Местные жители сообщают о взрывах в районе Фиолента. Впрочем, местные власти традиционно заявляют о том, что российская "пе-ве-о" якобы сбила все ракеты.

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Что известно о ракетной атаке на Крым

Вечером в Крыму объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки. По информации от местных телеграм-каналов, сразу после этого россияне перекрыли движение на Крымском мосту.

Российские СМИ традиционно сообщали о работе "пе-ве-о". Они уверяют, что все воздушные цели над полуостровом якобы были сбиты.

Взрывы в Крыму / Фото местных телеграм-каналов

В частности, о взрывах сообщали в Севастополе и Балаклаве. Россияне заявляют о сбивании 6 ракет над полуостровом, также они считают, что полуостров, вероятно, атаковали ракетами Storm Shadow. Также есть информация о якобы сбивании 4 ракет над морем.

По информации от телеграм-канала "Крымский ветер", российская "пе-ве-о" в Севастополе стреляет из района мыса Фиолент и с Каранских высот.

Какие последствия атаки

Местные телеграм-каналы сообщают о "прилетах" в Балаклаве. Вероятно, поразили местную ТЭС. Впрочем, россияне уже начали оправдываться, что "дым на ТЭС – не прилет, все сбито".

Мощный взрыв в Крыму: смотрите видео

Также есть информация, что ракеты ударили по воинской части в районе Флотского. Вероятно, российские военные имели там позицию "пе-ве-о" на Каранских высотах. Впрочем, пока официальных подтверждений этому нет.