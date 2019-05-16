Прем’єр-міністр України: кого б хотіли бачити українці на цій посаді

На посаді прем'єр-міністра українці хотіли б бачити лідерку партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, екс-голову СБУ Ігоря Смешка або нардепа Юрія Бойка. За кожного з них висловилися по 10% опитаних, інші політики набрали менше голосів.

Про це свідчать результати спільного соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг". Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соцопитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

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Кого українці хотіли б бачити прем’єром після можливої ​​зміни складу Кабміну:

10,2% опитаних українців висловилися за Юлію Тимошенко,

10% – Ігоря Смешка,

9,7% – Юрія Бойка,

8,8% – чинного прем’єра Володимира Гройсмана,

7,1% – лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка,

4,4% – лідера Радикальної партії Олега Ляшка,

3,9% – чинного Президента України Петра Порошенка,

3,7% – лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового,

2,6% – голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, 2,3% – бізнесмена Ігоря Коломойського,

2,1% – екс-прем'єра Арсенія Яценюка,

0,5% – мера Києва Віталія Кличка,

0,4% – міністра внутрішніх справ Арсена Авакова,

11% – іншого політика,

23,3% – не змогли відповісти.

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Дослідження проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки – не більше 1,83%.

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