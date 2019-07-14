Власов написав заяву про звільнення на вимогу Зеленського

Після скандалу з керівниками митниць західних областей Володимир Зеленський закликав звільнитися очільника ДФС Олександра Власова. Останній з відповіддю не забарився і заяву написав.

У понеділок заяву буде передано до Кабінету міністрів України, запевнив сам Власов.

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Шановний пане президенте, тримаю слово офіцера. Поважаючи вас як верховного головнокомандувача, пишу заяву на звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби,

– заявив головний фіскал.



Заява на звільнення / Facebook Олександра Власова

Що відомо про конфлікт між Власовим і Зеленським?6 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський закликав голову ДФС Олександра Власова звільнити керівників Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької обласних митниць. Згодом Власов повідомив, що виконав доручення президента і відсторонив митників.



Втім пізніше з'ясувалося, що насправді ніяких митників головний фіскал не звільняв. За інформацією Володимира Зеленського, їх просто відправили у відпустку. Тоді президент закликав подати у відставку самого Власова.