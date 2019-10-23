Администрация Трампа пыталась получить от Украины компромат за военную помощь, – СМИ
Американские СМИ сообщают, что чиновники из числа администрации президента США пытались фактически заставить Украину согласиться на расследование конкурента Трампа. За это обещали посодействовать в предоставлении военной помощи и организации встречи Зеленского с Трампом в Белом доме.
Издание Politico, ссылаясь на источники в Палате представителей, заявил, что временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил попытки окружения Трампа заставить Украину сделать публичные заявления о расследовании "дела Байдена».
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Тейлор дал показания за закрытыми дверями для членов трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование в рамках дела об импичменте президента США.
Временно поверенный в делах США в Украине, в частности, рассказал о своем телефонном разговоре с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, которая имела место сентябре. Говорится, что по словам Сондланда Трамп хотел, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании дела Burisma и вмешательства в выборы. От этого якобы зависело, будет предоставлена Украине военная помощь, и состоится встреча между президентами обеих стран.
Несколько конгрессменов уже успели отметить, что показания Тейлора является наиболее четкими и полными среди ранее было предоставлено в рамках расследования дела об импичменте. Один из конгрессменов даже заявил, что они точно станут "переломным" в этом процессе.
Почему Трампу хотят объявить импичмент?
- В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.