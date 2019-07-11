Відомі 5 кандидатів на пост прем’єр-міністра України, – ЗМІ
Журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них: Владислав Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус.
Журналістка не розповіла, звідки у неї така інформація. Однак анонімний співрозмовник підтвердив виданню "НВ" цю інформацію.
Важливо: Прем’єр-міністр України: кого б хотіли бачити українці на цій посаді
Кабінет міністрів можуть очолити:
- Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді.
- Юрій Вітренко – директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України.
- Андрій Коболєв – голова правління НАК Нафтогаз України.
- Олександр Данилюк – секретар РНБО і екс-міністр фінансів.
- Айварас Абромавічус – колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України.
Допис на Facebook Мелінди Херінг/ Скріншот "НВ"
Владислав Рашкован і Юрій Вітренко вподобали пост журналістки, а Айварас Абромавічус поширив цю інформацію в своєму Twitter.
Нещодавно голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що кандидатура на посаду прем'єр-міністра України буде представлена лише після дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, і формування коаліції у Верховній Раді.
Цікаво: Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
Як призначають прем'єр-міністра України? Прем'єр-міністра України призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента. Подання про призначення прем'єр-міністра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.
Голосують у Верховній Раді щодо призначення прем'єр-міністра України у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.