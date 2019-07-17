15:06
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Зеленський закликав звільнитися тимчасового голову Миколаївської ОДА: хто очолить область

      776 Читать новость на русском
      Зеленський попросив Боня написати заяву про звільнення
      Зеленський попросив Боня написати заяву про звільнення / nikvesti.com

      Під час робочої поїздки Володимира Зеленського до аеропорта Миколаєва до президента звернувся місцевий підприємець. Той поскаржився на роботу в. о. голови облдержадміністрації В'ячеслава Боня. Після цього глава держави запропонував тимчасовому губернатору звільнитись.

      Виключно через відсутність підпису В'ячеслава Боня приватний підприємець не може отримати землеволодіння, поскаржився він президенту.

      Важливо: Уряд звільнив Власова з посади очільника ДФС

      Чому ви ставитесь до людей, як до худоби? Дайте людині предметну відповідь: дай документи, я тобі напишу відвід. Чому ви цього не зробите? Ви ж працюєте на цих людей, а з їх податків вам платять зарплату. Ви це розумієте?,
      – звернувся Зеленський до в. о. голови ОДА.

      Після цього з натовпу В'ячеславу Боню нагадали, як він заявляв, що не хоче працювати з президентом Зеленським, тому планує написати заяву про звільнення.

      "Так для чого ви тоді працюєте? Пишіть заяву. Все, "порішали". Так у вас тут в Миколаєві – порішали і порішали?", – заявив президент України.

      Цікаво: Зеленського обурив міністр, який пропустив нараду через участь у виборах

      "Якщо треба написати заяву за власним бажанням, я її готовий написати вже сьогодні", – запевнив Бонь.

      Крім того, глава держави підкреслив, що поки немає кандидатури на пост нового глави облдержадміністрації.

      Знайдіть голову, напишіть лист. Ви ж відповідальні громадяни, то зберіться, виберіть гідних людей, складіть шорт-лист, а ми призначимо протягом тижня. Думаєте, це легко? Ніхто не хоче цього,
      – підкреслив Зеленський.

      blog_ava
      Скільки людей померли від кору в Україні
      сьогодні
      7526
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Миколаєва Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (17 липня, 19:00)
      сьогодні , 11:00 Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (17 липня, 19:00)
      4308
      Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      сьогодні , 11:28 Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      1
      Россиянам резко указали место на заседении Совета безопасности ООН
      сьогодні , 15:00 Россиянам резко указали место на заседении Совета безопасности ООН
      Блог Медіа 154
      Кому вигідне притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка, – думка соціолога
      сьогодні , 14:44 Кому вигідне притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка, – думка соціолога
      Ірина Поліщук 292
      Передвиборчі програми партій: питання пенсій та соціального захисту
      сьогодні , 14:30 Передвиборчі програми партій: питання пенсій та соціального захисту
      Андрій Андрушків 64
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук