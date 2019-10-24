07:27
24 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, 23 октября
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, 23 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Республиканцы со столкновениями сорвали слушания по импичмента Трампа

      36 Читати новину українською
      Около 20 республиканцев сорвали слушания в Капитолии
      Около 20 республиканцев сорвали слушания в Капитолии / CNN

      Около двадцати конгрессменов от республиканской партии ворвались в закрытую комнату в то время, как демократы из Палаты представителей проводили слушания. В тот момент именно давала показания в рамках дела об импичменте президента США высокопоставленная представительница Пентагона Лора Купер.

      Лидером группы лиц, сорвали слушания являются республиканец Мэтт Гетц – откровенный сторонник Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

      Важно: Администрация Трампа пыталась получить от Украины компромат за военную помощь, – СМИ

      Законодатели ворвались в комнату через три различные входа, как раз перед тем, как Лора Купер готовилась дать показания. Они требовали права присутствовать во время процесса. Главной претензией республиканцев была закрытость процесса. Они считают, что заслушивание должны быть открытыми граждан, чтобы те могли знать, о чем говорят свидетели.

      Поэтому между республиканцами и демократами завязался спор. Сначала они кричали друг на друга, потом возникла потасовка, из-за чего на место происшествия вызвали полицию. Пока законодатели ссорились, Лора Купер покинула комнату для дачи показаний.

      Лора Купер
      Лора Купер покинула комнату для дачи показаний / Фото CNN

      Стоит отметить, что республиканцы прорвались в помещение для дачи показаний со своими мобильными телефонами, а это запрещено, поскольку комната имеет специальную защиту, поскольку используется для обсуждения и анализа секретной информации.

      Издание со ссылкой на собственный источник отметил, что Трамп заранее знал о попытке сорвать слушания. Дело в том, что за два дня до инцидента Трамп заявлял, что республиканцы должны "усилиться и бороться". Многие республиканцы, которые принимали участие в акции протеста, были в Белом доме во вторник на встрече с Трампом.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

      • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.
      blog_ava
      Прогноз погоды на 24 октября: сильные туманы окутают Украину, но будет тепло
      сегодня
      343
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Импичмент Трампа Скандал Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился
      сегодня , 06:40 Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился
      Вероніка Климська 92
      Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      сегодня , 01:00 Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      Антон Голобородько 168
      Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      23 октября , 23:00 Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      Ірина Кошанська 824
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      23 октября , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 210
      Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве
      23 октября , 22:35 Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве
      Емал Набі 129
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук