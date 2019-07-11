Відомі 5 кандидатів на пост прем’єр-міністра України, – ЗМІ

Журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них: Владислав Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус.

Журналістка не розповіла, звідки у неї така інформація. Однак анонімний співрозмовник підтвердив виданню "НВ" цю інформацію.

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Кабінет міністрів можуть очолити:

Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді.



– заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді. Юрій Вітренко – директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України.



– директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України. Андрій Коболєв – голова правління НАК Нафтогаз України.



– голова правління НАК Нафтогаз України. Олександр Данилюк – секретар РНБО і екс-міністр фінансів.



– секретар РНБО і екс-міністр фінансів. Айварас Абромавічус – колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України.



Допис на Facebook Мелінди Херінг/ Скріншот "НВ"

Владислав Рашкован і Юрій Вітренко вподобали пост журналістки, а Айварас Абромавічус поширив цю інформацію в своєму Twitter.

An absolutely great group of people! What if we all ended up in the next government? https://t.co/Z5sph3NXFU — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 10 июля 2019 г.

Нещодавно голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що кандидатура на посаду прем'єр-міністра України буде представлена лише після дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, і формування коаліції у Верховній Раді.

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Як призначають прем'єр-міністра України? Прем'єр-міністра України призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента. Подання про призначення прем'єр-міністра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.



Голосують у Верховній Раді щодо призначення прем'єр-міністра України у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.



Повноваження Кабінету міністрів