпічмент проголосує Грем (навіть без Ромні) – то це рішення автоматично отримає необхідні 20 голосів республіканців. З групою Ромні ж – вийде більш, ніж потрібно.

Втім, якби голосування відбулося просто зараз – то, скоріш за все, Грем би не підтримав імпічмент. Але час іде й настрої міняються. Ідея імпічменту завойовує все більше прихильників серед американців – вже зараз, згідно з соціологією, її підтримує більш ніж половина американських виборців. Слідство ж продовжується. Й не варто забувати, що в 1974 році, під час "Уотергейту", саме сенатори-республіканці (їх було тоді троє) особисто пояснили президенту Ніксону, що йому час збиратися у відставку, якщо він не хоче потрапити до буцегарні. Можливо, таку саму "чорну мітку" принесуть Трампу республіканці Грем та Ромні.

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