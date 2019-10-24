Республіканці із сутичками зірвали слухання щодо імпічмента Трампа

Близько двадцяти конгресменів від республіканської партії увірвалися в закриту кімнату в той час, як демократи з Палати представників проводили слухання. У той момент саме давала покази у рамках справи про імпічмент президента США високопоставлена представниця Пентагону Лора Купер.

Лідером групи осіб, які зірвали слухання є республіканець Метт Гетц – відвертий прихильник Дональда Трампа, повідомляє телеканал CNN.

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Законодавці увірвалися до кімнати через три різні входи саме перед тим, як Лора Купер готувалася дати свідчення. Вони вимагали права бути присутніми під час процесу. Головною претензією республіканців була закритість процесу. Вони вважають, що заслуховування повинні бути відкритими громадян, щоб ті могли знати, про що говорять свідки.

Відтак між республіканцями та демократами зав'язалася суперечка. Спершу вони кричали один на одного, згодом виникла сутичка, через що, на місце події викликали поліцію. Поки законодавці сварилися, Лора Купер покинула кімнату для свідчень.



Лора Купер покинула кімнату для свідчень / Фото CNN

Варто зазначити, що республіканці прорвалися до приміщення для свідчень зі своїми мобільними телефонами, а це заборонено, оскільки кімната має спеціальний захист, позаяк використовується для обговорення та аналізу секретної інформації.

Видання з посиланням на власне джерело зазначило, що Трамп наперед знав про спробу зірвати слухання. Річ у тім, що за два дні до інциденту Трамп заявляв, що республіканці повинні "підсилитись і боротися". Багато республіканців, які брали участь в акції протесту, були у Білому домі у вівторок на зустрічі з Трампом.

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