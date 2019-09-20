08:05
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Як Зеленський догоджає Коломойському. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Коли Зеленський зустрінеться з Трампом і виступить на Генасамблеї ООН: точна дата

      86 Читать новость на русском
      Зеленський зустрінеться з Трампом і виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня
      Зеленський зустрінеться з Трампом і виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня / Колаж 24 Каналу

      Президент України Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з першим офіційним візитом у США. Вже 25 вересня він виступить перед учасниками 74 сесії Генасамблеї ООН та найімовірніше зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом.

      Український гарант у Нью-Йорку візьме участь у загальних дебатах в рамках Генеральної асамблеї ООН, які розпочнуться 24 вересня.

      До теми: Генасамблея ООН внесла питання України до порядку денного: які країни голосували проти

      Його ж виступ запланований на 16 годину (за Києвом) наступного дня дебатів – 25 вересня, пише УНН із посиланням на Постійне представництво України при ООН.

      Окрім того, на середу у Зеленського запланована ще одна важлива подія – перша зустріч з президентом США Дональдом Трампом, пише "Дзеркало Тижня" з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

      Попередньо запланована тривалість зустрічі – 45 хвилин. Проте, не виключено, що вона може тривати і довше.

      Основною темою зустрічі Зеленського та Трампа будуть питання безпеки, війна на Донбасі, залучення американських інвестицій в українську економіку, боротьба з корупцією в Україні тощо.

      Читайте також: Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?

      Також дипломат додав, що, ймовірно, Трамп під час розмови з Зеленським торкнеться і теми проведення розслідування стосовно компанії Burisma.

      Компанія Burisma – найбільша газовидобувна група в Україні. Членом її ради директорів був Хантер Байден – син ексвіцепрезидента США і головного конкурента Трампа на виборах-2020 Джо Байдена.

      Що відомо про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.

      Згодом дипломати відзначали, що Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак ніяк не могли призначити дату для їх зустрічі через складні графіки президентів.

      Попри це, лідери підтримують телефонний зв'язок. Вперше господар Білого дому зателефонував чинному українському гаранту після перемоги останнього на виборах. Друга розмова відбулась наприкінці липня. Трамп і Зеленський обговорили співпрацю між державами.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 20 вересня: буде холод і дощі, можливі заморозки
      сьогодні
      7890
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Закордонні візити Зеленського Зеленський у США Володимир Зеленський Генасамблея ООН ООН
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 вересня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1022
      "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      19 вересня , 21:46 "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      1815
      Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта
      19 вересня , 21:03 Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта
      Ірина Поліщук 467
      Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      19 вересня , 20:20 Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      Євгенія Мазур 13756
      Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі
      19 вересня , 19:30 Затори у Києві визнали одними з найбільших у світі
      514
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук