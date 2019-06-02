Людина Коломойського та команда "95 кварталу": скандальні призначення Зеленського

Найбільш скандальне призначення президент Володимир Зеленський зробив 21 травня. Тоді він зробив головою своєї Адміністрації людину Ігоря Коломойського – адвоката Андрія Богдана.

Андрій Богдан до цього був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського та його телеканалу "1+1". Він вів справи Коломойського у судах, зокрема, пов’язані із "Приватбанком", націоналізованим активом мільярдера.

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Голова Адміністрації Президента вже працював у владі і займав різні посади у часи президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Через роботу в уряді Миколи Азарова уповноваженим з питань боротьби з корупцією, Богдан потрапив під дію закону про очищення влади. Але Володимир Зеленський не брав до уваги цей фактор і призначив його на посаду голови Адміністрації Президента.



Андрій Богдан

Заступник голови Адміністрації Президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Новое Время" розповідав, що у команді президента розуміли, що це призначення може спричинити скандал. Але, разом з тим, усвідомлювали, що в команді потрібен хтось, хто дуже добре знає систему.

"Кварталівці"

Тимошенко – товариш Богдана і тепер він заступник голови Адміністрації Президента. До цього він працював у телевізійному виробництві, політичному і комерційному PR.

Наприклад, відомий ролик на стадіоні Олімпійський, коли Зеленський викликає Петра Порошенка на дебати – це його робота. Також він готував інавгурацію президента.

Причому, компанія Кирила Тимошенко організовувала інавгурацію і Петра Порошенка у 2014-му році. В АП він відповідатиме за інформаційну політику, а також співпрацюватиме із службою протоколу.

Ще один фахівець з інформаційної політики в АП – Юрій Костюк, теж заступник голови Адміністрації Президента. Раніше він був сценаристом серіалу "Слуга народу". Він близька до президента людина.



Юрій Костюк

Взагалі, в Адміністрації Президента група "кварталівців" найчисельніша. Найбільш впливовий її представник у владі, крім президента Зеленського, це Сергій Шефір – бізнес-партнер голови держави, один із співзасновників "95 Кварталу". Він – перший помічник президента.

Андрій Богдан і Сергій Шефір – це дві найвпливовіші людини в Адміністрації Президента рівнозначні між собою політичні фігури.



Сергій Шефір

Ще одна людина з орбіти "Кварталу" в Адміністрації Президента – це Сергій Трофімов, перший заступник Богдана. Він був продюсером "95 Кварталу", а зараз, серед іншого, займається регіональною політикою.

Він організовує конкурси з вибору губернаторів областей. Завдяки йому в команду Зеленського потрапив Михайло Фьодоров – розробник усієї digital-стратегії "Зе".

А юрист "Кварталу" і колишній голова партії Слуга народу Іван Баканов зараз тимчасово виконує функції голови Служби безпеки України.

Саме Баканов привів у команду Зеленського, найбільш публічного спікера його кампанії – політтехнолога Дмитра Разумкова. Разумков зараз очолив партію "Слуга народу", після того, як Баканов перейшов у СБУ, і поведе її на вибори.

Експерти Зеленського

Ще одна група в оточенні Володимира Зеленського, про яку треба згадати – група експертів. Зокрема, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка став заступником голови Адміністрації Президента, а борець із формулою "Роттердам+" Андрій Герус став представником президента у Кабінеті Міністрів України. Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк секретарем Ради нацбезпеки і оборони.

Данилюк розповідав виданню "Новое Время", що його із Зеленським познайомив народний депутат Сергій Лещенко, запросивши його на групову експертну зустріч у штаб.

Сергій Лещенко увесь час кампанії консультував "Зе команду" та продовжує спілкуватися з нею і зараз, але поки що не отримав у ній якогось офіційного статусу. Депутату дуже завадив міжнародний скандал, який вибухнув на початку травня і який підігріває генпрокурор України Юрій Луценко.



Сергій Лещенко

Рудольф Джуліані, особистий адвокат президента США Дональда Трампа, в інтерв’ю телеканалу FoxNews назвав Лещенка ледве не ворогом Америки. А все через те, що той колись розголосив дані чорної бухгалтерії "Партії регіонів", де фігурувало прізвище Пола Манафорта, екс-голови виборчого штабу Трампа.

Отже, Лещенко поки що не є офіційним членом команди президента. Можливо, щоб не псувати стосунки Зеленського із нинішньою американською владою. Але депутат не приховує, що хотів би піти на парламентські вибори від партії Слуга народу.

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Навколо президента існують різні групи впливу – друзі і бізнес-партнери з Кварталу, людина, яка була пов’язана з Коломойським, група відомих експертів. Брак досвіду, Зеленський намагається компенсувати командою.



Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу