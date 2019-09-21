Український скандал у США: за що написали донос на Трампа

Напередодні у Сполучених Штатах вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, щодо розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера, яка стосувалася України. За словами розвідника, "тривожну обіцянка" американського лідера так збентежила його, що він вирішив одразу повідомити про це інспектора розвідки.

Американське видання The Washington Post із посиланням на анонімні джерела повідомило, що протягом липня Трамп мав розмову з одним зі світових лідерів, яка стосувалася України. У цій розмові Трамп дав обіцянку, настільки обурила співробітника спецслужби, що той попри вирішив написати донос на президента Сполучених Штатів, не зважаючи на те, що такий крок цілком імовірно може коштувати йому кар'єри.

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Ознайомившись з інформаціє викладеною в доносі, генеральний інспектор американської розвідки Майкл Аткінсон погодився, що ситуація кричуща та безпрецедентна.

Блокування доносу в Конгресі

Голова Комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф звинуватив Департамент юстиції у перешкоджанні передачі в Конгрес скарги інформатора.

У нас немає тексту доносу. Ми не знаємо, чи точні повідомлення преси, що стосуються змісту цього доносу. Але я знаю одне: якщо співробітник розвідки дотримуючись закону, написав скаргу, а особа, на яку написали скаргу здатна перешкодити її потраплянню в Конгрес – то вся система зламалася,

– повідомив голова комітету Конгресу з розвідки Адам Шифф.

У перешкоджанні конгресмени звинувачують і новопризначеного президентом голову розвідки. І обіцяють, якщо текст доносу блокуватимуть і надалі, вони доб'ються його оприлюднення принаймні для уповноважених конгресменів – через суд.

Реакція Трампа

Сам Трамп спростовує всі звинувачення та вже звично для себе називає їх "фейковими новинами". Він дивується, що стільки людей чули або ознайомилися з розмовою і нічого не сказали про це.

Знаєте, чому вони не зробили цього? Тому що не було нічого неправильного, розмова була пречудова,

– сказав він.

Водночас американський лідер зазначив, що не знає, про яку конкретну розмову йдеться. Від запитання про те чи не стосується донос розмови Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, очільник Білого дому ухилився.

Однією із версій є така, що розмова була все ж із Зеленським. Вона могла стосуватися допомоги у передвиборній кампанії Трампа. Зокрема мовиться про розслідування проти компанії Burisma, одним із керівників якої є син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена. Зазначається, що Трамп міг тиснути на Зеленського.

Сам колишній віцепрезидент США та один із кандидатів на посаду президента від Демократичної партії закликав Трампа оприлюднили розшифровку розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Якщо повідомлення у ЗМІ правдиві, то справді немає меж у бажанні Трампа зловживати владою та принижувати нашу країну. Така поведінка особливо огидна, враховуючи те, що вона використовує зовнішню політику нашої держави та підриває національну безпеку заради політичної доцільності,

– написав Байден.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU — Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2019

Байден наголосив, що Трамп "використовує вплив та ресурси Сполучених Штатів для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії – примушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".