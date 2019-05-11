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      Садовий заявив, що готовий боротися за посаду прем’єр-міністра

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

      Голова "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що готовий очолити список "Об’єднання "Самопоміч" на майбутніх парламентських виборах та зможе поборотися за посаду прем’єр-міністра.

      Про це він розповів однопартійцям під час звітного з’їзду "Самопомочі", який відбувається у суботу, 11 травня, у Києві.

      Читайте також:  У списку "Самопомочі" на парламентських виборах буде 70% нових облич, – Садовий

      "Я б дуже хотів, щоб після інавгурації нового Президента таланти і успішні менеджерські здобутки були використані для розбудови нашої країни. Моя діяльність на посаді міського голови Львова плавно добігає кінця. І як я вже казав раніше, не маю наміру балотуватися в наступній каденції", – зазначив Садовий.

      Він запевнив, що готовий йти в парламент, очолювати список "Самопомочі", якщо буде довіра однопартійців.

      Я готовий боротися за посаду прем’єр-міністра і наводити лад в країні,
      – заявив Андрій Садовий.

      Як "Самопоміч" буде взаємодіяти з Зеленським на посту президента?Андрій Садовий стверджує, що "Самопоміч" завжди діяла в інтересах України. Відтак, чи підтримуватиме його політсила новообраного президента Володимира Зеленського, стосуватиметься рішень, які той ухвалюватиме. Мер Львова додав, що спочатку потрібно подивитися на перші кроки майбутнього президента та кого він пропонуватиме на важливі посади. Якщо політика Зеленського буде проукраїнською та стоятиме на захисті інтересів держави, "Самопоміч" готова конструктивно та якісно співпрацювати з ним.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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