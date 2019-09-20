Голос Америки: Как повлияет на встречу Зеленского и Трампа скандал в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина оказалась в эпицентре политического скандала в США. Несколько дней назад СМИ сообщили, что информатор (имя не разглашают) подал жалобу на имя генерального инспектора разведки США о том, что Трамп давал какие-то специальные обещания мировым лидерам, которые могут быть нарушением закона. Как это может повлиять на встречу Зеленского с Трампом .
Также в выпуске:
Как американские экономисты оценивают экономику Украины.
Протесты против климатических изменений: что говорят активисты на марше в столице США.
В Вашингтоне открыли мемориал, поврежденный землетрясением в 2011.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии