Хто може стати прем'єр-міністром України

До парламентських виборів залишаються дні, а не тижні. Тому вже можна робити прогнози, якою буде нова коаліція і хто, зрештою, очолить уряд.

Верховна Рада восьмого скликання закінчує свою роботу. Незабаром, у парламент зайдуть нові обличчя, чинні депутати, колишні депутати і різні політичні сили. За законом, у Ради буде один місяць на те, щоб сформувати правлячу коаліцію. А далі з'явиться і новий уряд.

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Цього вже не може дочекатися президент України Володимир Зеленський. У перший же день роботи на посаді президента він розпустив Раду. Депутати навіть не намагалися робити вигляд, що хочуть якось допомогти президенту і підтримати його ініціативи. Співпраця між старою Радою і новим головою держави одразу не склалася. Наприклад, депутати не захотіли переходити повністю на пропорційну систему виборів зі зниженням прохідного бар'єру до 3%, як пропонував Зеленський. Тому у нього був тільки один сценарій подальших дій – набратися терпіння і чекати виборів наприкінці липня.

Здавалося, що більше ні про що хвилюватися і не треба. Адже усі соцопитування показують, що пропрезидентська партія "Слуга народу" на першому місці у рейтингу виборчих симпатій українців. За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, за неї готові голосувати 48% виборців.

Тобто за пропорційною частиною "Слуга народу", скоріш за все, проведе до Ради понад сотню депутатів. Але для формування більшості, необхідно 226 нардепів. Грубо кажучи, партії не вистачає ще більше сотні мандатів.

Якусь частину "Слуга народу" добере за рахунок мажоритарних округів – може ще десь 50 мандатів. Але для формування коаліції цього мало. Усе одно необхідно шукати партнерів.

Хто може бути партнером "Слуги народу" по коаліції?

► "Батьківщина"

В коаліцію дуже хоче "Батьківщина", але на умовах, що прем’єр-міністром стане Юлія Тимошенко. Таку умову "Слуга народу" виконувати не хоче і навряд чи буде. Усі добре пам'ятають часи президентства Віктора Ющенко і його конфронтацію з прем'єром Тимошенко. Чи згодна "Батьківщина" на вступ до коаліції без посади прем'єра? Поки що невідомо.

► "Голос"

Інший кандидат на входження в коаліцію – партія "Голос" Святослава Вакарчука. Та за даними останнього дослідження КМІС, ще не факт, що вона потрапить до Ради. І одного "Голосу" для коаліції теж буде замало.



Рейтинг партій відповідно до опитування КМІС: інфографіка 24 каналу

► "Сила і честь"

Під питанням є ще проходження до парламенту партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. Соціологи показують, що ця політсила не потрапляє до Ради. Але ми пам'ятаємо, як на президентських виборах Смешко здивував усіх своїм кінцевим результатом. Тому відкидати цей варіант теж не варто, і це теж потенційний учасник коаліційних перемовин.

► "Європейська солідарність"

"Європейська солідарність" Петра Порошенка згідно з опитуваннями проходить до Ради. Але уявити собі, що президентська політсила піде на коаліцію з ЄС зараз неможливо.

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Тому головна надія "Слуги народу" на мажоритарників. Допомогти сформувати коаліцію можуть самовисуванці та депутати різних політсил. Прогнозую, що процес формування коаліції буде непростим. Але вже зараз, в кулуарах різних політичних і дипломатичних зібрань, обговорюють потенційних претендентів на посаду прем'єр-міністра.

Днями сайт НВ опублікував блог Мелінди Херінг, редакторки рубрики про Україну на Atlantic Council. Вона називає 5 прізвищ кандидатів у прем'єри, про які зараз найбільше говорять в експертних колах:

Це Айварас Абромавічус, колишній міністр економіки, а зараз член наглядової ради Укроборонпрому. Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ від України. Андрій Коболєв – голова правління "Нафтогазу". Олександр Данилюк – колишній міністр фінансів і нинішній секретар Ради національної безпеки і оборони. Та Юрій Вітренко, виконавчий директор групи "Нафтогаз".

Мелінда Херінг підкреслює, що це неофіційна інформація, а лише експертне обговорення, хто може очолити уряд у майбутньому. Цей перелік кандидатів на посаду голови уряду виглядає більш ніж непогано. Усіх цих фахівців позитивно сприймають наші міжнародні партнери, і це може додати їм оптимізму з приводу подальшого економічного розвитку України.

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Але ще раз наголошую, що усе ще може змінитися. Ми не знаємо складу майбутньої коаліції, на яких умовах вона буде створена, на які поступки доведеться піти заради її формування і що з приводу президентських кандидатур на посаду прем'єра будуть думати інші члени коаліції. Єдине, що можна сказати, що після 21 липня і парламентських виборів відпочити від політичних новин так і не вдастся. Усе тільки розпочнається: коаліціада і прем'єриада. І ми, звісно, обов'язково розповімо про усі деталі цих непростих і важливих процесів.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу