Вибори до Ради: кого підтримають ті, хто голосували за Порошенка

У другому турі президентських виборів, Петро Порошенко набрав біля 25% голосів виборців. Для багатьох його прихильників, особливо активних користувачів соціальних мереж, такий результат став неприємною несподіванкою. Виборці вже колишнього президента сподівалися, що він, якщо і не виграє, то отримає більш високий результат.

Треба віддати належне, люди не приховували своїх політичних симпатій й за кого вони голосували у другому турі. Багато хто у Facebook навіть встановив рамку біля своєї фотографії із цифрою 25.

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Вже наступного дня після виборів виборці навіть ходили дякувати Петру Порошенку на Банкову за те, що він зробив за останні п'ять років. Звичайно, п'ятий український президент хотів би повторити результат у 25% й на парламентських виборах, куди йде його партія "Європейська солідарність". Але соціологія показує, що зробити це буде майже неможливо.

За даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" наприкінці травня-початку червня, за "Європейську солідарність" готові проголосувати приблизно 8% виборців. На першому місці поки що партія "Слуга народу" із рейтингом у 48%.



Хто має шанс потрапити у парламент

І ось тут цікаво подивитися на рейтинги інших політичних сил. Партія "Батьківщина" має підтримку у 7%, у неї сталий електорат. Так само, як і партія "Опозиційна платформа – За життя", за яку готові голосувати майже 11% виборців. У проросійської політичної сили немає великого потенціалу для зростання, але є стабільна група підтримки.

Прихильники партії "Слуга народу" – це прихильники не партії, а президента Володимира Зеленського. За кілька місяців до виборів вони навряд чи перейдуть у табір іншої політичної сили. Хоча партійний рейтинг може як трохи зростати, так і трохи падати, що не критично при таких соціологічних показниках.



"Слугу народу" підтримують переважно прихильники Зеленського

Тому поле для боротьби для інших політичних партій дійсно має певний відсотковий бар'єр, вище якого навряд чи вдасться стрибнути. Це більше, ніж 25% виборців, але точно не половина. Саме боротьба за ці голоси буде надзвичайно цікавою. Тому що зараз на вибори підуть багато партій, які змагаються за один й той самий електорат.

Це люди, які точно не підтримують Юрія Бойка й "Опозиційну платформу – За життя". Їм не подобаються погляди Юлії Тимошенко, вони не сприймають й не довіряють Володимиру Зеленському. Це – патріотично налаштований й думаючий електорат.

Але скільки б Петро Порошенко не критикував президента Зеленського, йому буде складно розраховувати на стрімке зростання рейтингу, бо в нього є інші конкуренти. І це – не Зеленський. Варіантів на його електоральному полі багато.

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Прогнозую, що найбільше голосів, у "Європейської солідарності" відбере партія "Голос" Святослава Вакарчука. Виборцям Вакарчука, як і виборцям Порошенка, теж не подобається Зеленський. Вони поважають здобутки влади останніх п'яти років, але також бачать проблеми: погане оточення і корупція.

Ці виборці сподіваються, що Святослав Вакарчук зможе завести більш якісний депутатський склад у Раду, ніж був у БПП. Електорат Вакарчука, як і електорат Зеленського, бажає побачити нові обличчя у владі, але виборці лідера рок-гурту хотіли би бачити у депутатах нові обличчя із успішним професійним досвідом, а не просто будь-кого.



Святослав Вакарчук йде в парламент

Партія "Голос" Вакарчука має потенціал для рейтингового зростання. Ще місяць тому за неї готові були голосувати лише 1% виборців, а зараз вже понад 5%. Навряд чи рейтинг партії Вакарчука впаде до парламентських виборів, скоріше навпаки.

Але ж крім партії "Голос", є ж ще партії "Сила і честь", яку розкручує телеведучий Дмитро Гордон, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. А також "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового, "Українська стратегія" Володимира Гройсмана та навіть "УДАР" мера Києва Віталія Кличка. Тому в Порошенка набагато більше конкурентів, ніж, наприклад, у Зеленського чи Тимошенко.

В основому, електорат перерахованих вище партій, як і партії "Європейська солідарність", зосереджений на Заході, в Києві та у Facebook. Тому прогнозую, що основна боротьба за ці 25% відбуватиметься саме там.

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До речі, Порошенко вже зробив певні висновки. Його друг та соратник, нардеп від БПП Ігор Кононенко йтиме не з "Європейською солідарністю", а по мажоритарному округу. А в список партії п'ятого президента був певний відбір, щось на зразок праймеріз.

Що таке праймеріз?Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

У такій конкуренції за голоси 25-ти й більше відсотків бачу лише позитив. Партії вимушені більш якісно підходити до формування партійних списків, щоб завоювати виборців. Подивимось, чи цього вистачить для високого результату на виборах.