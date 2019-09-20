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      Голос Америки: Как повлияет на встречу Зеленского и Трампа скандал в США

      Голос Америки 27 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина оказалась в эпицентре политического скандала в США. Несколько дней назад СМИ сообщили, что информатор (имя не разглашают) подал жалобу на имя генерального инспектора разведки США о том, что Трамп давал какие-то специальные обещания мировым лидерам, которые могут быть нарушением закона. Как это может повлиять на встречу Зеленского с Трампом .

      Также в выпуске:

      Как американские экономисты оценивают экономику Украины.

      Протесты против климатических изменений: что говорят активисты на марше в столице США.

      В Вашингтоне открыли мемориал, поврежденный землетрясением в 2011.

      blog_ava
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      20 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки Дональд Трамп Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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