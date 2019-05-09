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      У списку "Самопомочі" на парламентських виборах буде 70% нових облич, – Садовий

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      "Самопоміч" до парламентських виборів на 70% оновить свій склад
      "Самопоміч" до парламентських виборів на 70% оновить свій склад / Фото 24 каналу

      У списку фракції Самопоміч" буде значне оновлення перед парламентськими виборами, які відбудуться восени. За словами лідера партії та мера Львова Андрія Садового, у фракції з'явиться 70% нових облич.

      Андрій Садовий в ефірі програми "Мокрик по живому" розповів, що "Самопоміч" – є унікальною платформою, яка об'єднує різних людей.

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      У наступному списку до Верховної Ради від "Самопомочі", я думаю, відсотків 70 – це будуть нові обличчя. Це будуть регіональні лідери, це будуть лідери громадських думок. Тобто ми будемо послідовними й завжди будемо залучати нових активних людей до того, щоб вони були в українській політиці,
      – сказав політик.

      Садовий додав, що частина депутатів "Самопомочі" сказали, що не хочуть більше бути нардепами і піти з політики. Серед таких – Андрій Журжій та Ярослав Маркевич, які хочуть далі розвиватися як активні громадяни, підтримуючи "Самопоміч" та сповідуючи її ідеологію.

      За словами мера Львова, жодного конфлікту між членами "Самопомочі" не було.

      Лідер партії також наголосив, що інші 30% прізвищ у списку фракції – це будуть ті колеги, які мають парламентський досвід, експерти, люди загальнонаціонального рівня.

      Зауважимо, 8 травня з партії "Об'єднання "Самопоміч" вийшли нардепи Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошніченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко. Раніше 10 квітня про намір вийти з фракції оголосили нардепи Єгор Соболєв та Семен Семенченко.

      Як "Самопоміч" буде взаємодіяти з Зеленським на посту президента?Андрій Садовий стверджує, що "Самопоміч" завжди діяла в інтересах України. Відтак, чи підтримуватиме його політсила новообраного президента Володимира Зеленського, стосуватиметься рішень, які той ухвалюватиме. Мер Львова додав, що спочатку потрібно подивитися на перші кроки майбутнього президента та кого він пропонуватиме на важливі посади. Якщо політика Зеленського буде проукраїнською та стоятиме на захисті інтересів держави, "Самопоміч" готова конструктивно та якісно співпрацювати з ним.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Андрій Садовий Самопоміч
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