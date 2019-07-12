Коаліціада-2019: якою буде більшість в Раді після виборів?

"Слуга народу" Зеленського, "Опозиційна платформа" Медведчука, "Європейська солідарність" Порошенка, "Батьківщина" Тимошенко та "Голос" Вакарчука – ось ті п'ять політичних сил, котрі – згідно із останніми соцопитуваннями – проходять до Верховної Ради.

Саме вони й мусять утворити парламентську більшість – інтрига полягає в тому, хто з цих п'яти та у якій комбінації захоче об'єднатися в Раді? Після того, як в команді президента Зеленського заявили про неможливість створення парламентської коаліції з політсилами Порошенка і Медведчука, варіантів залишилося небагато.

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По-перше, монокоаліція, що складається з одного "Слуги народу". По-друге, союз з "Батьківщиною" Тимошенко. По-третє – з "Голосом" Вакарчука. Теоретично можливо і проходження до парламенту "Сили і честі" Ігоря Смешка, чий рейтинг коливається в районі 4% – до цієї партії у Зеленського теж ніби відчувають прихильність. І все-таки, за словами аналітика Олександра Кочеткова, найбільш ймовірні претенденти на формування більшості – це "Батьківщина" і "Голос". Наявність другого партнера в коаліції важливо тому, що дозволить "Слугу" продемонструвати: президент шанує демократію і не допустить сповзання в авторитаризм.

У стилі "моно"



Команда Володимра Зеленського

І все ж варіант з "одноосібним" формуванням більшості з рахунків скидати не можна. Досягти монокоаліціЇ складно, але можливо: весь останній місяць рейтинг "Слуги народу" коливається в діапазоні 45-50%, що дає можливість провести в парламент 102-113 депутатів. Добрати інших можна за рахунок мажоритарників – як власних, так і позафракційних.

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник говорить, що "доля коаліції вирішиться в мажоритарних округах". Для цього, однак, потрібно, щоб чинний президент підтримав мажоритарників – наприклад, поїздками в округу і активною агітацією, вважає Бортник.

Поки що нічим подібним Володимир Зеленський не займається – у глави держави маса інших турбот, зокрема, на зовнішньополітичному напрямку. При цьому його близьке оточення, наприклад, представник президента в Раді Руслан Стефанчук впевнений, що однопартійну більшість "Слузі народу" створити вдасться.



Руслан Стефанчук / Фото LIGA.net

Але головне не те, як створити, а як утримати таку більшість протягом п'яти років, підкреслює політолог Андрій Золотарьов.

У стані політичної турбулентності потрібні союзники, і "Батьківщина" на цю роль підходить. Підходить і "Голос", недарма Вакарчук робить косплей з Зеленського,

– зазначає він.

А директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов попереджає, що в разі монокоаліції Зеленський буде нести і "моновідповідальність" за все, що відбувається в країні:

Це досить ризиковано. Адже все тоді ляже на плечі Зеленського, включаючи виплату зовнішніх боргів. В інтересах президента – розділити відповідальність з коаліційними партнерами.

Крім того, каже експерт, фракції, яких обділили, не прийнявши в коаліцію, почнуть дружити проти політсили Зеленського. "Уявіть, що всі парламентські комітети і міністерські пости – у "Слуги народу". Чи потягнуть вони це? Зате всі інші фракції будуть в опозиції і стануть постійно критикувати будь-які дії влади", – каже Карасьов. А особливо не сподобається монокоаліція найбільш амбітному гравцеві з тих, хто заходить зараз в парламент – Юлії Тимошенко.

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Юля в програші



Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

В кулуарах влади говорять про те, що переговори з Тимошенко з приводу коаліції і прем'єрства зайшли в глухий кут. Недарма глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков називає тільки одного потенційного коаліціанта – партію "Голос" Вакарчука.

