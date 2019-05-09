В списке "Самопомочи" на парламентских выборах будет 70% новых лиц, – Садовый

В списке фракции "Самопомич" будет значительное обновление перед парламентскими выборами, которые состоятся осенью. По словам лидера партии и мэра Львова Андрея Садового, во фракции появится 70% новых лиц.

Андрей Садовый в эфире программы "Мокрик по живому" рассказал, что "Самопомич" – является уникальной платформой, которая объединяет разных людей.

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В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 – это будут новые лица. Это будут региональные лидеры, это будут лидеры общественных мнений. То есть мы будем последовательными и всегда будем привлекать новых активных людей к тому, чтобы они были в украинской политике,

– сказал политик.

Садовый добавил, что часть депутатов "Самопомочи" сказали, что не хотят больше быть нардепами и уйти из политики. Среди них – Андрей Журжий и Ярослав Маркевич, которые хотят дальше развиваться как активные граждане, поддерживая "Самопомич" и исповедуя ее идеологию.

По словам мэра Львова, никакого конфликта между членами "Самопомочи" не было.

Лидер партии также подчеркнул, что остальные 30% фамилий в списке фракции – это будут те коллеги, которые имеют парламентский опыт, эксперты, люди общенационального уровня.

Заметим, 8 мая из партии "Объединение "Самопомич" вышли нардепы Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко. Ранее 10 апреля о намерении выйти из фракции объявили нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко.

Как "Самопомич" будет взаимодействовать с Зеленским на посту президента?Андрей Садовый утверждает, что "Самопомич" всегда действовала в интересах Украины. Поэтому, будет ли поддерживать его политсила новоизбранного президента Владимира Зеленского, будет касаться решений, которые тот будет принимать. Мэр Львова добавил, что сначала нужно посмотреть на первые шаги будущего президента и кого он будет предлагать на важные должности. Если политика Зеленского будет проукраинской и стоять на защите интересов государства, "Самопомич" готова конструктивно и качественно сотрудничать с ним.