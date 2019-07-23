Ставлення до ЗМІ: що спільного між Трампом та Зеленським

Президент Володимир Зеленський в дечому буває схожим на політичних лідерів інших країн. У певних аспектах, його, наприклад, можна порівняти з американським президентом Дональдом Трампом.

Таку думку в своєму відеоблозі "Політична кухня" висловила журналістка Крістіна Бердинських.

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За її словами, Трамп відомий тим, що має непрості стосунки із засобами масової інформації. Президент США часто критикує пресу за необ'єктивне висвітлення його роботи та пише на своїй сторінці у Twitter все, що він про це думає.

Бердинських пояснила, що він дає чітко зрозуміти: щоб не написали про нього впливові ЗМІ, він не збирається змінюватися чи якось брати це до уваги. Для нього важливіший персональний рейтинг серед виборців, а не публікація у New York Times, про яку він обов'язково напише щось неприємне у соцмережах.

На відміну від Трампа Володимир Зеленський не конфліктує із журналістами. Але його, так як і американця, мало обходить преса. Він просто дає зрозуміти, що журналісти йому не дуже і потрібні. Бо він сам прекрасно знає, як донести інформацію до громадян,

– зауважила журналістка.

"Під час президентської виборчої кампанії в Зеленського був свій YouTube-блог, він часто викладав відео в Instagram. Все це набирало мільйони переглядів. Ставши президентом, Зеленський на якийсь час змінив тактику й став більш офіційним. Але схоже, тепер він знову повернувся до звичного формату", – додала вона.

Й нагадала, що інтерв'ю щодо двох місяців перебування на посаді президента він дав не якомусь ЗМІ, а машині Tesla. В інтернеті з'явилося відео, як Володимир Зеленський, їдучи за кермом авто, сам ставить собі запитання й сам же на них відповідає.

Дивіться відео, яке опублікував президент:



Бердинських розповіла, що зачіпав він дійсно важливі теми: ситуація на Сході країни, перемовини із Путіним щодо звільнення полонених, розмови із правоохоронцями, антикорупційна політика. При цьому додавав подробиці з особистого життя – як його президентство сприймають дружина і діти, о котрій він приходить на роботу та коли лягає спати.

Тобто у відеорозмові президента є усі елементи інтерв'ю, за виключенням того, що журналіста там немає. І логіка тут така: навіщо відповідати на незручні запитання журналістів, якщо усе можна розповісти самому. Тим більше, маючи підтримку телеканалу "1+1", який покаже цей монолог із Tesla,

– зазначила вона.

"Українським ЗМІ доведеться звикати, що формат комунікації між ними й президентом тепер буде іншим. Хоча яким саме, ще невідомо. Президент сам обиратиме, про що йому говорити. До речі, Facebook президент теж читає сам", – підсумувала журналістка.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Політична кухня" Крістіни Бердинських за 22 липня 2019 року