Украина и США в эпицентре нового скандала из-за разговора Трампа с Зеленским: что известно

Один из американских разведчиков подал жалобу генеральному инспектору относительно обещания Дональда Трампа, которое тот дал одному из мировых лидеров во время телефонного разговора. Авторитетные издания отмечают, что речь идет о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что могло выплыть в разговоре и почему об этом стало известно именно сейчас – читайте в материале 24 канала.

О каком разговоре Трампа и Зеленского идет речь

Тема телефонного разговора заинтересовала американскую разведку. Работник спецслужбы тайно подал жалобу к своему руководству, в котором говорилось об обещании Трампа одному из президентов.

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Позже издание The Washington Post уточнило: речь шла о президенте Украины.

Эта жалоба рассматривается как серьезное обвинение против президента Трампа после разговора с президенром Украины в июле. И написали ее именно через две недели после этого разговора. После диалога лидеров, Трамп сказал, что отношения стран улучшатся, если Украина таки завершит антикоррупционное расследование,

– отметил журналист The Washington Post Кэрол Ленек.

Тема же диалога предположительно касалась обновления антикоррупционного расследования по делу газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на выборах.



Джо и Хантер Байдены

Кто такой Хантер Байден и как он связан с Украиной

С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. На экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.



Николай Злочевский

Байден-младший же вроде ежемесячно получал по 50 тысяч долларов, не платил налоги и лоббировал Злочевского, пока тот скрывается. Об этом расследовании с украинской стороной недавно общался и адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

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Жалоба поступила к генеральному инспектору еще в августе. А на днях конгрессмены нашли связь между телефонным разговором с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Ее нашей стране обещали еще несколько месяцев назад, а дали лишь на прошлой неделе. Об этом в своем твиттере написал и Владимир Зеленский.

Вдячний США за розблокування військової допомоги Україні, за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. США вкотре підтвердили своє стратегічне партнерство з Україною. Разом працюємо далі! @realDonaldTrump @WhiteHouse @Congressdotgov @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/ppEs9PJU5b — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 13 вересня 2019 р.

В конгрессе же обеспокоены: военной помощью Трамп мог давить на украинского лидера. Ведь расследование дела "Бурисмы" очернит главного конкурента американского гаранта к выборам 2020 года. А это уже было бы вмешательством в президентскую гонку.

Я очень надеюсь, что Зеленский не пойдет на это, потому что это - полная катастрофа. Втягиваться в чужие выборы, тем более, чтобы потом нас ассоциировали со страной, которая продает компроматы – это не очень хорошо. Мы получим тот же самый ярлык, который получила Россия после 2016 года,

- отметил международный эксперт Илия Куса.

Сам Байден же предложил Трампу обнародовать стенограмму разговора, чтобы американцы могли сами подтвердить или опровергнуть эти догадки.