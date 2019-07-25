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      Зеленський порозмовляв з Трампом: які теми зачепили

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      Зеленський порозмовляв з Трампом
      Зеленський порозмовляв з Трампом / Колаж 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський порозмовляв з президентом США Дональдом Трампом 25 липня. Політики домовились предметно обговорити практичні питання взаємодії обох держав під час візиту Зеленського до США.

      Трамп також привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів, а Зеленського – з перемогою партії "Слуга народу", повідомили в Офісі Президента України.

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      "Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США", – зауважити в Офісі Президента.

      Трамп також підтвердив незмінну підтримку з боку США щодо суверенітету та територіальної цілісності України, а також готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.

      Зеленський подякував Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію.

      Це вже не перша телефонна розмова Зеленського і Трампа. Попередня відбулася у квітня: президент США зателефонував Зеленському, щоб привітати його із перемогою на виборах президента. Трамп також тоді запевнив Зеленського в тому, що США надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

      Зеленський сподівається, що його перший візит до США відбудеться вже влітку 2019 року. Щодо точної дати, то зараз це питання обговорюють українська та американська сторони. Зустрітися з президентом США президент України висловив бажання одразу після своєї інавгурації. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії".

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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Новини США Парламентські вибори 2019 Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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