З "Самопомочі" йдуть 5 народних депутатів

З партії "Об'єднання "Самопоміч" виходять нардепи Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошніченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко.

"Колеги висловили бажання надалі перейти в статус позапартійних депутатів. При цьому, до кінця каденції колеги залишаються у фракції "Об‘єднання "Самопоміч" і чесно відпрацьовують отриману від виборців "Самопомочі" довіру", – повідомив голова партії, мер Львова Андрій Садовий.

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Він додав, що політики домовились співпрацювати в будь-яких форматах, до яких приведе майбутнє.

10 квітня про намір вийти з "Самопомочі" оголосили нардепи Єгор Соболєв та Семен Семенченко.