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      Украинский скандал в США: за что написали донос на Трампа

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Накануне в Соединенных Штатах разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, о разговоре президента Дональда Трампа и иностранного лидера, который касался Украины. По словам разведчика, "тревожное обещание" американского лидера так смутила его, что он решил сразу сообщить об этом инспектору разведки.

      Американское издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в течение июля Трамп имел разговор с одним из мировых лидеров, которая касалась Украины. В этом разговоре Трамп дал обещание, настолько возмутила сотрудника спецслужбы, то несмотря на решил написать донос на президента Соединенных Штатов, несмотря на то, что такой шаг вполне вероятно может стоить ему карьеры.

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      Ознакомившись с информацией изложенной в доносе, генеральный инспектор американской разведки Майкл Аткинсон согласился, что ситуация вопиющая и беспрецедентна.

      Блокировка доноса в Конгрессе

      Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф обвинил Департамент юстиции в препятствовании передачи в Конгресс жалобы информатора.

      У нас нет текста доноса. Мы не знаем, точны ли сообщения прессы, касающиеся содержания этого доноса. Но я знаю одно: если сотрудник разведки следуя закону, написал жалобу, а лицо, на которое написали жалобу способна помешать его попаданию в Конгресс – это вся система сломалась,
      – сообщил председатель комитета Конгресса по разведке Адам Шифф.

      В препятствовании конгрессмены обвиняют и вновь президентом нового голову разведки. И обещают, если текст доноса будут блокировать и дальше, они добьются его обнародования по крайней мере для уполномоченных конгрессменов – через суд.

      Реакция Трампа

      Сам Трамп опровергает все обвинения и уже привычно для себя называет их "фейковых новостями". Он удивляется, что столько людей слышали или ознакомились с разговором и ничего не сказали об этом.

      Знаете, почему они не сделали этого? Потому что не было ничего неправильного, разговор был замечательная,
      – сказал он.

      В то же время американский лидер отметил, что не знает, о каком конкретном разговоре идет речь. От вопроса о том не касается ли донос разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома уклонился.

      Одна из версий такова, что разговор был все же с Зеленским. Он мог касаться помощи в предвыборной кампании Трампа. В частности говорится о расследовании против компании Burisma, одним из руководителей которой является сыном главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

      Сам бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии призвал Трампа обнародовали расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

      Если сообщение в СМИ правдивы, то действительно нет предела в желании Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительна, учитывая то, что она использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности,
      – написал Байден.

      Байден отметил, что Трамп "использует влияние и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России – заставляя Украины нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

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      Теги: Скандал Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости США Новости Украины Новости политики
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