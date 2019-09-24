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      Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США. В Нью-Йорке он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

      В Офисе президента сообщили, что кроме речи на Генассамблее ООН Зеленский примет участие в саммите по Целям устойчивого развития".

      К теме: Есть свои тайны, – Пристайко об "украинском скандале" в США и разговоре Трампа с Зеленским

      Кроме этого Зеленский проведет ряд двусторонних встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

      Стоит отметить, что встреча с американским лидером не ограничится беседой на Генассамблее ООН. Как ранее отмечал министр иностранных дел Вадим Пристайко это будет большой, часовой разговор.

      Также в рамках визита президент встретится с лидерами украинской общины США, и с представителями американских деловых кругов.

      Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

      Ее согласовали украинские и американские дипломаты, встреча состоится в рамках визита Владимира Зеленского в США. Дата – 25 сентября, перед этим украинский гарант примет участие в Генассамблее ООН.

      Основное: Украина и США в эпицентре нового скандала из-за разговора Трампа с Зеленским: что об этом известно

      Встреча состоится на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Украиной. Он касается телефонного разговора Трампа и, вероятно, Зеленского. Окружение американского лидера обвинило его в давлении на собеседника и попытках привлечь последнего к осуществлению влияния на выборах президента США-2020.

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      Теги: Новости Украины Зеленский в США Новости США Новости политики Генассамблея ООН Дональд Трамп
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