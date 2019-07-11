Хто з нардепів голосував проти нового Виборчого кодексу: список імен

Попри те, що Верховна Рада 11 липня остаточно схвалила новий Виборчий кодекс, були й такі нардепи, що голосували проти, або не голосували взагалі. При цьому чимало народних обранців були відсутні на такому важливому голосуванні.

Свої голоси за новий Виборчий кодекс загалом віддали 230 нардепів, проти – 8, утримались – 9, не голосували – 44. Зауважимо, що новий кодекс запрацює з 2023 року, тож на виборах 21 липня українці обиратимуть парламент ще за старою системою.

Найбільшу підтримку новому Виборчому кодексу дала фракція "Самопоміч". Всі 100% її представників проголосували "за". Голова фракції Олег Березюк зауважив, що "Самопоміч" "товкла" коаліцію всі 5 років, аби це сталось, а нардеп Руслан Сидорович був одним з лідерів процесу підготовки закону.

Натомість, попри обіцянку, фракція "Блоку Петра Порошенка" дала один з найменших результатів голосування: лише 53% депутатів проголосували "за".



Інфографіка про те, як голосували партії за новий Виборчий кодекс

Як за новий Виборчий кодекс голосувала фракція "Блоку Петра Порошенка"?

За голосували 67 нардепів з фракції БПП, проти – 2, утрималися – 2, не голосували – 16, були відсутні – 40.

Проти проголосували Олег Барна та Костянтин Усов.

Утримались від голосування Віктор Пинзеник та Юлій Мамчур.

Не голосували Дмитро Білоцерківець, Дмитро Голубов, Олександр Жолобецький, Федір Негой, Микола Паламарчук, Руслан Сольвар, Геннадій Ткачук, Віталій Гудзенко, Олег Дмитренко, Анатолій Кузьменко, Сергій Куніцин, Микола Лаврик, Оксана Продан, Геннадій Чекіта, Андрій Шинькович та Костянтин Яриніч.

Як за голосувала фракція "Народного фронту"?

За голосували 43 нардепи з фракції НФ, проти – 1, утрималися – 4, не голосували – 10, були відсутні – 21.

Проти проголосувала лише Олена Ледовських.

Утримались Федір Бендюженко, Олена Бойко, Євген Дейдей, Володимир Шкварилюк.

Не голосували Юрій Бабій, Ігор Бриченко, Антон Геращенко, Павло Дзюблик, Віталій Корчик, Андрій Левус, Костянтин Матейченко, Павло Пинзеник, Михайло Побочіх та Вадим Підберезняк.

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