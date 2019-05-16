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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Премьер-министр Украины: кого бы хотели видеть украинцы на этой должности

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      Тимошенко, Смешко, Бойко и ряд других политиков украинцы хотели бы видеть на посту премьера
      Тимошенко, Смешко, Бойко и ряд других политиков украинцы хотели бы видеть на посту премьера / Коллаж 24 канала

      В должности премьер-министра украинцы хотели бы видеть лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, экс-главу СБУ Игоря Смешко или нардепа Юрия Бойко. За каждого из них высказались по 10% опрошенных, другие политики набрали меньше голосов.

      Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг". Редакция 24 канала предостерегает, что любые соцопросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию с долей критики.

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      Кого украинцы хотели бы видеть премьером после возможного изменения состава Кабмина:

      • 10,2% опрошенных украинцев высказались за Юлию Тимошенко,
      • 10% – Игоря Смешко,
      • 9,7% – Юрия Бойко,
      • 8,8% – действующего премьера Владимира Гройсмана,
      • 7,1% – лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко,
      • 4,4% – лидера Радикальной партии Олега Ляшко,
      • 3,9% – действующего Президента Украины Петра Порошенко,
      • 3,7% – лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового,
      • 2,6% – главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука,
      • 2,3% – бизнесмена Игоря Коломойского,
      • 2,1% – экс-премьера Арсения Яценюка,
      • 0,5% – мэра Киева Виталия Кличко,
      • 0,4% – министра внутренних дел Арсена Авакова,
      • 11% – другого политика,
      • 23,3% – затруднились ответить.

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      Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная ошибка выборки – не более 1,83%.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика Социологическое исследование Кабинет Министров Украины Юлия Тимошенко - новости Игорь Смешко Юрий Бойко Владимир Гройсман Анатолий Гриценко
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