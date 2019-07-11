14:42
11 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію
      Вєсті Кремля
      21:25, 10 липня
      Вєсті. UA: Як Вакарчук облажався. Стендап Ляшка про Ахметова
      Вєсті.UA
      19:32, 10 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, 10 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Відомі 5 кандидатів на пост прем’єр-міністра України, – ЗМІ

      1387
      Відомі 5 кандидатів на пост прем’єр-міністра України
      Відомі 5 кандидатів на пост прем’єр-міністра України / Колаж 24 каналу

      Журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них: Владислав Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус.

      Журналістка не розповіла, звідки у неї така інформація. Однак анонімний співрозмовник підтвердив виданню "НВ" цю інформацію.

      Важливо: Прем’єр-міністр України: кого б хотіли бачити українці на цій посаді

      Кабінет міністрів можуть очолити:

      • Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді.
         
      • Юрій Вітренко – директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України.
         
      • Андрій Коболєв – голова правління НАК Нафтогаз України.
         
      • Олександр Данилюк – секретар РНБО і екс-міністр фінансів.
         
      • Айварас Абромавічус – колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України.

      премєр міністр україни
      Допис на Facebook Мелінди Херінг/ Скріншот "НВ"

      Владислав Рашкован і Юрій Вітренко вподобали пост журналістки, а Айварас Абромавічус поширив цю інформацію в своєму Twitter.

      Нещодавно голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що кандидатура на посаду прем'єр-міністра України буде представлена лише після дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, і формування коаліції у Верховній Раді.

      Цікаво: Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом

      Як призначають прем'єр-міністра України? Прем'єр-міністра України призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента. Подання про призначення прем'єр-міністра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.

      Голосують у Верховній Раді щодо призначення прем'єр-міністра України у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.

      Повноваження Кабінету міністрів
      Повноваження Кабінету міністрів

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      44339
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України ЗМІ Андрій Коболєв Олександр Данилюк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:42 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      44328
      Червнева спека і липневий холод: як погода вплине на ціну овочів
      сьогодні , 14:01 Червнева спека і липневий холод: як погода вплине на ціну овочів
      Ірина Поліщук 563
      Чому Путін боїться НАТО, або Як Україні вступити до Альянсу
      сьогодні , 13:38 Чому Путін боїться НАТО, або Як Україні вступити до Альянсу
      Олексій Мінаков 347
      Україна-Грузія: спільний ворог Росія
      сьогодні , 12:17 Україна-Грузія: спільний ворог Росія
      Настя Сукач 1692
      Дача та квартири дружини: якою нерухомістю володіє Анатолій Гриценко
      сьогодні , 11:01 Дача та квартири дружини: якою нерухомістю володіє Анатолій Гриценко
      Марія Бондар 11850
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук