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      Ставлення до ЗМІ: що спільного між Трампом та Зеленським

      33 Читать новость на русском
      Американський президент Дональд Трамп
      Американський президент Дональд Трамп / Фото із відкритих джерел

      Президент Володимир Зеленський в дечому буває схожим на політичних лідерів інших країн. У певних аспектах, його, наприклад, можна порівняти з американським президентом Дональдом Трампом.

      Таку думку в своєму відеоблозі "Політична кухня" висловила журналістка Крістіна Бердинських.

      Зверніть увагу! Коли Зеленський здійснить візит до США: заявка президента

      За її словами, Трамп відомий тим, що має непрості стосунки із засобами масової інформації. Президент США часто критикує пресу за необ'єктивне висвітлення його роботи та пише на своїй сторінці у Twitter все, що він про це думає.

      Бердинських пояснила, що він дає чітко зрозуміти: щоб не написали про нього впливові ЗМІ, він не збирається змінюватися чи якось брати це до уваги. Для нього важливіший персональний рейтинг серед виборців, а не публікація у New York Times, про яку він обов'язково напише щось неприємне у соцмережах.

      На відміну від Трампа Володимир Зеленський не конфліктує із журналістами. Але його, так як і американця, мало обходить преса. Він просто дає зрозуміти, що журналісти йому не дуже і потрібні. Бо він сам прекрасно знає, як донести інформацію до громадян,
      – зауважила журналістка.

      "Під час президентської виборчої кампанії в Зеленського був свій YouTube-блог, він часто викладав відео в Instagram. Все це набирало мільйони переглядів. Ставши президентом, Зеленський на якийсь час змінив тактику й став більш офіційним. Але схоже, тепер він знову повернувся до звичного формату", – додала вона.

      Й нагадала, що інтерв'ю щодо двох місяців перебування на посаді президента він дав не якомусь ЗМІ, а машині Tesla. В інтернеті з'явилося відео, як Володимир Зеленський, їдучи за кермом авто, сам ставить собі запитання й сам же на них відповідає.

      Дивіться відео, яке опублікував президент:


      Бердинських розповіла, що зачіпав він дійсно важливі теми: ситуація на Сході країни, перемовини із Путіним щодо звільнення полонених, розмови із правоохоронцями, антикорупційна політика. При цьому додавав подробиці з особистого життя – як його президентство сприймають дружина і діти, о котрій він приходить на роботу та коли лягає спати.

      Тобто у відеорозмові президента є усі елементи інтерв'ю, за виключенням того, що журналіста там немає. І логіка тут така: навіщо відповідати на незручні запитання журналістів, якщо усе можна розповісти самому. Тим більше, маючи підтримку телеканалу "1+1", який покаже цей монолог із Tesla,
      – зазначила вона.

      "Українським ЗМІ доведеться звикати, що формат комунікації між ними й президентом тепер буде іншим. Хоча яким саме, ще невідомо. Президент сам обиратиме, про що йому говорити. До речі, Facebook президент теж читає сам", – підсумувала журналістка.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Політична кухня" Крістіни Бердинських за 22 липня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Володимир Зеленський Журналісти Новини США Дональд Трамп ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
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