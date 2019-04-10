Народні депутати Соболєв та Семенченко виходять з "Самопомочі"

Народні депутати Єгор Соболєв та Семен Семенченко, які буди обрані у 2014 році до Верховної ради за списками Об’єднання "Самопоміч", оголосили про намір вийти з партії.

Єгор Соболєв уже підписав відповідну заяву (на фото), а нардеп Семенченко оголосив про намір зробити це найближчим часом. Депутати повідомили про це своїх колег під час засідання фракції "Самопомочі".

Нагадаємо, раніше лідер партії Андрій Садовий повідомив про можливість виходу частини народних депутатів зі складу фракції.

"Парламент доживає останні місяці і політики визначаються зі своїм майбутнім та потенційними новими попутниками. Як би не склалась доля тих, хто вирішить покинути "Самопоміч" в цей момент і якими б не були їх мотиви, я хочу подякувати їм за їхню працю. Не скурвились, не зраджували виборців і принципи, робили те, що могли, хоча були у значній меншості", – напасав Андрій Садовий в дописі у Facebook.

Лідер парії повідомив також, що "Самопоміч" чекає непросте внутрішнє перегрупування. "Ми йдемо в процес формування нового складу кандидатів, який відбудеться за принципом "відкритих списків". Далі підуть ті, для кого це дійсно справа життя", – йдеться в заяві Андрія Садового.



Заява Соболєва про вихід з "Самопомочі"