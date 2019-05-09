23:02
9 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, сегодня
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      В списке "Самопомочи" на парламентских выборах будет 70% новых лиц, – Садовый

      25 Читати новину українською
      "Самопомич" до парламентских выборов на 70% обновит свой состав
      "Самопомич" до парламентских выборов на 70% обновит свой состав / Фото 24 канала

      В списке фракции "Самопомич" будет значительное обновление перед парламентскими выборами, которые состоятся осенью. По словам лидера партии и мэра Львова Андрея Садового, во фракции появится 70% новых лиц.

      Андрей Садовый в эфире программы "Мокрик по живому" рассказал, что "Самопомич" – является уникальной платформой, которая объединяет разных людей.

      Читайте также: Садовый готов стать премьер-министром при президенте Зеленском, но есть условие

      В следующем списке в Верховную Раду от "Самопомочи", я думаю, процентов 70 – это будут новые лица. Это будут региональные лидеры, это будут лидеры общественных мнений. То есть мы будем последовательными и всегда будем привлекать новых активных людей к тому, чтобы они были в украинской политике,
      – сказал политик.

      Садовый добавил, что часть депутатов "Самопомочи" сказали, что не хотят больше быть нардепами и уйти из политики. Среди них – Андрей Журжий и Ярослав Маркевич, которые хотят дальше развиваться как активные граждане, поддерживая "Самопомич" и исповедуя ее идеологию.

      По словам мэра Львова, никакого конфликта между членами "Самопомочи" не было.

      Лидер партии также подчеркнул, что остальные 30% фамилий в списке фракции – это будут те коллеги, которые имеют парламентский опыт, эксперты, люди общенационального уровня.

      Заметим, 8 мая из партии "Объединение "Самопомич" вышли нардепы Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко. Ранее 10 апреля о намерении выйти из фракции объявили нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко.

      Как "Самопомич" будет взаимодействовать с Зеленским на посту президента?Андрей Садовый утверждает, что "Самопомич" всегда действовала в интересах Украины. Поэтому, будет ли поддерживать его политсила новоизбранного президента Владимира Зеленского, будет касаться решений, которые тот будет принимать. Мэр Львова добавил, что сначала нужно посмотреть на первые шаги будущего президента и кого он будет предлагать на важные должности. Если политика Зеленского будет проукраинской и стоять на защите интересов государства, "Самопомич" готова конструктивно и качественно сотрудничать с ним.

      blog_ava
      В Кремле объяснили, почему на парад в Москву не приехали иностранные лидеры
      сегодня
      1048
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Самопомич Андрей Садовой
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса
      сегодня , 22:03 Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса
      2
      Фальшивые дети настоящей победы
      сегодня , 20:31 Фальшивые дети настоящей победы
      Борис Немировський 245
      "Бессмертный полк" в Киеве: атмосфера акции в нескольких цитатах
      сегодня , 20:09 "Бессмертный полк" в Киеве: атмосфера акции в нескольких цитатах
      Євгенія Мазур 761
      На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      сегодня , 18:00 На чолі з Порошенком: як Ахметов отримує мільярди гривень з податків українців
      Дмитро Гнап 448
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      сегодня , 17:30 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      10249
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Чего стоит ожидать украинцам от цен в 2018 году: мнение экспертов
       1 января 2018 , 12:31
      Самые популярные новые автомобили в Украине: результаты октября
       1 ноября 2018 , 15:11
      Роббен может вернуться в клуб, который открыл ему путь к грандам – переговоры уже идут
       15 декабря 2018 , 18:50
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук