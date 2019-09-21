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      Украина и США в эпицентре нового скандала из-за разговора Трампа с Зеленским: что известно

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      Один из американских разведчиков подал жалобу генеральному инспектору относительно обещания Дональда Трампа, которое тот дал одному из мировых лидеров во время телефонного разговора. Авторитетные издания отмечают, что речь идет о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что могло выплыть в разговоре и почему об этом стало известно именно сейчас – читайте в материале 24 канала.

      О каком разговоре Трампа и Зеленского идет речь

      Тема телефонного разговора заинтересовала американскую разведку. Работник спецслужбы тайно подал жалобу к своему руководству, в котором говорилось об обещании Трампа одному из президентов.

      Важное от "Голос Америки": Как повлияет на встречу Зеленского и Трампа скандал в США, в эпицентре которого Украина

      Позже издание The Washington Post уточнило: речь шла о президенте Украины.

      Эта жалоба рассматривается как серьезное обвинение против президента Трампа после разговора с президенром Украины в июле. И написали ее именно через две недели после этого разговора. После диалога лидеров, Трамп сказал, что отношения стран улучшатся, если Украина таки завершит антикоррупционное расследование,
      – отметил журналист The Washington Post Кэрол Ленек.

      Тема же диалога предположительно касалась обновления антикоррупционного расследования по делу газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на выборах.

      байдени
      Джо и Хантер Байдены

      Кто такой Хантер Байден и как он связан с Украиной

      С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.

      Микола Злочевський
      Николай Злочевский

      Байден-младший же вроде ежемесячно получал по 50 тысяч долларов, не платил налоги и лоббировал Злочевского, пока тот скрывается. Об этом расследовании с украинской стороной недавно общался и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

      Читайте также: Есть свои тайны, - Пристайко об "украинском скандале" в США и разговоре Трампа с Зеленским

      Жалоба поступила к генеральному инспектору еще в августе. А на днях конгрессмены нашли связь между телефонным разговором с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Ее нашей стране обещали еще несколько месяцев назад, а дали лишь на прошлой неделе. Об этом в своем твиттере написал и Владимир Зеленский.

      В конгрессе же обеспокоены: военной помощью Трамп мог давить на украинского лидера. Ведь расследование дела "Бурисмы" очернит главного конкурента американского гаранта к выборам 2020 года. А это уже было бы вмешательством в президентскую гонку.

      Я очень надеюсь, что Зеленский не пойдет на это, потому что это - полная катастрофа. Втягиваться в чужие выборы, тем более, чтобы потом нас ассоциировали со страной, которая продает компроматы – это не очень хорошо. Мы получим тот же самый ярлык, который получила Россия после 2016 года,
      - отметил международный эксперт Илия Куса.

      Сам Байден же предложил Трампу обнародовать стенограмму разговора, чтобы американцы могли сами подтвердить или опровергнуть эти догадки.

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости США
      Источник: 24 канал
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