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      Разговор Зеленского с Трампом: о чем говорил глава Белого дома

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      Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор
      Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру президентской гонки в Украине Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах. В то же время, во время короткого разговора американский лидер заверил украинца в том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

      Об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

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      Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и противодействия агрессии,
      – подчеркнул Волкер.

      Кроме того, американский дипломат поблагодарил действующего Президента Украины Петра Порошенко за "его смелость руководить Украиной в чрезвычайно трудное время и за его преданность демократическим институтам и за принятие воли украинского народа".

      Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-пола, на президентских выборах в Украине лидирует Владимир Зеленский – 73,0% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,5% голосов. Еще 1,5% избирателей вычеркнули обоих, перечеркнули весь список, или испортили бюллетень.

      Что же до официальных результатов выборов, то по состоянию на 7 утра ЦИК обработала 85,56% протоколов по Украине. Владимир Зеленский лидирует с 73,20% голосов избирателей, Петр Порошенко набирает 24,46%.

      екзит-пол вибори в Україні президентські вибориРезультаты национального экзит-пола во втором туре президентских выборов

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      Теги: Новости США Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости Украины Новости политики
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