Уже наступного тижня президент України Володимир Зеленський вперше зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Чи варто покладати великі надії на цю зустріч та яке значення вона матиме для України – у матеріалі 24 каналу.

Очікується, що лідери країн зустрінуться у рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка розпочнеться 17 вересня у Нью-Йорку. У ній також візьмуть участь лідери Венесуели, Франції, Південної Кореї, Казахстану, Лівії, Ірану та Іраку.

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Президент України Володимир Зеленський вирушить з першим офіційним візитом у США 23 вересня, а уже 25 вересня він виступить перед учасниками сесії та, імовірно, вперше зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. За попередньою інформацією, розмова президентів триватиме щонайменше 45 хвилин.

Основною темою зустрічі Зеленського та Трампа стане питання безпеки та війна на Донбасі, також говоритимуть про залучення американських інвестицій в українську економіку, боротьбу з корупцією в Україні тощо.

На що сподіватися Україні?

За словами директора Інституту світової політики Миколи Бєлєскова, це, швидше за все, буде протокольна зустріч, а не класичні переговори.

На полях Генасамблеї ООН зазвичай проводяться просто зустрічі: потиснули один одному руки, сфотографувалися, сказали якісь приємності. Звісно, тривалість розмови скаже багато, навіть якщо ми не дізнаємося деталі. Так, якщо це розтягнеться на годину-дві – може бути щось серйозне,

– пояснив експерт у коментарі 24 каналу.

Також Микола Бєлєсков додає: українці багато уваги приділяють цій зустрічі, хоча це не є виправдано. За його словами, Трампу Україна не цікава в принципі, передусім економічно. Однак експерт уточнив: це стосується безпосередньо американського лідера, а не політикуму країни загалом.

"Геополітично Трамп нас сприймає лише як проблему. Точніше – конфлікт України із Росією він бачить як перешкоду для того, щоб налагоджувати стосунки з РФ", – говорить Бєлєсков.

Тому, навіть якщо до кінця року Зеленський поїде до Вашингтона на повноцінні переговори у Білому домі, експерт сумнівається, що вони принесуть певну користь. Саме через таку позицію Трампа.

Водночас Україні зараз на американському напрямку варто звернути увагу на співпрацю з Конгресом. Адже там ще залишається значна підтримка, як серед демократів, так і серед республіканців. Тобто, за словами експерта, концентруватися варто, умовно кажучи, на взаєминах із бюрократією середньої ланки.

Це має більше перспектив, ніж якісь умовні переговори у Білому домі, які, я більше ніж впевнений, нічого не дадуть. Навіть якщо вони відбудуться завтра,

– резюмував експерт.

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Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала у коментарі 24 каналу також зауважив, що наразі варто зважати і на те, що Америка готується до президентських виборів у 2020 році. Трампу не буде дуже легко переобратися, тому навіть у цій ситуації він буде діяти так, щоб показати себе у вигідному для себе світлі. І американський лідер може використати у цій грі Україну, зокрема розмову з Зеленським.

Щодо самої зустрічі, на думку експерта, вона буде більше ознайомчою.

Від того, наскільки будуть збігатися їхні, скажімо, енергетичні поля – дуже багато насправді залежить. Адже Трамп у цьому сенсі – людина досить специфічна: якщо йому не подобається співрозмовник, то тут вирішити щось буде досить проблематично. Тому з точки зору конкретних фактів чи результатів, моделювати ситуацію наразі дуже проблематично,

– пояснив експерт.

Тобто тут важливим є передусім особистісний характер: лише після того, як ми будемо розуміти, наскільки склалися чи не склалися особисті відносини у президентів, вже можна буде щось прогнозувати. Зараз результат напряму залежить від того, чи зможе Володимир Зеленський реально знайти спільну мову з Трампом.

Що кажуть у Штатах?

В цілому у США очікують, що президенти обговорять питання безпеки, зокрема протистояння агресії Росії, і ця зустріч стане початком позитивних взаємин між американським та українським лідерами.

Так, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що основною темою розмови Зеленського і Трампа стане безпекова допомога Києву.

Для США важливо бути спроможними підтримати Україну в її захисті від російської агресії. Це – важливий компонент, який, безумовно, буде обговорюватися. Президент Зеленський зробив це своїм головним пріоритетом,

– сказав він.

Також він додав, що важливою темою під час зустрічі президентів стане протидія корупції в Україні: "Це важливо для України, це важливо для Європи і це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна приборкала корупцію". Дипломат упевнений в тому, що Дональд Трамп зацікавлений у цьому також.

Що відомо про комунікацію між Зеленським і Трампом?Наприкінці липня Трамп і Зеленський провели розмову телефоном, обговоривши співпрацю між державами. Ця розмова лідерів України та США була другою. Вперше Дональд Трамп зателефонував Зеленському після перемоги останнього на президентських виборах.



Український гарант своєю чергою одразу після своєї інавгурації висловив бажання зустрітися з Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Трамп тоді запросив Зеленського відвідати Вашингтон з офіційним візитом.