Трамп, Макрон, Лукашенко: які ролі приміряє президент Зеленський

Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася 20 травня. Тобто минуло вже два місяці його перебування на посаді голови держави. В цьому блозі я не буду аналізувати, що йому вдалося за цей час зробити, а що ні. Це краще зроблять експерти. Та й зазвичай якісь оцінки починають давати на 100 днів президентства.

Але за ці два місяці, спостерігаючи за діями, поведінкою та риторикою президента, я помітила цікаву особливість. Часом він дуже нагадує деяких політичних лідерів інших країн. Хоча, можливо, Володимир Зеленський про це й не здогадується.

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Непрості стосунки зі ЗМІ: Трамп

Перший лідер, з яким можна порівняти Зеленського – це американський президент Дональд Трамп. Трамп відомий тим, що має непрості стосунки із засобами масової інформації.



Американський президент Дональд Трамп

Трамп часто критикує пресу за необ'єктивне висвітлення його роботи та пише на своїй сторінці у Twitter все, що він про це думає. Він дає чітко зрозуміти: щоб не написали про нього впливові ЗМІ, він не збирається змінюватися чи якось брати це до уваги.

Для нього важливіший персональний рейтинг серед виборців, а не публікація у New York Times, про яку він обов'язково напише щось неприємне у соцмережах.

На відміну від Трампа Володимир Зеленський не конфліктує із журналістами. Але його, так як і американця, мало обходить преса. Він просто дає зрозуміти, що журналісти йому не дуже і потрібні. Бо він сам прекрасно знає, як донести інформацію до громадян.

Під час президентської виборчої кампанії в нього був свій YouTube-блог, він часто викладав якісь відео в Instagram. Все це набирало мільйони переглядів. Ставши президентом, Зеленський на якийсь час змінив тактику й став більш офіційним. Але схоже, тепер він знову повернувся до звичного формату.

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Інтерв'ю з приводу двох місяців перебування на посаді президента він дав не якомусь ЗМІ, а машині Tesla. В інтернеті з'явилося відео, як Володимир Зеленський, їдучи за кермом авто, сам ставить собі запитання й сам же на них відповідає.

Дивіться відео, яке опублікував президент:

Зачіпав він дійсно важливі теми: ситуація на Сході країни, перемовини із Путіним щодо звільнення полонених, розмови із правоохоронцями, антикорупційна політика.

При цьому додавав подробиці з особистого життя – як його президентство сприймають дружина і діти, о котрій він приходить на роботу та коли лягає спати.

Тобто у відеорозмові президента є усі елементи інтерв'ю, за виключенням того, що журналіста там немає. І логіка тут така: навіщо відповідати на незручні запитання журналістів, якщо усе можна розповісти самому. Тим більше, маючи підтримку телеканалу "1+1", який покаже цей монолог із Tesla.

Українським ЗМІ доведеться звикати, що формат комунікації між ними й президентом тепер буде іншим. Хоча яким саме, ще невідомо. Президент сам обиратиме, про що йому говорити. До речі, Facebook президент теж читає сам.

Спілкування з бізнесом: Макрон

У спілкуванні ж із бізнесом менше спецефектів. Тут Володимир Зеленський чимось схожий на президента Франції Емануеля Макрона, який виступає за лібералізацію економіки.



Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон

На зустрічі із бізнесом Зеленський намагався запевнити підприємців, що не буде заважати розвитку бізнесу, а тільки йому сприяти. Свої слова на таких зустрічах він підкріплює присутністю економічних радників із середовища реформаторів.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емануель Макрон 17 червня провели зустріч у Парижі.

Про що говорили Макрон та Зеленський? Під час неї мовилося про відносини з Росією та економічні санкції проти неї. На брифінгу Зеленський наголосив, що новий рівень партнерства України і Франції буде одним із ключових напрямків його зовнішньої політики. Але головним напрямком буде повернення миру в Україну. Зеленський окремо зазначив, що "Росія не виконала нічого з того, що повинна була виконати". Тому, на думку президента України, не можна говорити про зняття з РФ санкцій.

Поїздки в регіони: Лукашенко

Але найбільше уваги й порівнянь привертають регіональні поїздки президента Зеленського та його спілкування із місцевими чиновниками. В них він дуже нагадує президента Білорусі Олександра Лукашенка.



Білоруський президент Олександр Лукашенко

Це помітили не тільки українські, але й білоруські журналісти. Кожна поїздка Володимира Зеленського кудись в регіон супроводжується лайкою і розгромною критикою якогось місцевого чиновника. Чому не зроблене це, чому інше.

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А декому президент одразу пропонує звільнитися. При цьому, в цих розмовах він особливо й не добирає виразів, демонструючи своє презирливе ставлення до регіональних еліт. Так само робить і Лукашенко.

Як діє Зеленський

Отже, за ці дві місяці проявились характерні ролі президента. Якщо він їде в якийсь регіон – буде критика і розгром, якщо зустрічається із бізнесом – слова підтримки і усні гарантії, що дефолту не буде.

Якщо йому треба щось пояснити людям, або відзвітувати, він не буде збирати прес-конференції чи давати інтерв'ю, а просто запише відео, яке викладе у Facebook.

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Як бачимо, поки що в новій політичній реальності ми більше говоримо про моделі поведінки та підходи до роботи команди Володимира Зеленського. Але вже зовсім скоро, із обранням нової Ради і формуванням уряду, подивимося, чи ця форма принесе і результат.