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      Власов написав заяву про звільнення на вимогу Зеленського

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      Голова ДФС Власов написав заяву про відставку
      Голова ДФС Власов написав заяву про відставку / ukurier.gov.ua

      Після скандалу з керівниками митниць західних областей Володимир Зеленський закликав звільнитися очільника ДФС Олександра Власова. Останній з відповіддю не забарився і заяву написав.

      У понеділок заяву буде передано до Кабінету міністрів України, запевнив сам Власов.

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      Шановний пане президенте, тримаю слово офіцера. Поважаючи вас як верховного головнокомандувача, пишу заяву на звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби,
      – заявив головний фіскал.

      Заява на звільнення, Олександр Власов
      Заява на звільнення / Facebook Олександра Власова

      Що відомо про конфлікт між Власовим і Зеленським?6 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський закликав голову ДФС Олександра Власова звільнити керівників Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької обласних митниць. Згодом Власов повідомив, що виконав доручення президента і відсторонив митників.

      Втім пізніше з'ясувалося, що насправді ніяких митників головний фіскал не звільняв. За інформацією Володимира Зеленського, їх просто відправили у відпустку. Тоді президент закликав подати у відставку самого Власова.

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      Теги: Новини України Новини політики Державна фіскальна служба Володимир Зеленський Державна митна служба
      Джерело: 24 канал
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