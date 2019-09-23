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      Это будет большой, часовой разговор, – Пристайко о встрече Зеленского и Трампа в США

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / korrespondent.net

      В рамках визита президента Зеленского в США обязательно произойдет его большая, развернутая встреча с главой Белого дома. Лидеры не просто пожмут руки и обменяются несколькими фразами, а обсудят стратегически важные для обеих сторон вопросы.

      Важнейшая задача во время этой встречи – наладить связь. Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадському".

      К теме: Есть свои тайны, – Пристайко об "украинском скандале" в США и разговоре Трампа с Зеленским

      Это не будет встреча на полях, пожатие рук. Оба президента нашли время. Президент Зеленский дважды разговаривал по телефону с Трампом, но мы осознаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров,
      – подчеркнул дипломат.

      По мнению Пристайко, если Зеленскому и Трампу удастся установить взаимопонимание и объяснить друг другу будущее развитие двусторонних отношений, это будет хорошим результатом.

      "Все задачи я не могу вам открыть, но поверьте, есть целый список проблем, который мы пройдем с США. Иногда это проблемы, иногда — просто бизнес-идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты", – добавил глава МИД.

      Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

      Ее согласовали украинские и американские дипломаты, встреча состоится в рамках визита Владимира Зеленского в США. Дата – 25 сентября, перед этим украинский гарант примет участие в Генассамблее ООН.

      Основное: Украина и США в эпицентре нового скандала из-за разговора Трампа с Зеленским: что об этом известно

      Встреча состоится на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Украиной. Он касается телефонного разговора Трампа и, вероятно, Зеленского. Окружение американского лидера обвинило его в давлении на собеседника и попытках привлечь последнего к осуществлению влияния на выборах президента США-2020.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Дональд Трамп Новости США МИД Украины
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