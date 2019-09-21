Білий дім офіційно підтвердив зустріч Трампа із Зеленським

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе першу офіційну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.

Точну дату повідомив представник Білого дому 20 вересня. В Офісі президента цю інформацію підтвердили.

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Очікується, що основною темою зустрічі Зеленського та Трампа стане питання безпеки та війна на Донбасі, також говоритимуть про залучення американських інвестицій в українську економіку, боротьбу з корупцією в Україні тощо.

Крім того, у Білому домі наголосили, що темою переговорів також може стати занепокоєність Вашингтона спробами Китаю "заволодіти інтелектуальною власністю України".

Серед іншого, Трамп закличе всі сторони виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими угодами.

До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що однією із основних тем розмови Зеленського і Трампа стане безпекова допомога Києву.

Детальніше про очікування та прогнози зустрічі Трампа та Зеленського читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про комунікацію між Зеленським і Трампом?Наприкінці липня Трамп і Зеленський провели розмову телефоном, обговоривши співпрацю між державами. Ця розмова лідерів України та США була другою. Вперше Дональд Трамп зателефонував Зеленському після перемоги останнього на президентських виборах.



Український гарант своєю чергою одразу після своєї інавгурації висловив бажання зустрітися з Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Трамп тоді запросив Зеленського відвідати Вашингтон з офіційним візитом.