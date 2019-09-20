Коли Зеленський зустрінеться з Трампом і виступить на Генасамблеї ООН: точна дата

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з першим офіційним візитом у США. Вже 25 вересня він виступить перед учасниками 74 сесії Генасамблеї ООН та найімовірніше зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом.

Український гарант у Нью-Йорку візьме участь у загальних дебатах в рамках Генеральної асамблеї ООН, які розпочнуться 24 вересня.

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Його ж виступ запланований на 16 годину (за Києвом) наступного дня дебатів – 25 вересня, пише УНН із посиланням на Постійне представництво України при ООН.

Окрім того, на середу у Зеленського запланована ще одна важлива подія – перша зустріч з президентом США Дональдом Трампом, пише "Дзеркало Тижня" з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

Попередньо запланована тривалість зустрічі – 45 хвилин. Проте, не виключено, що вона може тривати і довше.

Основною темою зустрічі Зеленського та Трампа будуть питання безпеки, війна на Донбасі, залучення американських інвестицій в українську економіку, боротьба з корупцією в Україні тощо.

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Також дипломат додав, що, ймовірно, Трамп під час розмови з Зеленським торкнеться і теми проведення розслідування стосовно компанії Burisma.

Компанія Burisma – найбільша газовидобувна група в Україні. Членом її ради директорів був Хантер Байден – син ексвіцепрезидента США і головного конкурента Трампа на виборах-2020 Джо Байдена.

Що відомо про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.



Згодом дипломати відзначали, що Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак ніяк не могли призначити дату для їх зустрічі через складні графіки президентів.



Попри це, лідери підтримують телефонний зв'язок. Вперше господар Білого дому зателефонував чинному українському гаранту після перемоги останнього на виборах. Друга розмова відбулась наприкінці липня. Трамп і Зеленський обговорили співпрацю між державами.