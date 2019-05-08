Из "Самопомочи" выходят 5 народных депутатов
Из партии "Объединение "Самопомич" выходят нардепы Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко.
"Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов. При этом до конца каденции коллеги остаются во фракции "Объединение "Самопомич" и честно отрабатывают полученное от избирателей "Самопомочи" доверие", – сообщил глава партии, мэр Львова Андрей Садовый.
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Он добавил, что политики договорились сотрудничать в любых форматах, к которым приведет будущее.
10 апреля о намерении выйти из "Самопомочі" объявили нардепы Егор Соболев и Семен Семенченко.
Источник: 24 канал
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