Аналогічним чином даної теми уникає і сама Тимошенко. На одному з останніх ефірів "112 каналу" вона протягом чотирьох хвилин відповідала на питання про те, чи розраховує "Батьківщина" на коаліцію з "Слугою народу". А по суті не сказала ні "так", ні "ні". Не повторює Юлія Володимирівна і раніше сказаних слів про свою готовність "йти в сильну коаліцію з новим президентом". Кон'юнктура явно змінилася, і те, що прем'єрський портфель може утекти від ЮВТ – цілком реально.

Тим часом подейкують, що в команді Зеленського вже пригляділи собі прем'єра, і це – глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Тому-то "Слуга народу" і прагне до коаліції з "Голосом", відсуваючи в бік "Батьківщину". Адже у "Голосу" немає жодної більш-менш підходящої кандидатури на посаду глави уряду, а значить, цю фракцію до коаліції взяти можна, але посадою прем'єра з нею не ділитися.

Показовим є те, що Коболєв нині активно навідується в Офіс президента. І не просто навідується, а, наприклад, засідає разом з Зеленським на зустрічі з делегацією США з енергетики, яка відвідувала Київ у травні. При цьому профільного міністра Ігоря Насалика на захід чомусь не покликали.

Не секрет, що новим главою Кабміну Коболєва бачить і олігарх Ігор Коломойський. В інтерв'ю виданню РБК-Україна він прямо так і заявляє: "А прем'єром нехай буде Коболєв". На питання, чим же тоді займатися Юлії Тимошенко, Коломойський у властивій йому лаконічній манері відповідає: "Спікер – нормально".

Але те, що нормально для Коломойського, може бути неприйнятним для Тимошенко. Хоча, з іншого боку, слова Коломойського не слід трактувати як імператив для президента Зеленського. Охолодження у відносинах між двома колишніми партнерами є очевидним, як і деякий дрейф президентської команди в сторону іншого олігарха – Віктора Пінчука.

При цьому, однак, Коломойський свого часу вдало "передбачив" призначення свого юриста Андрія Богдана главою АП. З Богданом вийшло саме так, як хотів Коломойський – не виключено, що і з Коболєвим буде реалізовано той самий варіант.

Подали "Голос"



Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук / Фото УНІАН

І все таки четверо з опитаних нами політологів оцінюють ймовірність створення коаліції з "Батьківщиною" Тимошенко вище, ніж єднання з "Голосом" Вакарчука. "Прем'єром буде Тимошенко. Вакарчук в коаліцію не піде", – заявляє Карасьов.

А Бортник пояснює, чому це так: саме через відсутність у Вакарчука людини на роль прем'єра. Увійти в більшість, але не отримати ключову посаду – нецікаво і навіть принизливо. Хоча в самому "Голосі" варіант об'єднання з "Слугою народу" в принципі не виключають.

Теоретично об'єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, яка готова реалізовувати програму, яка відповідає "Голосу",

– говорить заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

А 30-й номер у партійному списку "Голосу" шоумен Сергій Притула пропонує для початку дочекатися дня виборів і подальшого підрахунку голосів. "Вона (коаліція з "Слугою народу") не виключена. Але розгляд співпраці можливий тільки після проходження в парламент. Є ризик того, що "Слуга народу" може мати більшість без всякої коаліції", – каже Притула.

Одним з вирішальних моментів буде і те, наскільки потенційні партнери зможуть порозумітися ще в процесі виборів і наскільки вдалим вийде їх співпраця на мажоритарних округах. Ще Тимошенко свого часу закликала Вакарчука і Зеленського об'єднати зусилля і не допустити до влади "мастодонтів корумпованого режиму", але такий план реалізований не був. На багатьох округах три партії змагаються між собою, тому важливо, щоб виставлені ними кандидати як мінімум не займалися взаємопоборюванням. Тоді, можливо, і розмови про коаліцію здобудуть реальний контур.

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А, може, все-таки Порошенко?



Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко

Наскільки, однак, нереальним є створення парламентської більшості за участю "Слуги народу" та "Європейської солідарності" Петра Порошенка або "Опозиційної платформи – "За життя" Віктора Медведчука? Здавалося б, між Порошенком і Зеленським настільки глибоке особистісне неприйняття, що всякого роду співпраця між цими двома політиками просто неможлива. Але ось – несподівано для багатьох – Порошенко каже про те, що в разі перемоги його партії на виборах він не виключає можливості очолити уряд. Тобто і можливості увійти до складу коаліції також.

"Заява Порошенка – демонстрація його готовності домовлятися. Але шанси Петра Олексійовича мізерні", – коментує Руслан Бортник.

Порошенко блефує як кожна людина з 1990-х. Навіть якщо у тебе нічого немає за душею, треба робити вигляд, що всі козирі – твої. Але навіть якби у Порошенка був значний відсоток, брати його в коаліцію було б політичним самогубством для Зеленського,

– додає Андрій Золотарьов.

При цьому, однак, бачити Порошенка в кріслі глави Кабміну хочуть лише 2,7% українців. У лідерах "прем'єрського" соцопитування – висуванець "Опоплатформи" Юрій Бойко (12,8%), Юлія Тимошенко (12,3%) та Володимир Гройсман (9,6%), повідомляє КМІС. Громадська думка, таким чином, нібито підштовхує "Слугу народу" до створення коаліції з "Опоплатформою" – всупереч зробленій нею раніше заяві про те, що союз з проросійською силою неможливий.

Але, як каже Золотарьов, "що стосується Бойка, то, щоб продати свою золоту акцію, йому треба буде набрати не менше 20%. На сьогодні ймовірність того, що Бойко виявиться серед кандидатів на прем'єрство, дуже мала". З ним погоджується і Бортник: "Більше шанси зараз у Тимошенко, ніж у Бойка".

Цікаво, що той же Бортник прогнозує: "Майбутня Верховна Рада переживе кілька коаліцій", тобто і склади більшості, і персони прем'єрів можуть змінюватися в ній з калейдоскопічною швидкістю. Так що в одному з форматів, цілком можливо, складеться пара "Слуга народу" – "Опозиційна платформа" з Юрієм Бойком на чолі Кабміну.



Юрій Бойко

Але це – не більше ніж гіпотеза. Хоча, як стверджує глава дослідницьких програм Центру сприяння реформам Георгій Чижов, саме такий варіант, за деякими даними, Віктор Медведчук і обіцяє в Москві.

Така коаліція можлива, якщо "Слуга народу" буде сильно недобирати голосів і якщо будуть суттєві геополітичні зрушення. Хоча для Володимира Зеленського це негативний сценарій,

– вважає Чижов.

Що стосується самої "Опозиційної платформи", то її офіційні спікери, наприклад, співголова партії Вадим Рабинович, налаштовані дуже критично по відношенню до нової влади. Правда, важлива поправка: Рабинович виходить з того, що коаліцію створять "Слуга народу" і "Голос", і заздалегідь критикує цей союз.

Вакарчук одним з важливих пунктів програми своєї політсили назвав легалізацію одностатевих шлюбів, і це вони мають намір реалізувати в першу чергу. Я сильно стримуюся, щоб не вилаятися, коментуючи це... В той же час "Слуга народу" обіцяє після виборів зовсім розпродати землю. Виходить, що на нас чекає "коаліція проданої землі і гей-шлюбів". Хіба про таку країну ми мріяли, голосуючи за Зеленського?

– запитує Рабинович.

Дістається від нього Зеленському і за прагнення до членства в НАТО. Словом, поки що суперечності між двома цими політсилами здаються непереборними. Але нічого неможливого в українській політиці не буває. Історія парламентських коаліціад знає приклади, коли вчорашні непримиренні опоненти легко мирилися в складі створеної ними парламентської більшості.

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