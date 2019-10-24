Республиканцы со столкновениями сорвали слушания по импичмента Трампа

Около двадцати конгрессменов от республиканской партии ворвались в закрытую комнату в то время, как демократы из Палаты представителей проводили слушания. В тот момент именно давала показания в рамках дела об импичменте президента США высокопоставленная представительница Пентагона Лора Купер.

Лидером группы лиц, сорвали слушания являются республиканец Мэтт Гетц – откровенный сторонник Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

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Законодатели ворвались в комнату через три различные входа, как раз перед тем, как Лора Купер готовилась дать показания. Они требовали права присутствовать во время процесса. Главной претензией республиканцев была закрытость процесса. Они считают, что заслушивание должны быть открытыми граждан, чтобы те могли знать, о чем говорят свидетели.

Поэтому между республиканцами и демократами завязался спор. Сначала они кричали друг на друга, потом возникла потасовка, из-за чего на место происшествия вызвали полицию. Пока законодатели ссорились, Лора Купер покинула комнату для дачи показаний.



Лора Купер покинула комнату для дачи показаний / Фото CNN

Стоит отметить, что республиканцы прорвались в помещение для дачи показаний со своими мобильными телефонами, а это запрещено, поскольку комната имеет специальную защиту, поскольку используется для обсуждения и анализа секретной информации.

Издание со ссылкой на собственный источник отметил, что Трамп заранее знал о попытке сорвать слушания. Дело в том, что за два дня до инцидента Трамп заявлял, что республиканцы должны "усилиться и бороться". Многие республиканцы, которые принимали участие в акции протеста, были в Белом доме во вторник на встрече с Трампом.

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