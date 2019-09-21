Белый дом официально подтвердил встреча Трампа с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет первую официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Точную дату сообщил представитель Белого дома 20 сентября. В Офисе президента эту информацию подтвердили.

Читайте также: Генассамблея ООН внесла вопрос Украину в повестку дня: какие страны голосовали против

Ожидается, что основной темой встречи Зеленского и Трампа станет вопрос безопасности и война в Донбассе, также говорить о привлечении американских инвестиций в украинскую экономику, борьбу с коррупцией в Украине и тому подобное.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что темой переговоров также может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины".

Среди прочего, Трамп призовет все стороны выполнять свои обязательства по минским соглашениями.

К слову, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что одной из основных тем разговора Зеленского и Трампа станет политика безопасности помощь Киеву.

Подробнее об ожиданиях и прогнозы встречи Трампа и Зеленского читайте в материале 24 канала.

Что известно о коммуникации между Зеленским и Трампом?В конце июля Трамп и Зеленский провели разговор по телефону, обсудив сотрудничество между государствами. Этот разговор лидеров Украины и США была второй. Впервые Дональд Трамп позвонил Зеленскому после победы последнего на президентских выборах.



Украинский гарант в свою очередь сразу после своей инаугурации выразил желание встретиться с Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Трамп тогда пригласил Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.