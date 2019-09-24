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      Володимир Зеленський прибув до США для участі у Генасамблеї ООН

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до США. У Нью-Йорку він візьме участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

      В Офісі президента повідомили, що окрім промови на Генасамблеї ООН Зеленський візьме участь "у саміті щодо Цілей сталого розвитку".

      До теми: Є свої таємниці, – Пристайко про "український скандал" у США й розмову Трампа з Зеленським

      Крім цього Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

      Варто зазначити, що зустріч з американським лідером не обмежиться бесідою на Генасамблеї ООН. Як раніше зазначав міністр закордонних справ Вадим Пристайко це буде велика, годинна розмова.

      Також у рамках візиту президент зустрінеться з лідерами української громади США, та з представниками американських ділових кіл.

      Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

      Її погодили українські та американські дипломати, зустріч відбудеться в рамках візиту Володимира Зеленського до США. Дата – 25 вересня, перед цим український гарант візьме участь у Генасамблеї ООН.

      Основне: Україна та США в епіцентрі нового скандалу через розмову Трампа із Зеленським: що про це відомо

      Зустріч відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Україною. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленському. Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Зеленський у США Дональд Трамп Генасамблея ООН
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