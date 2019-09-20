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      Когда Зеленский встретится с Трампом и выступит на Генассамблее ООН: точная дата

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      Зеленский встретится с Трампом и выступит на Генассамблее ООН 25 сентября
      Зеленский встретится с Трампом и выступит на Генассамблее ООН 25 сентября / Коллаж 24 Канала

      Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября отправится с первым официальным визитом в США. Уже 25 сентября он выступит перед участниками 74 сессии Генассамблеи ООН и вероятнее всего встретится с американским президентом Дональдом Трампом.

      Украинский гарант в Нью-Йорке примет участие в общих дебатах в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которые начнутся 24 сентября.

      К теме: Генассамблея ООН внесла вопрос Украины в повестку дня: какие страны голосовали против

      Его же выступление запланировано на 16 часов (по Киеву) следующего дня дебатов – 25 сентября, пишет УНН со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН.

      Кроме того, на среду у Зеленского запланировано еще одно важное событие – первая встреча с президентом США Дональдом Трампом, пишет "Зеркало Недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

      Предварительно планируемая продолжительность встречи – 45 минут. Однако, не исключено, что она может длиться и дольше.

      Основной темой встречи Зеленского и Трампа будут вопросы безопасности, война на Донбассе, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику, борьба с коррупцией в Украине.

      Читайте также: Чего ждать Украине от встречи Трампа с Зеленским?

      Также дипломат добавил, что, вероятно, Трамп во время разговора с Зеленским коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma.

      Компания Burisma – крупнейшая газодобывающая группа в Украине. Членом ее совета директоров был Хантер Байден – сын экс-вицепрезидента США и главного конкурента Трампа на выборах-2020 Джо Байдена.

      Что известно о визите Зеленского в США?Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.

      Впоследствии дипломаты отмечали, что Белый дом ждет встречи с Зеленским, однако никак не могли назначить дату для их встречи из-за сложных графиков президентов.

      Несмотря на это, лидеры поддерживают телефонную связь. Впервые хозяин Белого дома позвонил действующему украинскому гаранту после победы последнего на выборах. Второй разговор состоялся в конце июля. Трамп и Зеленский обсудили сотрудничество между государствами.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Генассамблея ООН ООН Зарубежные визиты Зеленского Зеленский в США Дональд Трамп
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