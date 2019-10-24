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      Республіканці із сутичками зірвали слухання щодо імпічмента Трампа

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      Біля 20 республіканців зірвали слухання в Капітолії
      Біля 20 республіканців зірвали слухання в Капітолії / CNN

      Близько двадцяти конгресменів від республіканської партії увірвалися в закриту кімнату в той час, як демократи з Палати представників проводили слухання. У той момент саме давала покази у рамках справи про імпічмент президента США високопоставлена представниця Пентагону Лора Купер.

      Лідером групи осіб, які зірвали слухання є республіканець Метт Гетц – відвертий прихильник Дональда Трампа, повідомляє телеканал CNN.

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      Законодавці увірвалися до кімнати через три різні входи саме перед тим, як Лора Купер готувалася дати свідчення. Вони вимагали права бути присутніми під час процесу. Головною претензією республіканців була закритість процесу. Вони вважають, що заслуховування повинні бути відкритими громадян, щоб ті могли знати, про що говорять свідки.

      Відтак між республіканцями та демократами зав'язалася суперечка. Спершу вони кричали один на одного, згодом виникла сутичка, через що, на місце події викликали поліцію. Поки законодавці сварилися, Лора Купер покинула кімнату для свідчень.

      Лора Купер
      Лора Купер покинула кімнату для свідчень / Фото CNN

      Варто зазначити, що республіканці прорвалися до приміщення для свідчень зі своїми мобільними телефонами, а це заборонено, оскільки кімната має спеціальний захист, позаяк використовується для обговорення та аналізу секретної інформації.

      Видання з посиланням на власне джерело зазначило, що Трамп наперед знав про спробу зірвати слухання. Річ у тім, що за два дні до інциденту Трамп заявляв, що республіканці повинні "підсилитись і боротися". Багато республіканців, які брали участь в акції протесту, були у Білому домі у вівторок на зустрічі з Трампом.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

      • У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      сьогодні
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Скандал Імпічмент Трампа
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