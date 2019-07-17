Зеленський закликав звільнитися тимчасового голову Миколаївської ОДА: хто очолить область

Під час робочої поїздки Володимира Зеленського до аеропорта Миколаєва до президента звернувся місцевий підприємець. Той поскаржився на роботу в. о. голови облдержадміністрації В'ячеслава Боня. Після цього глава держави запропонував тимчасовому губернатору звільнитись.

Виключно через відсутність підпису В'ячеслава Боня приватний підприємець не може отримати землеволодіння, поскаржився він президенту.

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Чому ви ставитесь до людей, як до худоби? Дайте людині предметну відповідь: дай документи, я тобі напишу відвід. Чому ви цього не зробите? Ви ж працюєте на цих людей, а з їх податків вам платять зарплату. Ви це розумієте?,

– звернувся Зеленський до в. о. голови ОДА.

Після цього з натовпу В'ячеславу Боню нагадали, як він заявляв, що не хоче працювати з президентом Зеленським, тому планує написати заяву про звільнення.

"Так для чого ви тоді працюєте? Пишіть заяву. Все, "порішали". Так у вас тут в Миколаєві – порішали і порішали?", – заявив президент України.

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"Якщо треба написати заяву за власним бажанням, я її готовий написати вже сьогодні", – запевнив Бонь.

Крім того, глава держави підкреслив, що поки немає кандидатури на пост нового глави облдержадміністрації.

Знайдіть голову, напишіть лист. Ви ж відповідальні громадяни, то зберіться, виберіть гідних людей, складіть шорт-лист, а ми призначимо протягом тижня. Думаєте, це легко? Ніхто не хоче цього,

– підкреслив Зеленський.